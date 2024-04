Vakar ugunsgrēkā Valmierā cieta divi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 17. aprīļa plkst. 6.30 līdz 18. aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma trīs izsaukumus – vienu uz ugunsgrēka dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 20.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Andreja Upīša ielu Valmierā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkas pirmā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas 5 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba trīs cilvēkus, no kuriem divi tika izglābti ar glābšanas masku palīdzību pa kāpņu telpu, bet viens tika izglābts caur ēkas logiem, izmantojot izbīdāmās kāpnes. Vēl vienu cilvēku no degošā dzīvokļa izglāba kaimiņi, kas bija cietis, bet pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem arī viens cilvēks bija cietis. Ugunsdzēsēji glābēji no degošā dzīvokļa izglāba divus suņus un kaķi. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Plkst. 22.15 ugunsgrēks likvidēts.



VUGD atgādina, ka visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos. Dūmu detektors ir neliela un visā Eiropā jau vairākus gadus plaši izmantota ierīce, kuras galvenais uzdevums ir brīdināt mājokļa iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu, tādējādi sniedzot iespēju cilvēkiem izglābties. Uzstādiet savā mājoklī dūmu detektoru un izglābiet dzīvības!

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 28 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.