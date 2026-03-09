PIESLĒGTIES
Otrdiena, 10. marts
Vārda dienas: Silvija, Laimrota, Liliāna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

Iveta Rozentāle
22:02, 9. Mar, 2026

Vēl viens “pārkarsis” punkts pasaules kartē nācis klāt. Kaut Tuvie Austrumi vienmēr bijusi nemierīga zona, ASV un Izraēlas uzbrukums Irānai, Irānas ieroču atbildes uz to, kas tam seko, spēcīgi sašūpojis naftas tirgu Latvijā, tajā skaitā strauji pacēlis degvielas cenas. Protams, tik ātra un tieša mūsu degvielas tirgotāju reakcija uz notikumiem biržās raisa jautājumus, vai tomēr degvielas tirgotāji mazliet neizmanto situ­āciju.

Iedzīvotāji sarunās un komentāros neskopojas ar ironiju, ka tad, kad pasaulē degvielas cenas samazinās, Latvijā cenas nesamazināšanu pamato ar dārgi iepirktajām rezervēm, savukārt brīdī, kad nafta kļūst dārgāka, mēs to izjūtam burtiski dažu dienu laikā, lai gan skaidrs, ka rezerves vēl ne tuvu nav iztērētas. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis gan pau­dis, ka Konkurences padome seko situācijai, ja atklāsies negodīga prakse, tirgotājiem draud bargi sodi. Savukārt tirgotāji norāda, ka iedzīvotāji ļoti reaģē uz iespējamu cenu kāpumu un vienas dienas laikā pieprasījums var pieaugt pat divas reizes. Tādējādi arī pircēji ar savu rīcību ietekmējot cenu paaugstināšanos, kurā līdz galam vēl neatspoguļojas kāpums pasaules notikumu dēļ. Šoziem daudzi iedzīvotāji jau izjuta, kā tirgotāji pelna uz pieprasījuma palielināšanos. Visi, kam ilgstošā aukstuma dēļ tomēr bija jāiepērk papildu kurināmais, saskārās ar būtībā neadekvāti augstām cenām. Šādos gadījumos tieši redzam saikni, ka pieprasījums veido piedāvājumu un arī cenu.

Saprotams, ka turpmākās degvielas cenas būs atkarīgas no notikumu attīstības Tuvajos Austrumos. Jo vairāk situācija saasināsies, jo spēcīgāk to izjutīsim arī mēs, un tad varam piedzīvot arī vēl lielākas izmaksas par degvielas litru.

Pasaules notikumu atskaņas mūsu ikdienā atgādina, cik cieši visi esam saistīti. Pasaule mainās, un mēs esam ne tikai šo pārmaiņu liecinieki, bet tās arī piedzīvojam.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Uz slēpēm kopš divu gadu vecuma

08:03, 7. Mar, 2026

Renovēt māju vai ne? Maciņš zina atbildi

02:00, 6. Mar, 2026

Vokālie ansambļi iederas Dziesmu svētkos

20:31, 3. Mar, 2026

Amatas apvienības pagastos tūrisma iestrādes ir

02:00, 4. Mar, 2026

Skolēniem pusdienās bioloģiski audzēti produkti

02:00, 9. Mar, 2026

Makšķerēšanas svētki Ratnieku ezerā

02:00, 7. Mar, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

22:02, 9. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tās tuvojas. Vēlēšanas nāk!

08:01, 9. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Raibās tirgus dienas politikā

22:00, 8. Mar, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mistika turpina darboties, bet burvi neredz

00:12, 8. Mar, 2026
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sprādzientrauslie Tuvie Austrumi

00:11, 7. Mar, 2026

Tautas balss

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

00:14, 7. Mar, 2026
Lasītāja Z. no Cēsīm raksta:

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta […]

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
1
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Sludinājumi

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054