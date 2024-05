Rada dabīgu kosmētiku mazajām dāmām

Skujeniete Krista Šeļegovska, iedvesmojoties no meitas Šarlotes, radījusi dabīgās kosmētikas mazām meitenēm zīmolu “CHARLOTTE”.

Tā mammām sirds var būt mierīga, kad mazās princeses, kas vēlas atdarināt mammu, liekot uz sejas krēmu, smaržojoties un mazgājoties nekaitē savai ādai.



Kosmētika gatavota tikai no dabiskām vielām, to var lietot jebkurā vecumā, bet vispiemērotākā tā ir tieši brīdī, kad meitenes vēlas atdarināt mammu un pucēties. Kāda to dara vien pāris gadu jauna, cita jau skolas gados.

-Kā radās ideja par dabīgas kosmētikas radīšanu meitenēm?

-Pirms meitiņas vārdadienas domāju, ko uzdāvināt, par ko viņa priecātos. Šarlotei ir pieci gadi un interese pucēties, atdarināt mammu. Ļoti bieži dzirdu jautājumus: “Kas tas tāds? Vai es arī varu?” Viņai ir vēlme uzlikt krēmiņu, uzsmidzināt manu zied­ūdeni. Sapratu, ka viņa ļoti priecātos par tādu kosmētiku, bet es būtu laimīga, ja zinātu, ka kosmētika ir dabīga un droša bērnam. Ieguglēju internetā frāzi “dabīgā kosmētika bērniem”, bet neko neatradu. Jā, var atrast dekoratīvo kosmētiku – acu ēnas, pūderi un citas kosmētikas lietas -, bet tās nav no dabīgām izejvielām. Turklāt es savai meitai vēlos mācīt, ka dabīgais skaistums ir visskaistākais. Tā no rīta pamodos ar ideju – ja nav, tad jātaisa pašai, jārada meitas vārdā nosauktu dabiskās kosmētikas līniju bērniem.



Uzreiz zināju, ka pati kosmētiku neražošu. Man nav tādu zināšanu, bet jārēķinās, ka kosmētika paredzēta mazu bērnu ādai. Zināju, ka vispirms vērsīšos pie SIA “Salona “Līga”” . “Līga” ir kvalitātes zīme. Viņu kosmētika tiek gatavota mazā, bet ļoti estētiski skaistā ražotnē Trikātā, ezera krastā, kur katrs produkts ir roku darbs.



Mēs kopīgi radījām “CHARLOTTE” līnijas produktus, izvēlējāmies katram smaržu, tās intensitāti. Mana meitiņa pieņēma gala lēmumus, kam un cik stipri jāsmaržo. Tika radītas mūsu formulas, no kurām tagad arī tiek ražota kosmētika. Etiķetes veidoju pati. Vēlējos, lai tās ir maksimāli meitenīgas, rozā. Iepakojumus skatījāmies tādos tilpumos, lai mazajām rociņām būtu ērti. Etiķetes līmējam paši, un paciņas nosūtīšanai arī pakojam paši. Tā nu iznāk, ka kārtīgi apčubinām katru pasūtīto produktiņu.

-Kas, uzsākot šādu uzņēmējdarbību, ir vieglākais un kas grūtākais?

-Grūtākais ir palaist ideju tautiņās. Redzu tik daudz mazu meiteņu, kas veikalos pēta un čamda lēto, sintētisko ārzemju kosmētiku, jo viņām ir vēlme pēc tādas. Gribas iet katrai klāt un dāvināt mūsu produktiņus, taču diemžēl vēl to nevaram atļauties. Bet ticu, ka pienāks tāds brīdis.



Gribas pēc iespējas vairāk cilvēkiem nodot ziņu, ka tepat Latvijā ir ar rokām gatavota dabīga kosmētika mazām meitenītēm. Protams, vēl ir, pie kā piestrādāt. Vēlamies uzlabot etiķešu kvalitāti un ieviest jaunus produktus.



Vieglākais ir priecāties par ideju un katru pasūtīto produktiņu. Lielākais gandarījums bija brīdī, kad ieraudzīju pirmo produktu – sapildītu iepakojumā un ar uzlīmētu etiķeti. Tad redzēju, ka ideja ir realizējusies un kļuvusi taustāma.

-Meitiņa darbojas kopā ar jums.

-Jā, Šarlotei ļoti patīk. Man ir interesanti viņu vērot. Kāda būs attieksme, kāda gribēšana. Viņai tā arī saku – tas ir darbiņš, kas ir jāizdara. Ja braucam fotografēties, tad tā arī saku: “Mēs braucam taisīt smukas bildītes tavai kosmētikai!” Viņa to uztver ļoti atbildīgi. Un tas jau ir arī tas, kas māca darba tikumu.



Kad saņemts pasūtījums, es viņai nosaucu produktus, viņa ņem atbilstošo no kastēm un liek kastītē sūtīšanai, tas ir viņas mīļākais darbiņš. Bet arī citus darbus dara ar prieku. Meitai ir arī īpašs uzdevums – uzrakstīt paldies kartīti, ko pievienojam pasūtījumam.



Mūsu ģimenē viss, ko darām, ir ģimenes padarīšana. Tikai dažos projektos kādam iesaiste ir lielāka, citam mazāka. Darbā ar kosmētiku, protams, esam vairāk mēs ar meitiņu. Taču arī tētis palīdz ar padomu, paciņu izsūtīšanu, etiķešu līmēšanu, visu, ko palūdzam, kad ir nepieciešamība. Savukārt brālītis mūs mudina uz īpašu līniju puišiem, sakot: “Kāpēc māsai ir, bet man nav? Man arī vajag!” Tāpēc tagad gatavojam arī dažus produktiņus mazajiem džekiņiem.

-Vai iepriekš bijusi saistība ar uzņēmējdarbību?

-Esam diezgan aktīvi ideju realizētāji. Ja ienāk prātā doma par kādu produktu, pārbaudām, vai kas tāds jau nav pieejams, ja nav, cenšamies ideju realizēt. Ir pieredze dažādās sfērās, bet tieši kosmētikas izgatavošanā un pārdošanā nav. Tāpēc ir nelielas bažas, kā produkts nokļūs pie cilvēkiem un vai tas patiks.

-Vai ir doma, ka tā varētu kļūt par pamatnodarbošanos?

-Grūti kaut ko prognozēt, jo nekas, ko darām, nav naudas dēļ. Darām tikai to, kas patīk, par ko degam, ko vēlamies darīt, un priecājamies, ja ar to varam nopelnīt kādu naudiņu. Protams, gribētos, lai “CHARLOTTE” attīstās līdz savam labākajam maksimālajam rezultātam, bet, vai būs tā, ka tas būs galvenais, ko darīsim, – diez vai, jo mums patīk ļoti, ļoti daudzas lietas.

-Vai vispār dzīvē jums ir svarīgi ievērot, lai ir dabiskas lietas, dabiski ēdieni, ievērot dabai draudzīgu dzīvesveidu?

-Protams. Mēs dzīvojam laukos jau sešus gadus. Ja arī esam ārpus Latvijas, izvēlamies pēc iespējas tuvāk dabai un prom no pilsētas. Mēs esam īsti dabas un lauku mīļi. Protams, vēl ir, uz ko tiekties. Tāds dabīgums un vēlme pēc tīra gaisa, ēdiena, vides ienākusi reizē ar brīdi, kad pārcēlāmies uz laukiem. Jo šeit dzīves ritējums ir citāds.