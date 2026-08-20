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Trīs Eiropas medaļas dambretē ceļo uz Cēsīm

Jānis Gabrāns
01:28, 21. Aug, 2026

Medaļniece. Cēsniece Marlēna Gudēvica-Liepiņa Eiropas čempionātā 100 lauciņu dambretē jauniešiem izcīnīja bronzas medaļu klasiskajā dambretē un sudrabu — rapidā. FOTO: no albuma

Augusta sākumā Tallinā norisinājās Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur viņi sacentās trijās programmās: klasikā, rapidā un ātrspēlē.

Kopumā turnīrā startēja vairāk nekā 200 jauno dambretistu, tostarp 79 Latvijas pārstāvji, viņu vidū arī divas cēsnieces — Marlēna un Luīze Gudēvicas-Liepiņas. Abām jau ir pieredze nozīmīgos turnīros, gūti arī labi panākumi, pat visaugstākie.
Eiropas čempionāts sākās ar klasisko dambreti, kam atvēlētas septiņas dienas. Tajās jaunie dambretisti izspēlēja deviņas kārtas ar laika kontroli 80 minūtes plus viena minūte par izdarīto gājienu katram dalībniekam uz partiju.

U10 grupā meitenēm Latvijas jaunās dambretistes ieņēma pirmās četras vietas, bronzas godalga Marlēnai Gudēvicai-Liepiņai, kurai sešas uzvaras, divi zaudējumi un viens neizšķirts.

U13 grupā meitenēm Luīze Gudēvica-Liepiņa ierindojās ceturtajā vietā. No bronzas medaļas šķīra viens punkts. Vienāds punktu skaits bija Luīzei un vēl četrām dambretistēm, bet papildrādītājs labāks cēsniecei, kurai ceturtā vieta.

Pēc klasikas turnīrs norisinājās rapidā ar laika kontroli 15 minūtes plus piecas sekundes par izdarīto gājienu. Meiteņu U10 gru­­­­­­­­­pā 36 dalībnieču konkurencē latvietēm viss pirmais sešnieks, un augstajā otrajā vietā Luīze Gudēvica-Liepiņa. Devi­ņās spēlēs viņai sešas uzvaras, viens zaudējums un divas partijas noslēgtas neizšķirti. No pirmās vietas šķīra viens punkts.

U13 grupā Luīzei četras uzvaras, divi zaudējumi un trīs spēles neizšķirti. Izcīnīti 11 punkti, tikpat vēl sešām spēlētājām, taču cēsniecei šoreiz sliktāki papildrādītāji, tāpēc tikai 11. vieta.

Noslēgumā — ātrspēle. U10 grupā meitenēm Marlēnai šoreiz piektā vieta, bet uz goda pjedestāla U13 grupā meitenēm kāpa Luīze, izcīnot bronzas medaļu. Tikpat punktu arī otrās vietas ieguvējai, kurai labāks pa­pild­rādītājs.

Latvijas komanda kopumā izcīnīja divpadsmit medaļas, un komandu vērtējumā — pirmo vietu visās trīs laika kontroles disciplīnās.

Tagad jaunās cēsnieces, kā arī viņu jaunākais brālis Georgs, sākuši gatavoties dalībai pasaules čempionātam, kas oktobra beigās notiks Ķīnā. Visi trīs izcīnījuši vietu valsts izlasē. Georgs startēja arī Eiropas čempionātā U10 grupā zēniem, bija viens no jaunākajiem dalībniekiem, un šoreiz rapidā 36. vieta 45 spēlētāju konkurencē, bet ātrspēlē — 30. vieta no 48 dambretistiem. Gūtā pieredze lieti noderēs pasaules čempionātā.

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