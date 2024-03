Līgatne ceļā uz ekoloģisku ēdināšanu skolā

Jauno Līderu vidusskola ir ceļā uz daudz lielāku vietējo un ekoloģisko produktu izmantošanu mācību iestādes ēdnīcā, kur maltītes gatavo visām Līgatnes apvienības mācību iestādēm, gan skolām, gan bērnudārziem.

“Mērķis nodrošināt aizvien gardākas un veselīgākas pusdienas visiem. Patlaban notiek jauna iepirkuma gatavošana un drīzumā arī izsludināšana,” tā skolas direktore Saiva Vītola. Direktore uzsver, ka jau šobrīd atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem par produktu piegādi līgumi slēgti arī ar vietējiem un tuvākās apkārtnes uzņēmējiem. “Ceram, ka tādi atradīsies arī jaunajā iepirkuma procesā,” saka S.Vītola un piebilst, ka ēdināšanas procesa organizācija ir sarežģīts uzdevums. “Liels apjoms, līgumi ar skolēnu ģimenēm, klientiem, līgumi ar piegādātājiem, sasaiste pašvaldības sistēmā ar rēķiniem, ēdienkartes sastādīšana, atteikumu process, trauku atjaunošana un citas lietas. Esmu pateicīga, ka ir lielisks kolektīvs un kopā ar to visu tiekam galā, esam pat saņēmuši pašvaldības uzslavas par darba organizāciju.”

Direktores vietnieks audzināšanas jomā Mārtiņš Šteins min, ka ēdienreizes skolā un bērnudārzos patiesībā ir daļa no mācību un socializēšanās procesa. “Mācāmies galda kultūru, svētku reizēs īpaši piedomājam par cienastu, mācāmies pieklājību, mācāmies pateikt paldies, attīstām spēju novākt aiz sevis traukus un citas lietas. Pusdienu starpbrīži skolā tagad ir daudz garāki, tas ļauj šo laiku pavadīt nesteidzīgi. Pusdienas skolēni un skolotāji servē paši no kopējiem traukiem, kas samazina pārtikas atkritumus, tā rezultātā ar daudzām darbībām virtuvē un ēdināšanas procesā mazinām klimata pārmaiņas.”

“Druva” jau rakstīja, ka Jauno Līderu vidusskola ēdināšanas jomā šogad piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Skolas ēdnīcā gatavo maltītes ne tikai vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem, bet visiem skolēniem un skolotājiem Līgatnes pārvaldes teritorijā esošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolas virtuve piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas, iegādātas jaunas un jaudīgas iekārtas, izremontēts ēdināšanas bloks, ierīkota gaiša un plaša ēdamzāle, paplašinājies virtuves darbinieku skaits.