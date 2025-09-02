PIESLĒGTIES
Otrdiena, 2. septembris
Vārda dienas: Elīza, Lizete, Zete
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Būt harmonijā

Sarmīte Feldmane
06:32
02.09.2025
10
Pl Straupe Edite

Paaudzēs straupiete. Edīte Rudzīte lepojas ar savu dzimto Straupi un zina tās vēstures stāstus. FOTO: Sarmīte Feldmane

“Nevis skumt par to, kas nav izaudzis, bet priecāties par to, kas ir. Kāda vaina laikapstākļiem? Mums taču nav orkānu, zemestrīču, ugunsgrēku. Ja es būtu zemniece, droši vien runātu citādi, tagad uzvelku siltāku jaciņu un dodos savās gaitās,” saka Edīte Rudzīte.

Viņas vasara bijusi notikumiem piepildīta, un katrs iekrāsojis ikdienu. Edītes aizraušanās ir orientēšanās, viņai “Meridiāna” sacensības ir ierakstītas kalendārā. “Pēdējais maršruts pagāja lietū, kad iznācu no meža, tas pārstāja. Skrienot ieraudzīju pirmo beku, gribējās apstāties, bet tomēr skrēju tālāk,” smaidot stāsta Edīte un uzsver, ka ir pateicīga skolotājai Aijai Alksnei Straupes skolā, jo viņa mācēja bērnus ieinteresēt, iesaistīt, atrast to sporta veidu, kas kuram piemērotāks. Viņa veda uz sacensībām, rūpējās par katru.

“Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids, vari staigāt, vari skriet, vari vērot dabu, ir arī jādomā, lai neapmaldītos,” saka straupiete un piebilst, ka tad, kad ir piekususi vai kreņķīga, mājinieki saka, lai brauc uz mežu atpūsties. Savu reizi viņa piedalās arī trīs dienu orientēšanās sacensībās “Kāpa”, tad līdzi brauc mamma un jaunākā meita, un pa ceļam ir arī ekskursija.   

Edīte vērtē, ka Straupē pietrūkst cilvēka, kurš nodarbotos ar bērniem un jauniešiem, iesaistītu viņus sportiskās nodarbībās. Tas nenotiek mērķtiecīgi. Viņa meitu ved uz futbola treniņiem Siguldā. Vecākā meita studē, jaunākais dēls mācīsies par mežsaimnieku, bet vecākais strādā Rīgā, ir       
servisa audioinženieris. “Katrs izvēlējies savu profesiju, vēlas darīt to, kas patīk,” gandarīta mamma.

Edīte ir pārdevēja, bet atrod laiku tam, kas patīk. Ogošana, sēņošana, mežs dod spēku. Šovasar lielākais prieks par Lielstraupes purvā salasītajām lācenēm. Tās ziemā atgādinās par vasaru. Edīte ir arī prasmīga rokdarbniece. “Dzimtā vienmēr bijušas izcilas rokdarbnieces, un arī man patīk. No lietota apģērba top jauns. Bērniem esmu daudz šuvusi. Tā var ietaupīt un tikt pie oriģināla apģērba. No podziņām šuju kroņus, strādāju arī ar ādu,” pastāsta Edīte.

Viņa savu reizi ir arī gide. Straupiete sestajā paaudzē, zina vietējo vēsturi, pazīst pagastu, tā ceļus un mežus. “Straupe pievelk. Ūdens tūristi brauc pa Braslu, bet Straupē nav maršruta, pa kuru ejot, iepazīt vēsturi un dabu. Te ir daudz interesanta, ne tikai Lielstraupes pils,” teic Edīte un piebilst, ka arī pašai bijušas domas izstrādāt kādu ekskursijas maršrutu, bet atzīst, ka ikdienā viss ir kā dzīvē – vispirms ir plānošanas optimisms, tad skarbā realitāte. Lai izdomātu maršrutu, tad to piedāvātu tūristiem, tā nevar būt brīva laika aizraušanās. Viņa arī uzskata, ka Straupe, mazākā Hanzas pilsēta pasaulē, vairāk jāreklamē, par to jāatgādina.

“Straupe visos laikos bijusi ar savu šarmu. Tā ir mana dzimtā vieta,” ar lepnumu saka Edīte Rudzīte.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Te ir ģimenes mājas

06:28
01.09.2025
128
1

“Vasara pagājusi ļoti ātri. Arī Estere izaugusi,” saka Ingrīda Martinsone, un meita, kurai jau desmit mēneši, samīļo mammu, priecīgi smejas. “Viņu interesē viss. Ir sabiedriska, vienmēr priecīga, mācās staigāt. Estere ir Dieva mīļa dāvana,” pauž mamma un piebilst, ka grūti iedomāties, kur vēl būtu tik laba vieta kā Straupe, lai audzinātu bērnu.    Ingrīdai patīk […]

Ol Straupe Ingrida

Redzēt dzīvi savvaļā

06:24
31.08.2025
73

Līgatnes takas ir vieta atpūtai un  dabas iepazīšanai. Te jau 50 gadus ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīt tikai vietējos savvaļas dzīvniekus. Par šo īpašo vietu saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāju Ilmāru Radziņu. -Šis gads ir notikumiem bagāts, kā jau jubilejas zvaigznē. Bet pēdējos gados ir    […]

Ilmârs Radziýi

Kāpēc izvēlēties uzticamu auto tirgotāju

13:03
28.08.2025
21
1

Auto iegāde, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir nozīmīga investīcija. Runa nav tikai par pārvietošanos no vienas vietas uz citu — stāsts ir par drošību, komfortu un ilgtermiņa vērtību.Lai gan daži pircēji, lai ietaupītu naudu, piekrīt iegādāties automašīnu tieši no privātiem pārdevējiem vai mazāk uzticamiem avotiem, uzticama automašīnu tirgotāja izvēle gandrīz […]

Pexels Picswithjer 18990120

Vissezonas riepas - kā izvēlēties labāko variantu

12:59
28.08.2025
18

Riepas ir vienīgā transportlīdzekļa daļa, kas ir tiešā saskarē ar ceļu, tādējādi tām ir izšķiroša nozīme drošībā, komfortā un kopējā braukšanas kvalitātē. Daudziem autovadītājiem pareizo riepu izvēle var šķist apgrūtinoša, īpaši ņemot vērā sezonas izmaiņas un laika apstākļus, tāpēc sniegsim nelielu apskatu par vienu no populārākajiem riepu veidiem — vissezonas riepām.  No pieejamajām iespējām — […]

Pexels Javierbalseiro 9576099

Vienas no pirmajām puķēm, ko audzēja, - lauvmutītes

05:53
28.08.2025
255

Stādu audzētāja Biruta Svile no Cēsu novada Līgatnes pagasta SIA “Upenītes” apsaimnieko stādu tirdzniecības laukumu “Labo stādu darbnīca” Ieriķos, Vidzemes šosejas malā. Augusta beigās tur vēl krāšņi zied dažādi augi, tostarp pircēju iecienītās un pieprasītās hortenzijas. Viss sācies ar saimniecību “Upenes”, kas, kā saka pati saimniece, ir visai sena – darbojas kopš 1991. gada, kad […]

Biruta Svile

Nedodas prom, bet paplašina ražošanu

05:49
27.08.2025
227

Pie ražotnes Cēsīs plāksne ar uzrakstu “Zindari” noņemta, bet saimnieks Agnis Elperis ir tikpat rosīgs un aizņemts. “Viss notiek un attīstās,” viņš saka un piebilst, ka dzīvē daudz kas ir apstākļu sakritība un pašam jāizvēlas ceļš, pa kuru iet. Pirms diviem gadiem cēsnieks izveidoja koprades darbnīcu “Zindari”, sāka izgatavot hidrolātus jeb ziedūdeņus,    augu izvilkumus […]

Zindari

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
20
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
34
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
54
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
97

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
23
1
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
31
1
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
24
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
23
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
23
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
14

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
17

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
27

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998