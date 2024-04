Pabeidz iesākto, lāpa bedrītes, tīra ielas

Lai arī atkal sniegs un lietus, Cēsu ielās rit pavasara darbi.

“Lielākā daļa ielu jau notīrītas. Tiek savāktas ziemā izkaisītās smiltis, sakrājušies gruži. Ielu apsaimniekotāji izmanto tehniku, darbinieki strādā arī ar rokām. Daudzviet var slaucīt tikai ar slotu,” stāsta Cēsu pilsētas un Vaives pagasta Teritorijas un infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks un atgādina, ka šo darbu veikšana ir ļoti atkarīga no laikapstākļiem. Kad ļoti sauss, tīrot no ielām ziemā sakrājušās smiltis, saceļas pārāk lieli putekļi, kad kaut nedaudz piesalis, arī kaisāmo materiālu savākt nevar, tāpēc jāmanevrē atbiltsoši laikapstākļiem. Iecerēts, ka līdz maijam katra iela vismaz vienreiz būs notīrīta.



Tikko nokūst sniegs, ielās parādās lielas un mazas, autobraucējiem bīstamas un ne tik bīstamas bedres.



“Pavasaros pilsētas ielās bedru daudzums nemazinās, kaut aizvien jaunas ielas tiek sakārtotas. Satiksmes intensitāte ir liela, un brauktuvju stāvoklis ir slikts, segums brūk. Lielākās bedres ir salabotas, asfalta plaisu aizpildīšanu varēs veikt nedaudz vēlāk, jo vajadzīga augstāka gaisa temperatūra,” skaidro E.Kurpnieks un piebilst, ka jāremontē arī tās ielas, kuras šovasar tiks atjaunotas, braucēji jāpasargā no bīstamām situācijām. Protams, prioritāte ir maģistrālās ielas. To malas tiek sakārtotas, noņemts apaugums. Vecpilsētā, Rīgas ielā, pielabots bruģis un uzbērtas smiltis.



“Ir jārēķinās ar piešķirto finansējumu, taču arī katrs neliels darbs ir būtisks ceļu un ielu uzturēšanā. Kaut vai Vaives pagastā ceļmalās apzāģēti koku zari, tie ziemā no sniega svara nelūzīs, netraucēs tīrītājus un braucējus,” pastāsta pašvaldības nodaļas vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos un piebilst, ka šopavasar ne vienā vien vietā problēmas rada dažādu komunikāciju aku vāki. Tos sals un mainīgie laik­apstākļi ir izkustinājuši. Taču ne jau visas akas ir pašvaldības.



Beidzies tehnoloģiskais pārtraukums ielu atjaunošanai. Ne tikai cēsnieki gaida, kad bez raizēm un apkārtceļiem varēs braukt pa Bērzaines ielu un šķērsot Piebalgas un Lapsu ielas krustojumu. “Būvnieki aktīvi strādā un ir ieinteresēti iespējami ātrāk darbus pabeigt. Dažādu apstākļu dēļ pārbūvi nepabeidza pērn, kā bija plānots. Piebalgas un Lapsu ielas krustojums tuvākajās dienās tiks pabeigts, bet darbi Piebalgas ielā notiks līdz jūnijam. Ap Bērzaines un Palasta ielas krustojumu būvdarbi beigsies tuvākajā laikā, bet Bērzaines ielā no krustojuma ar Satekles ielu līdz Bērzaines pamatskolai darbi ir apjomīgāki. Tiek izbūvētas gājēju ietves, un iela ieguvusi ainaviskas aprises. Darbi ievilkās, jo projektētājam bija jāatrod risinājums, lai ietvei birzītes pusē saglabātu optimālu slīpumu. Sākotnējais risinājums bija pārāk stāvs,” stāsta E.Kurpnieks un uzsver, ka pa Bērzaines ielu līdz Palasta ielai varēs doties pastaigās, ejot pa ietvi. Sa­vukārt līdz jūnijam tiks pabeigti darbi abos Birzes ielas posmos. Emīla Dārziņa ielas seguma pārbūvi plānots pabeigt līdz oktobra vidum.

Līdz ar sauso laiku iedzīvotāji bieži zvana un interesējas, kad grants ielas tiks apstrādātas ar pretputekļu līdzekli, pastāsta E.Kurpnieks. Lai to darītu, jāpagaida stabilāki laikapstākļi, tad līdzekļa iedarbība būs ilgāka. Vairākās grants ielās tiks uzklāts dubultās virsmas segums.

“Lai arī apsaimniekošana ir sarežģīta, tas noteikti ir labāks par grants segumu,” bilst pašvaldības pārstāvis un atklāj, ka līdz būvdarbu sākumam vismaz vienreiz grants ielu segums tiks apstrādāts ar pretputekļu līdzekli. Maijā plānots veikt iepirkumu divkārtu virsmas apstrādei ielās un ceļos ar grants segumu: Dārza, Egļu, Priedes, Jurģu, Baibas, Jaunā, Dīķa, Bebru, Putnu, Magoņu, Zaļā, Ielejas, Kalna (posmā no Miera līdz Palejas ielai), Palejas, Mednieku (posmā no Palejas līdz Līgatnes ielai), A.Pumpura, Zvaigžņu, Ausekļa (posmā no R.Blaumaņa līdz E.Veidenbauma ielai), E.T.Zvārguļa, E.Veiden­bauma (posmā no Vaives līdz Poruka ielai), Priekuļu, Medņu ielā. Savukārt Vaives pagastā no Veismaņiem līdz Krīvu ciemam.

Runājot par tuvākajiem plāniem, E.Kurpnieks uzsver, ka to īstenošana atkarīga no aizņēmuma pieejamības. Pļavas un Eduarda Veidenbauma, tāpat Puķu un Zaķu ielu sakārtošanai ir pabeigta projektēšana un tiek vērtētas finansējuma iespējas. Tiek projektēta Palasta un Kungu ielas atjaunošana.



“Katru gadu kāda Cēsu iela tiek atjaunota, darāmā vēl daudziem gadiem,” teic E.Kurpnieks.