Latvijas svētku nedēļā Cēsīs izskanēs svētku koncertprogramma “...PIE LAIKA”

13. novembrī Vidzemes koncertzālē “CĒSIS” izskanēs svētku koncertprogramma “…PIE LAIKA”, aicinot Latvijas svētku nedēļā būt kopā un svinēt mūsu valsts brīvību ar dziesmām, kuras bijušas un joprojām ir mums svarīgas un nozīmīgas. Tās ir dziesmas, kas uzturēja tautas gara spēku nebrīves gados, aicināja iztaisnot muguras Trešās atmodas laikā un skanēja trimdas latviešu balsīs, kā arī latviešu tautas dziesmas.
Uz skatuves kopā ar pavadošajiem mūziķiem – leģendārais dziedātājs (un arī mūsu Lāčplēsis) IGO, apburošā soliste AIJA VĪTOLIŅA un talantīgais Latvijas Nacionālā teātra aktieris GUNDARS GRASBERGS.
Koncertā skanēs leģendārās Zigmara Liepiņa dziesmas no rokoperas “Lāčplēsis”, kā arī Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Ulda Marhileviča, Raimonda Paula, Jura Kulakova un citu latviešu komponistu patriotiskās dziesmas un latviešu tautas dziesmas.
Latvijas svētku nedēļā “…PIE LAIKA” aicina būt kopā dziesmās, kas vienojušas, stiprinājušas un cauri laikiem palīdzējušas saglabāt piederības sajūtu Latvijai.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.