Senioriem – divi bezmaksas braucieni mēnesī

Seniori, kas sasnieguši 75 gadus un kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā, no maija ik mēnesi varēs izmantot divus bezmaksas braucienus (turp un atpakaļ) ar sabiedrisko transportu – autobusiem.

Braukt varēs Cēsu pašvaldības teritorijā pa maršrutu, kādu būs norādījis pats pakalpojuma saņēmējs.

Par to novada domes deputāti lēma 22.februāra sēdē, apstiprinot saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novadā”. Paredzēts, ka paš­valdības apmaksātie braucieni būs pieejami no 1.maija. Patlaban atbilstoši procedūrai dokumentu izskata Vides un reģionālās attīstības ministrija. Pēc tam saistošos noteikumus publicēs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tie stāsies spēkā. Tad seniori jau varēs pieteikties šim atbalstam.

Pakalpojumu nodrošinās pasažieru pārvadāšanas uzņēmums “CATA”. Lai varētu izmantot bezmaksas braucienus, senioram jāraksta iesniegums. To varēs izdarīt novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai apvienību pārvaldēs. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Iesniegumā būs jānorāda braukšanas maršruts, iekāpšanas un izkāpšanas pietura, braucienu skaits mēnesī.

Atbilstoši pašvaldības iesniegtajai informācijai pārvadāšanas uzņēmums sagatavos elektroniskās kartes, kuras izsniegs vienotajos klientu apkalpošanas centros vai apvienību pārvaldēs. Karti varēs saņemt bez maksas. Ja to nozaudēs vai sabojās, par atjaunošanu būs jāmaksā četri eiro.

Nodrošināt 75 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem apmaksātus braucienus pa novada teritoriju ir pašvaldības izvēle. Tam 2024.gada vietvaras budžetā paredzēti desmit tūkstoši eiro. Saistošo noteikumu projekta apspriešanā pašvaldība saņēma vienu iesniegumu, tajā izteikts priekšlikums, ka pilsētas sabiedriskajā transportā iedzīvotājiem, 75 gadus veciem un vecākiem, paredzētie atvieglojumi piemērojami vismaz 20 (divdesmit) braucieniem. Ievērojot pašvaldības 2024. gada budžetā senioru braukšanas atlaidēm plānotos līdzekļus, ieteikums nav ņemts vēŗā.

Pirmajā variantā, runājot par simtprocentīgām braukšanas atlaidēm sabiedriskā transporta autobusos novada teritorijā, bija versija, ka seniori varētu saņemt četrus bezmaksas braucienus mēnesī, tam vietvaras budžetā atvēlot 20 tūkst.eiro.