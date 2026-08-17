SK “Spēks” atgriežas čempionu tronī

Ar Valmieras komandas SK “Spēks” uzvaru noslēdzies Cēsu novada atklātais futbola čempionāts 7:7. Šī jau bija 11. sezona, tā izvērtās ļoti aizraujoša jau no pirmās spēļu kārtas līdz pat pēdējās spēles pēdējām sekundēm.
Šajā sezonā pieteicās astoņas komandas, par trim vairāk nekā pirms gada, un piecas bija spēkos līdzvērtīgas. Pirms pēdējās kārtas uz titulu pretendēja četras komandas, lai arī situācija nedaudz labāka bija SK “Spēks” spēlētājiem, kuri bija par trim punktiem priekšā un pēdējā spēle bija pret pēdējās vietas īpašniekiem “IVI ETE TETE”. Te gan var atzīmēt, ka sezonas gaitā šī komanda spēja sagādāt zaudējumu vienai no vadošajām komandām “LeKings”.
Taču SK “Spēks” nedeva “IVI ETE TETE” futbolistiem cerības, uzvarot ar 9:1 un pēc trim gadiem, kurus viņi nespēlēja Cēsīs, atkal izcīnot čempionu kausu. Kopumā komandai šis ir jau ceturtais tituls Cēsu čempionātā.
Laikam galvenā intriga bija par to, kuras no komandām — “Siguldas entuziasti”, “P.K.U”, “LeKings” — būs uz goda pjedestāla, bet kurai nāksies samierināties ar ceturto vietu. Visām vienāds punktu skaits, un visam bija jānoskaidrojas pēdējā kārtā.
“LeKings” ar 11:0 sagrāva BK “Plosto”, izcīnot tik svarīgos punktus, bet vēl bija jāgaida konkurentu spēlēs. “P.K.U” spēja uzvarēt pērnās sezonas čempionus “Vaivīte” 5:1, un tad nu visiem atlika sekot līdzi čempionāta pēdējai spēlei. Tajā “Siguldas entuziasti” tikās ar “Eglītes mežs” no Mazsalacas, un lai arī pāris minūtes pirms spēles beigām bija vadībā 3:1, uzvaru nosargāt nespēja. Mazsalacas komanda divās minūtēs guva divus vārtus, un spēle noslēdzās ar 3:3, kas nozīmēja, ka siguldieši paliek aiz medaļniekiem. Noslēgumā sudrabs komandai “P.K.U”, bronza — “LeKings”, bet “Siguldas entuziastiem” 4. vieta.
Tālākajās vietās — “Eglītes mežs”, “Vaivīte”, BK “Plosto” un “IVI ETE TETE”.
Sarunā ar “Druvu” čempionāta rīkotājs Rihards Ieviņš atzina, ka turnīrs tiešām izdevies: “Kas var būt labāks, ja ir tik aizraujošs noslēgums, ka godalgoto vietu sadalījums noskaidrojas pēdējās spēles pēdējās minūtēs! Un kādas emocijas valdīja tribīnēs, tas bija kaut kas lielisks! Ir gandarījums par tik interesantu čempionātu ar spēkos līdzvērtīgām komandām, katrai spēlei bija nozīme. Piemēram, ja “LeKings” nebūtu sezonas gaitā zaudējuši “IVI ETE TETE”, kas beigās palika pēdējie, ļoti iespējams, viņi būtu čempioni, tagad vien trešie.”
Jautāts, kas veicināja komandu skaita pieaugumu šajā gadā, R. Ieviņš saka, ka nav viena iemesla, bet, iespējams, komandas un to veidotāji novērtēja Cēsu čempionātu, jo desmit gadu pieredze devusi daudz: “Pieteicās dažas jaunas komandas, atgriezās Valmieras un Siguldas komanda. Siguldieši jau vairākus gadus izteica vēlmi atgriezties, šogad tas viņiem izdevās. Īsi pirms turnīra gribēja pieteikties vēl viena komanda, bet uzzinot, ka ir jau astoņas, nolēma nestartēt, lai neizjauc kalendāru.
Prieks, ka ienāk jauni spēlētāji, kuri gatavi veidot komandas, mainās paaudzes, un varbūt nākamajā vasarā būs pat desmit komandas. Šogad spēlējām tikai vienu apli, bet komandas izteica vēlmi tomēr spēlēt divus, tad nu nākamgad tā arī darīsim, un čempionāts turpināsies visu vasaru līdz septembrim.”
Pēc pēdējās spēles tika sumināti medaļu ieguvēji, kā arī labākie spēlētāji citās nominācijās. Kā komandu labākie spēlētāji atzīti: Kārlis Lācis (SK “Spēks”), Gatis Rudzītis (“P.K.U”), Toms Ozols (“LeKings”), Dāvis Mintiks (“Siguldas entuziasti”),
Rihards Asarītis (“Eglītes mežs”), Krišs Driķis (“Vaivīte”), Eduards Norvelis (BK “Plosto”, Arvis Klaucāns (“IVI ETE TETE”).
Balvu kā turnīra labākais vārtu guvējs saņēma Aleksandrs Barkovskis (SK “Spēks”), kurš guva 11 vārtus. Labākais piespēlētājs — Niks Savaļnieks (SK “Spēks”) atzīmējās ar astoņām rezultatīvām piespēlēm. Viņam arī rezultatīvākā spēlētāja balva, jo šīm astoņām piespēlēm pievienoja arī astoņus gūtus vārtus.
Balvu kā labākais aizsargs saņēma Kārlis Lācis (SK “Spēks”), labākais uzbrucējs — Roberts Romānovs (“P.K.U”), labākais vārtsargs — Ingus Vagars (SK “Spēks”).
Balvu “Godīgākā komanda” saņēma “IVI ETE TETE”, bet balvu “Organizētākā komanda” — “Siguldas entuziasti”.
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