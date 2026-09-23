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Svarīgi ir gūt informāciju un runāties par politiskajām izvēlēm

Līga Salnite
23:25, 23. Sep, 2026

Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, “Druva” turpina rubriku “Ko sagaidu no nākamās Saeimas”. Tajā žurnālisti uzrunā dažādu jomu pārstāvjus.

Lai arī kāda ir mūsu katra politiskā izvēle, ir būtiski to izdarīt sevis un savu pēcteču labklājības vārdā. Cēsu pilsētas pansionāta direktors Arkādijs Suškins uzsver arī paša vadītajā iestādē izplatīto domu — vēl jo svarīgāk ir savu balsi atdot apzināti un skaidri izprotot visus politisko spēku argumentus.

Sarunā ar “Druvu” pansionāta vadītājs pirmām kārtām akcentē pilnīgi visu sabiedrību skarošos jautājumus — jaunievēlētais Saeimas deputātu sastāvs turp­mākos četrus gadus lems ļoti svarīgus jautājumus, kas būtiski kā strādājošajai, tā arī nestrādājošajai sabiedrības daļai, tostarp arī par pensijām un pabalstiem, taču šobrīd vēl nozīmīgāka ir ārpolitika un iekšpolitika. “Tamdēļ ir ļoti būtiski, lai mēs ievēlam pareizos cilvēkus,” saka A. Suškins. Viņš arī atzīst, ka katram ir jābūt savai brīvai izvēlei, savām simpātijām un antipātijām. Taču, viņaprāt, patlaban ļoti svarīgi ir drošības jautājumi, lai mūsu valsts ir stipra un būtu kopā ar sabiedrotajiem. “Ļoti būtiski ir ievēlēt Saeimā tādus spēkus, kas ir par šo valsti, par Eiropas Savienību un NATO, nevis skatās uz otru pusi, uz austrumu kaimiņu,” pārliecināti teic pansionāta vadītājs.

Par Latvijai patlaban nozīmīgu problēmu A. Suškins nosauc politisko sadrumstalotību. “Pēc būtības par kaut ko visiem kopā parlamentā vienoties, šķiet, teju nav iespējams,” secina cēsnieks, vēlot reiz ieraudzīt tādu parlamenta sasaukumu, kurā būtu tikai divas vai trīs partijas. “Tad mēs iegūtu valdību, kas varētu nostrādāt visus četrus gadus, nevis visu laiku risinātu frakciju konfliktus un mēģinātu izlavierēt,” teic A. Suškins, paužot pārliecību, ka tāda valdība arī spēcīgāk varētu aizstāvēt valsts intereses.

Pansionāta vadītājs arī atzīmē, ka politikai ir jābūt sociāli atbildīgai — ne sociālistiskai. “Jādomā ir par cilvēku — gan tādu, kurš patlaban strādā, gan to, kurš strādājis iepriekš, tāpat arī par jaunatni,” teic A. Suš­kins, vienlaikus negatīvi atsaucoties uz nupat aktualizēto iespējamo atteikšanos no centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa.

Lai arī kāda ir politiskā izvēle — ja uz vēlēšanām neaiziesi, tas var palīdzēt spēkiem, kuri “vairāk skatās uz austrumiem”. “Viņi varētu izrādīties arī aktīvāki, un to pierādījušas arī jau iepriekšējās vēlēšanas,” piebilst A. Suškins, pasvītrojot — vēlēt ir jāiet visiem, kas ir par Latviju un latvisku valsti.

Tiesa, pansionāta vadītājs atzīst, arī pats vēl nav izdarījis galīgo politisko izvēli un turpina ievākt informāciju, klausīties debates un ziņas. “Man jau galva reibst,” ar smaidu atzīst A. Suškins, taču apņēmīgi apliecina — galu galā viņš izdarīšot izvēli.

Aktīvi gatavojas vēlēšanām arī visā pansionātā. Darbinieki runājot ar klientiem un gatavojot balsošanas procesam. Uz pansionātu plānots vēlēšanu komisijas izbraukums, un seniori tad būs aicināti izteikt katrs savu politisko viedokli. Seniori arī gatavojoties, gan biežāk skatoties televīzijas pārraides, tie, kas spēj, lasa arī preses izdevumus. Asāki politiskie strīdi vai vārdu apmaiņas starp iemītniekiem gan neesot novērotas. “Man vecīši arī saka — nacionāļiem labs ir tas kandidāts, zaļajiem cits un vēl smuks puisītis mums ir premjers,” ar smaidu stāsta pansionāta vadītājs un piebilst, ka visiem skaidrs — balsot par cilvēkiem no atšķirīgiem sarakstiem mūsu vēlēšanu sistēma nepieļauj.

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