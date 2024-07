Vai dzima tradīcija? Cēsu jubilejai Svētku koris, kurā ap simts dziedātāju

Latvietim svētki bez dziedāšanas nav svētki. Kur nu vēl cēsniekiem Cēsu 818.dzimšanas dienā. Bija skaidrs, ka bez koriem neiztikt, bet koris var būt daudz plašāks.

Un tika aicināts ikviens, kurš grib dziedāt. Diriģente Marika Slotina-Brante kopā ar instrumentālā ansambļa vadītāju Emīlu Zilbertu izraudzījās pazīstamas dziesmas: tautasdziesmas, dziesmas teātra izrādēm un kino, šlāgerus un citu no populārās mūzikas repertuāra. Divos mēģinājumos kopā ar dziedošajiem aktieriem Gintu un Ēriku Grāveļiem tapa 30 dziesmu kopā dziedamā programma.



Kultūras centra vadītāja Kristīne Timermane-Malēja vērtē, ka no vairāk nekā simts svētku kora dziedātājiem ap 30 nav bijuši koristi. “Par to liels prieks, varbūt iepatiksies un rudenī koriem būs jauni dalībnieki,” teic K. Timermane- Malēja.



Mēģinājumā “Druva” satika kurzemnieci no Rīgas Inesi Tamisāri. Māsīca dzied Zaubes korī, izstāstījusi, ka Cēsīs tiek organizēts Svētku koris. “Nevienā korī nedziedu, atnācu paskatīties, kas ir mēģinājums, kā viss notiek. Cēsis man patīk, ja vēl varu pamēģināt dziedāt korī, kāpēc ne,” pastāstīja Inese. Savukārt Inese Urtiņa ir cēsniece, skolas laikā dziedāja korī, ansamblī, bet tas bija pirms gadiem. “Cēsīs kori ir profesionāli, stabili, neuzdrošinājos pieteikties. Ierau­dzī­ju aicinājumu, sapratu, jāpamēģina. Baudīšu svētkus no skatuves, Cēsu 818. dzimšanas diena paliks atmiņā. Sabrauks radi no visas Latvijas,” atklāja cēsniece.

Kārlis Peterlevics dzied Nītaures un vīru korī un, kad diriģente uzaicināja, uzreiz piekrita iesaistīties. “Lai saprastu, vai patīk dziedāt korī vai ne, ir jāpamēģina. Ceru, ka arī citiem iepatiksies tāpat kā man,” bilst Kārlis.



Ja pirmās dziesmas Svētku korim vēl skanēja bailīgāk, tad skatītāju līdzi dziedāšana ikvienu uzmundrināja.

Viss parks, ikviens, kurš tur bija, kļuva par Svētku kora dziedātāju. Arī nākamajos pilsētas svētkos jābūt Svētku korim, jo kā parasti kāds par iespēju nezinājis, kāds nokautrējies vai neticis, bet nākamreiz noteikti būs starp dziedātājiem.



Koris var izdziedāt tik dažādas dziesmas – gan līdzdziedamas, gan dejojamas, gan pieklusināti klausāmas.