Kā atbrīvoties no muskuļu sāpēm?

Vai tevi moka muskuļu sāpes? Lasi un uzzini piecas metodes, kas palīdzēs izvairīties un atbrīvoties no tām!

Sāpes muskuļos, kas pazīstamas arī kā mialģija, ir bieži sastopama problēma, ko izjūt dažāda vecuma cilvēki. Tās var rasties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, no fiziskajām aktivitātēm, nepareizas stājas vai kādas traumas. No atslodzes līdz masāžas palīglīdzekļiem, kā https://www.notino.lv/fitnesa-piedrumi/maszas-palgldzeki/. Šajā rakstā aplūkosim dažādas metodes, kas palīdzēs Jums izvairīties un atbrīvoties no muskuļu sāpēm.

Muskuļu sāpju iemesli

Pirms ķersimies klāt muskuļu sāpju samazināšanas metodēm, vispirms aplūkosim šo sāpju biežākos cēloņus:

• Intensīvas fiziskas aktivitātes;

• Mīksto audu bojājums;

• Mazkustīgs dzīvesveids;

• Infekcija (vīrusu, baktēriju, sēnīšu);

• Neiekaisīgi sāpju sindromi (fibromialģija, hronisks noguruma sindroms);

• Metaboliskie traucējumi;

• Reimatoloģiskas un autoimūnas slimības;

• Medikamenti;

• Psihiatriskas slimības fonā (kā depresija, garastāvokļa traucējumi).

Lūk, piecas metodes, kas var palīdzēt izvairīties un atbrīvoties no muskuļu sāpēm:

1.Iesildīšanās un atsildīšanās

Treniņos viens no būtiskākajiem faktoriem ir intensitātes pakāpeniska paaugstināšana, tādēļ nepieciešams pievērst uzmanību iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumiem. Iesildīšanās sagatavo ķermeni slodzei. Tā paaugstina ķermeņa temperatūru, palielina muskuļu un saišu elastību, kā arī uzlabo asinsriti un skābekļa piegādi muskuļiem. Savukārt atsildīšanās ļauj ķermenim atgūties. Atsildoties pakāpeniski tiek samazināts pulss un ķermeņa temperatūra. Gan iesildīšanās, gan atsildīšanās samazina traumu risku treniņa laikā.

2.Atslodze

Ja jūtiet muskuļu sāpes, Jums nepieciešama atpūta. Svarīgi ir dot organismam laiku atgūties. Ja jūtat muskuļu sāpes, izvairieties no intensīviem treniņiem un koncentrējieties uz vieglām aktivitātēm, piemēram, pastaigu vai jogu.

3.Masāžas palīglīdzekļi

Masāžas palīglīdzekļi var būt efektīva metode, kā atbrīvoties no muskuļu sāpēm. Masāžas palīglīdzekļi palīdz palielināt asinsriti skartajos muskuļos, piegādājot skābekli un barības vielas, kas ir nepieciešamas, lai muskuļi spētu atjaunoties. Masāža palīdz stimulēt asinsriti, kas veicina skābekļa un barības vielu piegādi muskuļiem, kā arī toksīnu izvadīšanu no tiem, kā arī tā var palīdzēt atbrīvoties no krampjiem. Regulāra masāža var palīdzēt uzlabot muskuļu un saišu elastību, kas var samazināt traumu risku.

Populārākie masāžas palīglīdzekļi un ierīces:

• Masāžas rullis;

• Masāžas bumbas;

• Masāžas spilvens;

• Masāžas pistole;

• Masāžas līdzsvara paliknis.

4.Dzeriet pietiekami daudz ūdens

Lai izvairītos no muskuļu sāpēm, pirms treniņa un treniņa laikā dzeriet pietiekami daudz ūdens. Neaizmirstiet, ka dienā ieteicams izdzert aptuveni 3 litrus tīra ūdens.

5.Neaizmirstiet izgulēties

Miegs ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Bet vai zinājāt, ka tas ir arī būtisks fiziskās atveseļošanās komponentiem? Miega laikā organismā notiek virkne svarīgu procesu, kas palīdz atjaunot muskuļus, audus un šūnas. Pieaugušajiem katru nakti ieteicams gulēt 7-8 stundas. Tomēr miega ilgums var atšķirties atkarībā no Jūsu vecuma un individuālajām vajadzībām. Ja jūtaties noguris un nespējat koncentrēties, iespējams, ka neguļat pietiekami daudz.

Cik ilgi var saglabāties muskuļu sāpes?

Sāpes muskuļos, kas rodas pēc smaga treniņa, parasti izzūd 1-2 dienu laikā. Tomēr, ja muskuļu sāpes pēc dažām atpūtas dienām nepazūd vai pat kļūst intensīvākas, tas var liecināt par nopietnu muskuļu traumu. Ja muskuļu sāpes pavada apgrūtināta elpošana, paaugstināta temperatūra, muskuļu vājums, vērsieties pie ārsta.