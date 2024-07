Zobu labošana – dārga un vēl dārgāka

Kamēr bērniem ir pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi, tikmēr pieaugušajiem brīžos, kad jāapmeklē zob­ārsts, maciņš jāver vaļā ļoti plaši. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc pieaugušie, kuriem vajag speciālista palīdzību, pie zobārsta tomēr nedodas.



Centrālā statistikas pārvalde katru gadu vaicā iedzīvotājiem par iemesliem, kāpēc viņi neapmeklē zobārstu, un nemainīgi gadu no gada situācija ir līdzīga. Arī aizvadītajā gadā aptuveni katrs astotais jeb 12% aptaujāto neaizgāja pie zobārstu, kad bija vajadzība, un no tiem 75% to nedarīja tieši tāpēc, ka nevarēja atļauties.



Vēl 9% neapmeklēja zobārstu, jo pārāk ilgi bija jāgaida vizīte, bet 7% – jo ir bail no zobu ārstēšanas. Tā nu tas ir, lai cik mūsdienīga būtu pieeja zobārst­niecībai, daudziem tā arvien iedveš bailes. Vēl 3% iedzīvotāju zobārsta apmeklējumam nevarēja izbrīvēt laiku, un tieši tikpat gribēja pagaidīt, vai situācija neuzlabosies pati no sevis. Ir jau tā, ka dažkārt par lielu atvieglojumu zobu sāpes vienkārši beidzas. Tikai nekad nevar zināt, uz cik ilgu laiku.



Savukārt viens procents aptaujāto atzīmējuši, lai saņemtu pakalpojumu, ir jābrauc pārāk tālu. Un visvairāk tas jūtams lauku reģionos. Uz to norāda arī Veselības ministrija. Attiecībā uz bērniem gan ministrija ļoti cenšas, lai situāciju uzlabotu. Arī šogad no 1. septembra Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārvaldībā esošie mobilie zobārstniecības autobusi tiks nodoti valsts apmaksāto zobārst­niecības pakalpojumu sniedzējiem, lai apkalpotu bērnus, kas dzīvo no centriem tālākās vietās.



Veselības ministrija arī dalījusies ar statistikas datiem, kas liecina, ka kariesa izplatība Latvijā joprojām ir augsta, skarot 86,1% 12 gadus veco bērnu un 93,3% 15 gadīgu pusaudžu. Visaugstākā kariesa izplatība ir lauku teritorijā dzīvojošiem (91,5% 12 gadu vecumā un 97% 15 gadu vecumā). Un te runa tikai par bērniem, pieaugušajiem noteikti situācija ir vēl bēdīgāka. Protams, kariesa novēršanai vajadzīgs ne tikai ārsts un higiēnists, bet arī regulāra zobu tīrīšana. Latvijā zobus biežāk nekā reizi dienā tīra tikai apmēram puse iedzīvotāju.



Bet, domājot par zobu ārstēšanas cenām, jāteic, sanāk tāds apburtais loks – maza cauruma salabošana izmaksātu lētāk, bet parasti jau ir jālabo tie degošie – sāpošie. Tad mazo bojājumu labošanai līdzekļu vairs nepietiek un tie pamazām top par lielākiem un sāpīgākiem.