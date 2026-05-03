Iepazīst norises mežā

Tradicionālajā meža dienas pasākumā “Nāc līdzi, ejam mežā!”, kas notika Priekuļos, slēpošanas un biatlona centra “Cēsis” teritorijā, bērni uzzināja, kā no sēkliņas izaug koks, cik daudz aizraujošu iespēju sniedz mežs, arī to, cik svarīgs tas ir mūsu tautsaimniecībā.
Uz meža dienu Priekuļos bija aicināts ikviens, kam patīk un interesē mežs, bet lielākais apmeklētāju skaits bija skolēni. 17 izglītojošās pieturās, esot tieši mežā, varēja iepazīt ar mežu saistītos procesus. “Principā katrā meža dienu reizē cenšamies tā organizēt, lai kādas 15 līdz 17 stacijas būtu nodrošinātas,” pasākuma norisi izklāsta meža dienas organizators, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes darbinieks Ainārs Amantovs, piebilstot, ka īpaši aizraujoša bērniem šķietot kokkopju pietura. Tajā viņi, speciālistu pieskatīti, drīkst izmēģināt arboristu aprīkojumu kāpšanai kokos. Tāpat katrās meža dienās sajūsmu izraisot lielā mežizstrādes tehnika, kur arī jaunā paaudze drīkst iekāpt un ielūkoties kokvedēja un forvardera kabīnē vai citā spēkratā.
“Neiztrūkstoši, kā jau biatlona trasē, katru reizi ir arī kāda aktivitāte, kas saistīta ar šaušanu,” saka A. Amantovs un norāda uz Cēsu pilsētas Sporta skolas treneri Anželu Brici, kura tobrīd, kad “Druva” tiekas ar pasākumu rīkotājiem, sagaida skolēnu grupu.
Meža dienas organizators izstāsta, ka dažu gadu esot arī stādīti koki, varēts izmēģināt zāģēšanu un citas aktivitātes, bet katru reizi nemainīgi tiek piedāvāts visnotaļ aizraujošā veidā ielūkoties norisēs mežā un dabā.
Pa visām pieturām kopā meža jomas iepazinējus šajā pasākumā sagaidīja un ar dažādām aktivitātēm iepazīstināja vairāk nekā 80 speciālistu, aptverot visas Latvijas ģeogrāfiju. Bija speciālisti arī no tik attālām vietām kā Ventspils un Kuldīgas, arī no Madonas, Balviem un citurienes.
Pasākumu organizēja Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde. Šāds pasākums notiek jau sesto reizi, tas tiek rīkots ik pa diviem gadiem, pāra skaitļa gados, sākums bija 2012. gadā. Meža diena gan nav notikusi kovida pandēmijas laikā. “2020. gadā viss jau bija gatavs meža dienai, viss sarunāts, bet uznāca kovids un bija jāatceļ. 2022. gadā it kā kovida ierobežojumi jau bija atcelti, bet drošības dēļ nolēmām vēl nerīkot. 2024. gadā gan pasākums atkal notika,” atceras Priekuļu meža dienu organizators A. Amantovs. Viņš atklāj, ka ir arī meža īpašnieku biedrības “Dižsils” valdes priekšsēdētājs. Šī pasākuma rīkošanai biedrība iesniegusi projekta pieteikumu Meža attīstības fondam, iecere arī apstiprināta un saņēma finansējumu.
