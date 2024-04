Seniori svin pavasari

Nedēļas nogalē Zosēnu senioru klubiņš aicināja uz dzīves svinēšanu pavasarī, pagasta kultūras namā pulcējot gan vietējos seniorus, gan aicinot viesus no Abrupes, Vecpiebalgas, Taurenes un Dzērbenes.



Zosēnu senioru klubiņa vadītāja Ilze Cīrule teic, ka izveidojusies brīnišķīga tradīcija svinēt un katram savā gadalaikā aicināt ciemos pie sevis kaimiņu pagastu seniorus, rīkot arī kopīgas ekskursijas.



Saietā priecēja radošā apvienība “Krelles”, kas sniedza gan brīnišķīgu koncertu, gan piepildīja pasākumu ar humoru un, protams, arī dejām. “Pasākums izvērtās ļoti priecīgs un jauks, to atzina visi,” teic I.Cīrule, “priecājos, ka varēja ierasties gan Ievas Veinbergas vadītais Vecpiebalgas klubiņš, gan taureniešu “Randiņš”, ko vada Sarmīte Lielā, Dzērbenes pagasta seniori ar vadītāju Māru Ozolanti un Jaunpiebalgas pagasta Abrupē dzīvojošie, kuru koordinatore ir Maija Kažociņa. Paldies mūsu kultūras un sabiedriskā centra vadītājai Dzidrai Prūsei par silto uzņemšanu un kopā būšanu! Sanācām kuplā pulkā, bet jo īpašs prieks bija par zosēnietēm Ilzi Šenfišu un Ņinu Fjodorovu, kurām pāri 90 gadiem un kuras arī no sirds izbaudīja pasākumu.” Te jāpiebilst, ka Zosēnu klubā vienmēr piedomā par jubilāru sveikšanu: gan to, kuriem apaļas un pusapaļas jubilejas, gan to, kuriem deviņdesmit un vairāk gadu. Dāvanās nereti ir pašu dalībnieču radītie rokdarbi.



Senioriem pasākumi ir lieliska iespēja tikties un pārrunāt ikdienas notikumus. Pavasaros sarunas vienmēr ir par dārza darbiem, par puķu un dārzeņu šķirnēm, par to, cik kuram veselība atļauj aizrauties ar iecienīto nodarbi. Labsajūtu ilgākam laikam dod arī iespēja priecāties par mūziku, mākslinieku priekšnesumiem un pat uzdejot. “Humors bija šīs tikšanās neatņemama sastāvdaļa, dejas un koncerts – viss, kas silda dvēseli un rada prieku,” teic Ilze Cīrule, “bet Taurenes klubiņš jau aicināja ciemos pie sevis maijā, tā kā viss turpināsies.”