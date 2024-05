Rīgas iela. Tava. Mana. Mūsu

Par to, kādai Cēsu vecpilsētā būt Rīgas ielai, ko ierobežot, ko veicināt, aizvien izskan dažādi viedokļi.

Cēsu novada dome saņēmusi 93 fizisku un juridisku personu parakstītu iesniegumu. Tajā izteikti lūgumi gan atcelt pašvaldības Satiksmes drošības komisijas lēmumu, ka no Piebalgas ielas nedrīkst iebraukt vecpilsētā, kā arī nodrošināt , lai pašvaldības mājaslapā būtu publicēti pašvaldības komisiju nolikumi, sēžu grafiki, sēdēs izskatāmie jautājumi un pieņemtie lēmumi.

“Ja dome uzskata, ka esošajos ekonomiskajos, sociālajos un politiskajos apstākļos ir jāaktualizē jautājums par vecpilsētas sasniedzamību un satiksmes organizāciju, tad lūdzam par šajā sakarā jebkuras personas iniciētu ierosinājumu rīkot sabiedrisko apspriešanu un jebkuru lēmumu, kas saistīts ar vecpilsētas attīstību, pieņemt atbilstoši sabiedrības interesēm, nevis atbilstoši dažu pašvaldības amatpersonu ambīcijām,” teikts iesniegumā.



Iesniegumā arī atgādināts, ka satiksmes organizācijas maiņa Rīgas ielā šopavasar ieviesta tikpat neizsvērti un nepamatoti kā pērn. “Ja nesanāca, kā gribēts iepriekšējā gadā, tad šogad jāeksperimentē ar citādu satiksmes pārorganizēšanu. Ja atkal neizdosies, tad eksperimenti tiks turpināti ar citādiem variantiem,” bilsts iesniegumā, kā arī norādītas daudzas citas problēmas, kas gadiem sakrājušās bieži vien objektīvu iemeslu dēļ.



Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova “Druvai” pastāsta, ka iedzīvotāju iesniegums ir saņemts. “To izskatīs Satiksmes drošības komisija, tad domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā. Tātad par Rīgas ielu, iebraukšanu, attīstību, risinājumiem spriedīs politiķi,” saka I.Suija-Markova un piebilst, ka iesniegumā ir rakstīts par dažādām problēmām, minēti argumenti, kas ne visi ir savstarpēji saistīti. “Jāskatās retrospektīvi, kādas izmaiņas bijušas, kāpēc tādas pieņemtas, kā tās ietekmējušas, tad pragmatiski jāizvērtē, jāmeklē risinājumi,” skaidro domes priekšsēdētāja vietniece.



Viņa arī atgādina, ka kopumā sabiedrība lēni pieņem ikvienas pārmaiņas un viedokļi allaž dalās. Kaut vai par Vienības laukumu, kad tas tika pārveidots, daudzi bija pret, tagad ir labas atsauksmes, ka mašīnas nebrauc pa apli, arī uzņēmēji, kuri sākumā bija skeptiski, atzīst, ka ir labāk. “Parasti viedokli pauž tie, kam radītas kādas neērtības, tie, kuri apmierināti un kam vienalga, klusē. Jā, neapmierinātie netiek īpaši uzrunāti, jautājot viņiem, kādu alternatīvu risinājumu paši piedāvā. Taču bieži vien tas, kurš ir pret izmaiņām, neiedziļinās situācijā, viņš vienkārši ir pret,” atzīst I.Suija-Markova. Būtiski ir, kā varam atrisināt problēmas vecpilsētā, to atdzīvināt. Vai risinājums ir iebraukšanas aizlieguma atcelšana no Piebalgas ielas?

I.Suija-Markova atzīst, ka par iebraukšanas aizliegumu Rīgas ielā no Piebalgas ielas nav bijis diskusiju. Viņa atgādina, ka tāpat kā nebija par Vienības laukuma risinājumu vai rotācijas apli pie “Nestes”, vai par to, ka Festivāla iela kļuva par galveno. “Satiksmes organizācijā nav un nebūs nepārprotama risinājuma un arī izmaiņas satiksmē iedzīvotāji uzreiz nepieņems. Apsprieša­nās, diskusijās par šiem jautājumiem pie rezultāta, vienošanās nevar nonākt, jo ir vien par un pret,” viedokli pauž domes priekšsēdētāja vietniece un uzsver, ka brīvdienās Rīgas iela ir pilna ar mašīnām. “Iebraukt var pa trim ielām. Jā, ja grib no Piebalgas ielas, jābrauc līkums,” bilst I.Suija-Markova.

Domes priekšsēdētāja vietniece arī rosina vecpilsētas uzņēmējus, namīpašniekus, iedzīvotājus kopā domāt, kā atdzīvināt Rīgas ielu, kā turp novirzīt cēsnieku un tūristu plūsmu. “Pašvaldības ziņā ir publiskā ārtelpa vecpilsētā. Lai Rīgas iela kā Vasaras iela būtu darbīga, dzīva, aktīviem un ieinteresētiem jābūt arī uzņēmējiem,” atgādina I.Suija – Markova.



Uzņēmēji ik sarunā ar paš­valdību uzsver, ka Rīgas iela mirst, ja tajā problēmas iebraukt, pircēji un klienti dodas citur. Pavasarī pēc 27 gadu darba Rīgas ielā uz citu vietu pārcēlās veikals “Euroskor”. Vadītāja Elita Gailīte-Grau­duma pastāsta, ka iemesls vienkāršs – pagājušajā vasarā nedēļas nogalēs Rīgas iela tika satiksmei slēgta. “Sestdienā bija visvairāk pircēju, ja viņi nevar iebraukt, dodas citur. Rudenī skaidri tika pateikts, ka arī šovasar iela nedēļas nogalēs būs slēgta, meklējām veikalam citu vietu,” stāsta veikala vadītāja un uzsver – ja kaut ko maina, tad pēc gada tos, kuri aizgājuši, neatgriezt. Ne uzņēmējus, ne pircējus. Arī pati pēdējā laikā Rīgas ielā bijusi vien pāris reižu, jo tagad iepērkas citur, mainījušies paradumi. “Tā ir paš­valdības netālredzība. Rudenī tika pateikts, ka stabiņi Gaujas ielas galā bija un būs, nu vairs nav. Pērn solīja katras nedēļas nogalē Rožu laukumā pasākumus, nebija. Tika pateikts, ka Rīgas iela būs gājēju iela, bet ne to, ka tikai līdz Ķīniešu namiņam. Līdz jūlijam nācās cīnīties, lai ieliek informāciju, ka var iebraukt pa L.Katrīnas ielu. Rosinājām domei, lai sestdienā ielu neslēdz līdz pēcpusdienai, tagad tas izdarīts. Pati vairākkārt par problēmām runāju ar domes vadību. 27 gadus Cēsu pašvaldība saņēma mūsu nelielā uzņēmuma nodokļus, tagad pārreģistrējām uz citu novadu. Ja mūs nevajag, tad ne,” saka Elita Gailīte-Grauduma un piebilst, ka seko līdzi, kā bijušajiem kaimiņiem klājas Rīgas ielā, un arī atzīst, ka sapulcēs diemžēl tikai retais pauž viedokli.



Ilgonis Auniņš dzīvo Rīgas ielā, brauc ar auto. “Rīgas ielai vecpilsētā nav jābūt caurbraucamai. Tiem, kuri te dzīvo, tāpat ir iespēju maz, jo auto stāvvietu nav. Turu mašīnu Vaļņu ielā. Braucu pa Dārzniecības ielu, tad uz Vaļņu ielu. Daudzi tomēr Rīgas ielu izmanto, lai nokļūtu Gaujas ielā, un nebrauc jau ar tiem 30 kilometriem stundā,” pastāsta cēsnieks un uzsver, ka vasarā Rīgas ielā cilvēku diezgan daudz, arī tūristu, apmeklētāji sēž āra kafejnīcās, bērni skraida. “Ar biznesu te ir, kā ir, parādās kas jauns, drīz pazūd, kas tur vainojums, nezinu,” bilst Ilgonis un atzīst, ka vajadzētu šķībos stabiņus ielas malā iztaisnot. “Ir gan kārtība, gan nekārtība, dome jau kaut ko dara, bet īpašnieki, sevišķi tie, kam neapbūvētie zemesgabali, varētu būt apzinīgāki. Bieži vien kauns, ka tur sveši staigā,” vērtē cēsnieks.



Jānis Siliņš regulāri brauc pa Rīgas ielu ar velosipēdu. Arī viņš atzīst, ka brīvdienās vecpilsētā cilvēku ir vairāk nekā ikdienā. “Mašīnu visur ir par daudz,” viņš nosaka.



Domes ziņā samērot iedzīvotāju, uzņēmēju intereses ar citiem mērķiem.