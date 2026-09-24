Ģimenes ar bērniem aicinātas kļūt par detektīviem un piedalīties spēlē “Atrodi briljantu!”

Tuvojoties ģimenes detektīvpiedzīvojumu filmas “Misija: atrast vecākus” pirmizrādei, no 25. septembra līdz 22. oktobrim astoņās Latvijas pilsētās, arī Cēsīs, norisināsies detektīvspēle “Atrodi briljantu!”. Tās laikā bērni un ģimenes aicināti sekot spēles pavedieniem un meklēt paslēptus “briljantus”.
Plašāk stāsta filmas “Misija: atrast vecākus” producente un spēles izveidotāja, cēsniece Līga Gaisa: “Ideja par spēli “Atrodi briljantu!” radās, jo gribējās, lai detektīvfilmas “Misija: atrast vecākus” gaidīšana kļūtu par piedzīvojumu gan lieliem, gan maziem vēl pirms filmas nonākšanas kinoteātros. Mums bija svarīgi atrast atsaucīgus partnerus, lai spēles briljantus varētu meklēt dažādās Latvijas pilsētās. Īstu dārgumu medības piedāvāt nevaram, toties varam aicināt dalībniekus vākt spēles briljantus, jo tie, kuri atradīs visus četrus savā pilsētā, piedalīsies izlozē, kuras galvenā balva ir īsta detektīva cienīgs rāciju komplekts.”
Lai piedalītos spēlē, vietnē www.misijavecaki.lv izvēlieties savu pilsētu un dodieties piedzīvojumā! Četrās piektdienās – 25. septembrī, 2., 9. un 16. oktobrī – tiks publicēts jauns pavediens, kas spēles dalībniekiem soli pa solim palīdzēs atklāt spēles “briljanta” atrašanās vietu. Būs vajadzīga gan atjautība, gan vērīgs skatiens, gan mazliet azarta, jo nekad nevar zināt, kur būs paslēpts nākamais “briljants”. Kad “briljants” atrasts, savu atradums jāreģistrē, noskenējot QR kodu. Tie spēles dalībnieki, kuri savā pilsētā būs atraduši un reģistrējuši visus četrus “briljantus”, piedalīsies balvu izlozē, kurā būs iespēja laimēt rāciju komplektu, biļetes uz filmas “Misija: atrast vecākus” seansu un citas vērtīgas balvas.
Spēlei var pievienoties jebkurā brīdī no 25. septembra līdz 22. oktobrim. Dalība ir bez maksas.
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