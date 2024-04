Turpmāk pārtikas pakas un citus atbalsta komplektus izsniegs Sociālais dienests

No 2. aprīļa Eiropas Sociālā fonda Pluss programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pārtikas, higiēnas, skolas piederumu komplektu izdali un izglītojošo pasākumu īstenošanu pārņem Cēsu novada Sociālais dienests. Ievērojot jauno pārtikas komplektu piegādes grafiku, komplektu izdale sāksies 22. aprīlī.

Sākotnēji iedzīvotājam jādodas uz Sociālo dienestu, lai saņemtu izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai izziņu par krīzes situāciju, pēc tam telefoniski jāsaskaņo komplektu saņemšanas laiks un vieta (izņemot Cēsu pilsētā dzīvojošos). Tad var doties uz izdales vietu saņemt komplektus. Izdale grafikā noteiktajā laikā notiks deviņās novada vietās: Cēsīs, Liepā, Priekuļos, Nītaurē, Drabešos, Stalbē, Līgatnē, Dzērbenē un Jaunpiebalgā.



Pārtikas komplektu izsniegšanu iedzīvotājiem Cēsu novadā līdz šim organizēja biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”. Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas Cēsu biroja administratore Marina Orlova “Druvai” atzīst, ka biedrība kā ik gadu pretendēja piedalīties nākamajā paku izdales periodā, ņemot vērā, ka šo darbu veic jau ilgstoši: “Mums pretendentu atlases rezultāts ir ļoti negaidīts. Bija izveidojusies laba sistēma, kā komplektus pasūtīja, izdalīja, sagatavoja pārskatus. Darbs nav vienkāršs un viegls, bet cerams, ka So­ciālajam dienestam izdosies. Jau šobrīd vairākos paku izdalīšanas punktos bija iesaistīti darbinieki no dienesta.” Viņa arī pastāstīja, ka patlaban savāc komplektus, kas atlikuši Sarkanā Krusta izdales vietās, lai tos nodotu So­ciālajam dienestam.



Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks skaidro, ka dienests aktīvi piedalās dažādos projektos: “Arī šis ir viens no projektiem, kurā iesaistāmies.” Arī viņš atzīmē, ka Sociālā dienesta darbiniekiem jau ir pieredze paku izdalē. “Dienestam tas būs papildu darbs, bet par to tiek saņemts finansiāls atbalsts – septiņi procenti no izdalīto pārtikas paku vērtības, kā arī vēl septiņi procenti, ja tiks nodrošināti papildu pasākumi noteiktām mērķa grupām.”



Šogad no 43 Latvijas pašvaldībām septiņās atbalsta komplektus izdalīs sociālo dienestu darbinieki.