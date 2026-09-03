Plaša programma ar jauniešu līdzdarbību

Jauniešu diena Cēsīs pulcēja apmeklētājus no dažādām Cēsu novada vietām. Programma, ko piedāvāja 29. augustā, dažas dienas pirms mācību gada sākuma, šogad tika veidota īpaši plaša, tajā iekļaujot dienas aktivitātes gan bērniem, ģimenēm un jauniešiem, kā arī vakara koncertprogrammu un ballīti.
Jauniešu dienas organizēšana sākās jau aptuveni pusgadu pirms notikuma. Pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas vadītājas vietniece Adele Kozlovska pastāstīja, ka sākotnēji jaunieši iesniedza savas idejas, tās tika apkopotas un izvērtētas. No idejām izvēlētas tās, ko iespējams kvalitatīvi īstenot. Tālāk jau veidota pasākuma programma un plānoti praktiskie darbi. “Paši jaunieši pasākuma tapšanā iesaistījās ne tikai ar idejām, bet arī ar organizēšanu. Viņi piedalījās gan programmas plānošanā, gan organizatoru un sponsoru piesaistē, kā arī uzrunāja iesaistītās personas. Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai programmas tēmas neatkārtotos, lai tā būtu pēc iespējas daudzveidīgāka” uzsver A. Kozlovska.
Jauniešu diena iesākās ar bērnu rītu, kur mazākajiem apmeklētājiem bija iespēja iztrakoties piepūšamajās atrakcijās, paspēlēties ar radiovadāmām mašīnām, izmantot seju apgleznošanu un citas aktivitātes. Pasākumā piedalījās arī atbalsta organizācija “Nītaureņi”, kurā darbošanās bija paredzēta gan mazākiem, gan lielākiem apmeklētājiem. Savukārt “AB Parka” aktivitātē dalībniekiem bija iespēja ar ūdeni mēģināt nogāzt pīles un laimēt ielūgumu uz parku.
Visas dienas garumā darbojās “Chill” telts. Tā ir viena no jauniešu iniciatīvu projektu ietvaros īstenotajām idejām, ko izstrādājusi jauniete Alise. “Chill” teltī varēja atpūsties, piedalīties radošajās aktivitātēs, dziedāt karaoke, izmēģināt hennas tetovējumus un iesaistīties kopgleznas veidošanā.
Rožu laukumā par sevi un piedāvājumu jauniešiem stāstīja dažādas organizācijas un institūcijas, Piedalījās Valsts policija, Nacionālie bruņotie spēki, “Papardes zieds”, AFS, Latvijas Sarkanais Krusts, kā arī citi. Pašiem jauniešiem bija iespēja piedalīties tirdziņā un popularizēt savu uzņēmējdarbību.
Dienas turpinājumā programmu piepildīja erudīcijas spēle “Vai vēlies būt piecjonārs?”, kuru organizēja un vadīja Jauniešu mājas prezidents Renārs Turcinovičs. Pasākuma atbalstītāji bija sarūpējuši dažādas balvas, tostarp “Sigulda Adventures” dāvanu karti. Sadarbībā ar vietējo uzņēmumu “Dimension Ink Cēsis” varēja laimēt arī dāvanu karti tetovēšanai un pasākumu apmeklējumiem.
Jauniešu dienas norisi atbalstīja arī vairāki vietējie uzņēmumi. “Solo maiznīca” bija sagādājusi smalkmaizītes, “Venden” — dzeramo ūdeni gan brīvprātīgajiem, gan pasākuma apmeklētājiem, savukārt “Balonu pasaule” pasākuma norises vietu papildināja ar balonu dekorācijām.
Vakarpusē Jauniešu diena pārtapa muzikālajā daļā. Uz lielās skatuves uzstājās Cēsu Jauniešu koris, “ELPO”, “AKCMV” muzikālā grupa un Rolands Če. Savukārt no plkst. 23 Jauniešu mājas pagalmā noslēguma ballīti turpināja DJ Siets.
Ar plašo programmu un pašu jauniešu iesaisti Jauniešu diena Cēsīs kļuva par notikumu, kas vienuviet pulcēja gan bērnus un ģimenes, gan dažāda vecuma jauniešus.
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