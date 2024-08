Bāka spīd. To Cēsīs redz

Zeltslotiņas turpina izplatību

Priekuliete raksta:

“Ceļmalas no Cēsīm uz Liepas pusi ir aizaugušas Kanādas zeltslotiņām. Invazīvais augs izplatās arī dzelzceļa pārbrauktuvju apkārtnē. Ar zeltslotiņām ir diezgan viegli cīnīties, tikai regulāri laikus jānopļauj. Ja to nedarīs, augs turpinās ieņemt aizvien jaunas platības, taču patlaban neizskatās, ka kāds to pūlētos ierobežot,” atzina priekuliete.