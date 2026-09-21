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Otrdien Cēsīs, Raunas ielā, slēgta satiksme

Andra Gaņģe
13:40, 21. Sep, 2026

   Autotransporta satiksmei otrdien, 22. septembrī, no plkst. 7.00 līdz plkst. 18.00 būs slēgta Raunas un Izstāžu iela Cēsīs, ziņo Cēsu novada pašvaldība.

   Šajā laikā notiks Eiropas Mobilitātes nedēļas noslēguma pasākumi, tie ietekmēs ierasto pārvietošanos Cēsu centrā. Dodoties ikdienas gaitās ar automašīnu, pašvaldība aicina jau iepriekš rēķināties ar izmaiņām un attiecīgi plānot maršrutu.

   Ierodoties pilsētas centrā ar auto, to varēs novietot kādā no tuvākajām pieejamajām autostāvvietām un tālāko ceļu turpināt kājām, ar velosipēdu vai citu mikromobilitātes transportlīdzekli. Izvēloties autostāvvietu atbilstoši plānotajam galamērķim, arī dienas gaitas centrā var saplānot, neizmantojot slēgtos ielu posmus.

   Eiropas Mobilitātes nedēļa noslēdzas ar aktivitāti: “Diena bez auto”, kad ikdienas maršrutos priekšroka tiek dota citiem pārvietošanās veidiem.

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