PTAC aicina Lieldienās pievērst uzmanību šūpoļu drošumam

Viena no populārākajām un jautrākajām Lieldienu tradīcijām gadu no gada, protams, ir šūpošanās, jo tā ne tikai rada prieka pilnus mirkļus, bet arī sola visu vasaru mazāk ciest no odu un citu kukaiņu uzbrukumiem. Bet diemžēl ne vienmēr pietiekami liela uzmanība tiek pievērsta tam, vai Lieldienu šūpoles savu funkciju pilda droši. Tāpēc, lai šūpošanās Lieldienās būtu līksms notikums, kas nerada traumas un nepatīkamus mirkļus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina šūpoties droši un ievērot dažus vienkāršus padomus.



Drošas šūpoles



Ņemiet vērā, ka tā saucamās tradicionālās Lieldienu šūpoles ir paaugstināta riska objekts, jo tām ir masīvs koka sēdeklis, kas neatbilst noteiktām trieciena vājināšanas prasībām, bieži vien nekustīgas piekares, tāpat liels krišanas augstums. Tas nozīmē, ka nejauša atrašanās to tuvumā un trieciena gūšana var radīt būtiskas, pat letālas traumas, it sevišķi bērniem. Tādēļ PTAC Lieldienu prieku baudīšanai aicina izvēlēties drošas šūpoles privātajos vai publiskajos spēļlaukumos, kurām kā piekares ir izmantotas, piemēram, ķēdes vai virves un kurām ir gumijas vai polimērmateriāla sēdeklis.



Drošas šūpošanās zonas



Šūpošanās priekiem izvēlieties šūpoles, šūpošanās vietas vai spēļu laukumus, kur šūpoles ir pietiekamā attālumā no citām iekārtām vai objektiem un šūpošanās zona ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, lai bērni nejauši neieskrietu vai neiebrauktu ar velosipēdu tiešā šūpoļu trieciena trāpījuma zonā un negūtu traumas. Svarīgi, lai šūpolēm būtu nodrošināts arī pietiekami amortizējošs pārklājums, lai zem tām nebūtu cieta zeme, betona plāksnes, asfalts vai cits ciets materiāls. Tāpat šūpolēm jābūt novietotām drošā attālumā no ūdens tilpēm, betona apmalēm, piknika zonām, lai novērstu jebkādu iespējamo traumatismu.



Bērnu pieskatīšana



Pavasara patīkamie laikapstākļi pēc garās ziemas aicināt aicina uz aktivitātēm svaigā gaisā. Gan spēļu laukumus, gan dabas takas, gan citas ārvides izklaides un aktivitāšu vietas apmeklē daudz ģimeņu ar dažāda vecuma bērniem. Ņemot vērā bērnu attīstības īpatnības, straujo un neprognozējamo dabu, ir ļoti svarīgi tos nepārtraukti uzmanīt un pieskatīt. Atrodoties spēļu laukumos vai izklaides vietās, bērni no vienas aktivitātes strauji metas citā un acumirklī var ieskriet šūpošanās zonā, tāpēc ir svarīgi, ka vecāki un citi pieaugušie rūpīgi pieskata bērnus un neļauj šūpošanās laikā tuvoties šūpolēm, jo šādā veidā var gūt smagas traumas, īpaši, ja tās ir dzelzs vai smagas koka šūpoles. Būtiski ir arī uzmanīt, lai bērni nešūpojas pārāk augstu, un mācīt bērniem, ka no šūpolēm nedrīkst lekt ārā, kā arī šūpojoties nedrīkst atlaist rokas.

Ņemot vērā to, ka šūpoles bieži vien atrodas publiskajos spēļu laukumos, PTAC atgādina – ja publiski pieejamā spēļu un rekreācijas laukumā kāds bērns gūst traumu, atbildīgs ir laukuma īpašnieks, tāpēc ir noteikti standarti, kas regulē laukumu drošību. To ievērošana garantē, ka ir izdarīts viss nepieciešamais, lai mazinātu traumu gūšanas riskus.



Spēļu laukumi, kas atbilst noteiktām pazīmēm, ir jāreģistrē PTAC uzturētā datubāzē. Šobrīd PTAC Publisko spēļu laukumu datubāzē ir reģistrēti 755 laukumi. Datubāze satur informāciju par Latvijā reģistrētiem publiskiem spēļu un rekreācijas laukumiem, to tiesiskajiem valdītājiem un apsaimniekotājiem, kā arī iespējams uzzināt, kādas spēļu iekārtas laukumā pieejamas.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novēl prieka pilnas un drošas Lieldienas!