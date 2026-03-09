Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

Vēl viens “pārkarsis” punkts pasaules kartē nācis klāt. Kaut Tuvie Austrumi vienmēr bijusi nemierīga zona, ASV un Izraēlas uzbrukums Irānai, Irānas ieroču atbildes uz to, kas tam seko, spēcīgi sašūpojis naftas tirgu Latvijā, tajā skaitā strauji pacēlis degvielas cenas. Protams, tik ātra un tieša mūsu degvielas tirgotāju reakcija uz notikumiem biržās raisa jautājumus, vai tomēr degvielas tirgotāji mazliet neizmanto situāciju.
Iedzīvotāji sarunās un komentāros neskopojas ar ironiju, ka tad, kad pasaulē degvielas cenas samazinās, Latvijā cenas nesamazināšanu pamato ar dārgi iepirktajām rezervēm, savukārt brīdī, kad nafta kļūst dārgāka, mēs to izjūtam burtiski dažu dienu laikā, lai gan skaidrs, ka rezerves vēl ne tuvu nav iztērētas. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis gan paudis, ka Konkurences padome seko situācijai, ja atklāsies negodīga prakse, tirgotājiem draud bargi sodi. Savukārt tirgotāji norāda, ka iedzīvotāji ļoti reaģē uz iespējamu cenu kāpumu un vienas dienas laikā pieprasījums var pieaugt pat divas reizes. Tādējādi arī pircēji ar savu rīcību ietekmējot cenu paaugstināšanos, kurā līdz galam vēl neatspoguļojas kāpums pasaules notikumu dēļ. Šoziem daudzi iedzīvotāji jau izjuta, kā tirgotāji pelna uz pieprasījuma palielināšanos. Visi, kam ilgstošā aukstuma dēļ tomēr bija jāiepērk papildu kurināmais, saskārās ar būtībā neadekvāti augstām cenām. Šādos gadījumos tieši redzam saikni, ka pieprasījums veido piedāvājumu un arī cenu.
Saprotams, ka turpmākās degvielas cenas būs atkarīgas no notikumu attīstības Tuvajos Austrumos. Jo vairāk situācija saasināsies, jo spēcīgāk to izjutīsim arī mēs, un tad varam piedzīvot arī vēl lielākas izmaksas par degvielas litru.
Pasaules notikumu atskaņas mūsu ikdienā atgādina, cik cieši visi esam saistīti. Pasaule mainās, un mēs esam ne tikai šo pārmaiņu liecinieki, bet tās arī piedzīvojam.
