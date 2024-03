Rotaļlietām jābūt bērniem drošām. Top jauna regula

Eiropas Parlaments (EP) turpina darbu, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu, kas samazinātu ES vienotajā tirgū pārdoto bīstamo rotaļlietu skaitu un labāk aizsargātu bērnus ar tām saistītajiem riskiem.

13.martā Parlaments balsoja par priekšlikumu EP un Eiropas Padomes regulai par rotaļlietu drošumu. Ar to atceļ direktīvu, kas līdz šim regulē šo jomu. Te jāatgādina, ka direktīvas ir tiesību akti, kas nosaka mērķus, kuri jāsasniedz, bet to īstenošana ir Eiropas Savienī­bas (ES) dalībvalstu ziņā – katra izstrādā savus tiesību aktus. Regulas ir juridiski saistoši tiesību akti, kas jāpiemēro pilnībā un visās ES dalībvalstīs. Par priekšlikumu balsoja 603 deputāti, pieci bija pret un 15 atturējās. Tas liecina par EP vienprātību, ka jāsargā bērnu drošība.

EP ziņotāja Mariona Valsmane (EPP) no Vācijas pauda: “Mūsu bērni ir pelnījuši visdrošākās rotaļlietas. Pārskatītie drošuma noteikumi to palīdzēs sniegt. Mēs aizsargāsim viņus no neredzamām briesmām, piemēram, kaitīgām ķīmiskām vielām, un nodrošināsim, ka vecuma ierobežojumi un citi brīdinājumi būs skaidri redzami, arī iegādājoties rotaļlietas tiešsaistē. Jaunizveidotā digitālā pase sniegs patērētājiem piekļuvi vajadzīgajai informācijai. Vienlai­kus nodrošināsim arī komercno­slēpumu aizsardzību. Tas ir spēcīgs apliecinājums, ka Eiropa ir laba vieta, kur nodarboties ar uzņēmējdarbību.”



Noteikumi, kas paredz drošuma prasības rotaļlietām, jāpārskata, ir jāņem vērā jaunās problēmas, kas radušās galvenokārt saistībā ar digitālo rotaļlietu ienākšanu tirgū un aizvien populārāko iepirkšanos tiešsaistē, skaidro EP.



Rotaļlietām ar digitāliem ele­men­tiem ir jāatbilst drošuma, drošības un privātuma aizsardzības standartiem, norādīts regulas priekš­likumā. EP deputāti arī uzsver, ka rotaļlietām, kurās izmantots mākslīgais intelekts un uz kurām attiecas Mākslīgā intelekta akts, būs jāatbilst kiber­dro­šības, personas datu aizsardzības un privātuma prasībām, jāņem vērā riski, kas apdraud bērnu psihisko veselību un kognitīvo attīstību.

Visām rotaļlietām paredzēts ieviest digitālu produkta pasi, kur sīki norādīta atbilstība drošuma noteikumiem. Tas uzlabos preces izsekojamību un ļaus vieglāk veikt tirgus uzraudzību un muitas pārbaudes. EP deputāti aicina Eiropas Komisiju atbalstīt mazos un vidējos rotaļlietu ražotājus, lai viņiem būtu vienkāršāk izpildīt šos nosacījumus.



Jaunās regulas priekšlikumā pastiprināti arī ierobežojumi vai aizliegumi ķīmisko vielu lietošanai rotaļlietās. Spēkā esošo kancerogēno un mutagēno vielu vai reproduktīvajai funkcijai toksisko vielu aizliegumu attiecinās arī uz ķīmiskajām vielām, kas kaitīgas tieši bērniem, piemēram, endokrīno sistēmu vai elpošanas sistēmu ietekmējošas vielas.



13.martā pieņemtais teksts ir Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā. Darbu ar dokumentu turpinās jaunais Eiropas Parlaments, ko ievēlēs 6. – 9. jūnija vēlēšanās, Latvijā tās notiks 8. jūnijā.



Pērn Latvijā atklāto cilvēka veselībai nedrošo preču skaitā lielākais īpatsvars bijis tieši rotaļlietām un citām bērniem paredzētajām nepārtikas precēm, vēsta Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). 35% ziņojumu, ko Latvija iesniegusi ES ātrās ziņošanas sistēmā par bīstamiem patēriņa produktiem, bijuši par rotaļlietām, 25% par citām bērnu precēm, liecina Eiropas Komisijas publiskotie dati. PTAC 2023.gadā ātrās ziņošanas sistēmā iesniedzis 21 ziņu par nedrošām precēm. No 15 izstrādājumiem, kuriem noteikts nopietns risks, deviņas bija bērnu preces un rotaļlietas.



Kopējā situācija Eiropas Sa­vienībā atšķiras. 2023. gadā visvairāk ziņojumu par precēm, kas rada risku veselībai, bija par kosmētikas līdzekļiem, lasāms vietnē safety-gate. Taču bīstamas rotaļlietas joprojām nonāk pie visu ES valstu patērētājiem. 2022. gadā visvairāk brīdinājumu ātrās ziņošanas sistēmā saņemts tieši šajā kategorijā — 23% no visiem ziņojumiem, 2023.gadā situācija labāka – 13 %.



Vēl viena barjera, kas mazina iespēju, ka dalībvalstīs ienāk bērniem nedrošas rotaļlietas, ir pagājušā gada martā EP apstiprinātā regula par nepārtikas preču drošumu. Tajā ir paplašināti nosacījumi, kas aizsargā pircēju interneta veikalos. Regula paredz jaunus pienākumus preču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, paplašina tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un ievieš skaidrus pienākumus interneta veikaliem. Tiem jāsadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm, kuras var likt šiem veikaliem nekavējoties un ne vēlāk kā divu darbadienu laikā izņemt no tirdzniecības vai liegt pieeju bīstamiem ražojumiem. Turklāt ES ievestās preces būs atļauts laist tirgū tikai tad, ja ES būs izveidots kāds par attiecīgo preču drošumu atbildīgs uzņēmums.

Raksts tapis sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā