Ungurmuiža- apsaimniekos pašvaldība vai nomnieks

Pēdējā Cēsu novada domes sēdē tika pieņemti būtiski lēmumi par Ungurmuižas nākotni.

Līdz šim objektu apsaimniekoja pašvaldības SIA “Un­gurmuiža”, 11 deputātiem balsojot par, četriem pret, novada paš­valdība izbeidz līdzdalību SIA “Ungurmuiža”. SIA tiek likvidēta, likvidāciju sākot no 1.marta. Mantu, kas nav nepieciešama kreditoru prasījumu apmierināšanai, likvidators nodod Cēsu novada pašvaldībai. Ungurmuižas kompleksu apsaimniekos Pārgaujas apvienības pārvalde, tas pieejams apmeklētājiem.

Darba grupa, kas analizēja SIA “Ungurmuižas” darbību un sniegusi ekonomisko, ietekmes uz konkurenci un juridisko izvērtējumu par pašvaldības līdzdalību šajā uzņēmumā, secinājusi, ka SIA nekustamā īpašuma “Ungur­muiža” pārvaldīšanu neveic efektīvi un lietderīgi. Kaut pašvaldība finansē nekustamā īpašuma pārvaldīšanā radušos izdevumus, sabiedrība veic papildu saimniecisko darbību, kas tai nes zaudējumus. Gada pārskati liecina, ka pēdējos četros gados SIA strādājusi ar zaudējumiem: 2022.gadā – 28 710 eiro, 2021.gadā – 45 589 eiro, 2020.gada – 36 949 eiro, 2019.gadā– 41 891 eiro. Izvēr­tējot minētos faktiskos apstākļus un tiesiskos apsvērumus, darba grupa izvērtējusi, ka pašvaldības līdzdalība šajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) ir izbeidzama.

Darba grupa analizējusi, lai efektīvāk nodrošinātu racionālu finanšu resursu izmantošanu, pastāv iespēja nodot Ungurmuižu kādai no pašvaldības iestādēm, izvērtējama arī iespēja muižas kompleksa apsaimniekošanai, uzturēšanai un attīstībai piesaistīt nomnieku – privāto uzņēmēju – līdzīgi kā, piemēram, Cēsīs Ruckas muižas apsaimniekošanā.

Pašvaldībai ir iespēja piesaistīt privātās uzņēmējdarbības veicēju, kas varētu veikt gan kultūrvēsturisko ēku uzturēšanu, apsaimniekošanu un popularizēšanu, gan veicināt arī viesmīlības un ēdināšanas nozares attīstību objektā.

Darba grupa arī secināja, ka nepieciešams veikt padziļinātu privātā tirgus izpēti, analizējot to ne tikai novada, bet visa reģiona un valsts mērogā. Viesmīlības un ēdināšanas nozarē uzņēmējdarbības kapacitāte noteikti ir pietiekama, taču jāņem arī vērā, ka objekts uzskatāms par komplicētu attiecībā uz pamatfunkciju nodrošināšanu: unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, uzturēšana, popularizēšana.

Tāpat dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma “Ungur­muiža” nomas tiesības izsoli.

Atbilstoši nekustamā īpašuma “Ungurmuiža” tirgus nomas mak­sas novērtējumam, ko veikusi SIA “LVKV” un kas datēts ar 2024. gada 30.janvāri, tā tirgus nomas maksa ir 1000 eiro mēnesī. Tajā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, uzturēšanas izdevumi un citi papildu maksājumi. Tiek izsolīta zeme 17,59 ha un uz tā esošās astoņas ēkas. Nomniekam jāiegulda ne tikai ēku uzturēšanā, arī saglabāšanā un atjaunošanā.

Deputāts Hardijs Vents bilda, ka nomas noteikumi ir pārāk drakoniski un diezin vai nomnieku varēs atrast. “Viņam jābūt mecenātam, lai nomātu Ungurmuižu,” sacīja deputāts, bet novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atgādināja, ka jautājums apspriests Uzņēmējdarbības un attīstības un Finanšu komitejā, kur katrs priekšlikums uzklausīts. Arī par šo lēmumu balsoja 11 deputāti, pret bija četri.

Kamēr tiek gatavota izsole, likvidēta SIA, Ungurmuiža ir Pār­gaujas apvienības pārvaldes ziņā. Lai Ungurmuiža būtu atvērta apmeklētājiem, dome apstiprināja kompleksa apskates ieejas biļešu un telpu nomas izcenojumus. Tarifi aprēķināti pēc pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

Patlaban tiem, kuri vēlas doties uz Ungurmuižu, nekas nemainās. Pārmaiņas var būt, ja izsolē kompleksam pieteiksies jauns īpašnieks un dome apstiprinās viņa nomas tiesības.