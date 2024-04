IT speciālisti tīklojas arī klātienē

Modernās tehnoloģijas rada jaunas profesijas un jaunas iespējas

Nebijis pasākums notika Cēsīs, Raiņa kvartālā, tur tikās esošie un topošie dažādu līmeņu IT jomas speciālisti, tehnoloģiju entuziasti, studenti, uzņēmēji un ikviens, kam interesē tehnoloģijas un digitalizācija.

Pasākumā “IT Waffle Meetup”raisījās sarunas, pieredzes stāsti un diskusijas par karjeras iespējām nozarē, pieprasītām prasmēm un tehnoloģiju iespējām. Būtiska bija iespēja satikt līdzīgi domājošos, arī piedāvāt IT pakalpojumus vai atrast uzņēmumam nepieciešamo speciālistu.



Digitālā inovāciju parka Liepājā vadītāja Agate Ambulte sniedza ieskatu par mākslīgā intelekta rīku sniegtajām iespējām. Viņa arī parādīja, kā uzlabot sadarbību ar vienu no mākslīgā intelekta rīkiem “ChatGPT”.



“Vidzeme TechGirls” un “WorkingDay Latvia” pārstāve Ieva Pilskalliete stāstīja par IT karjeras izaicinājumiem un IT darba tirgus aktualitātēm. Viņa skaidroja, ka pēdējā laikā darba tirgū ienāk jauni amata nosaukumi, kas īsti saprotami tikai profesionāļiem. Tā pieprasītākie pērn bija: Back end programmētāji: Full stack programmētāji; DevOps; IT PM; Front end programmētāji un citi. Statistikas dati liecina, ka nozarē, kurā līdz šim dominēja vīrieši, ienāk sievietes. Piemēram, 2021. gadā IT amatos bija vien 6% sieviešu, 2022 – 10%, bet aizvadītajā gadā jau 19%, ieņemot tādus amatus kā programmētājas, testētājas, sistēmu analītiķes, IT PM, DevOps, IT administratores, mākoņinženieres.



Par digitālo tehnoloģiju ienākšanu dažādās nozarēs stāstīja Verners Gavilovskis. Viņš minēja piemēru, ka ar digitālo tehnoloģiju palīdzību biteniekam attālināti ir iespējams sekot līdzi, kad bišu stropā ir pilnas kāres, kā arī, kad bites gatavojas spietot.



Cēsu Digitālā centra pārstāvis Aleksandrs Ļubinskis dalījās ar jauna projekta ieceri – kopā mācīšanos, kur katram būtu iespējams apgūt nepieciešamo IT jomu, būtu pieejams mentors, kā arī pēc mācībām būtu darba iespējas.



Inese Grīnvalde-Kabutaviča no Raiskuma vēlas attīstīt sevi IT nozarē, jo arī vīrs ir saistīts ar šo jomu. Pirmie soļi mācībās jau sperti. Raiskumiete “Druvai” atzina, ka ļoti vērtīgas ir mācības, kas paredzētas tieši sievietēm, jo pagaidām sieviešu nozarē ir maz: “Bet sievietes ir ļoti gudras, mēs varam strādāt IT jomā. Arī es to vēlos apgūt padziļinātāk. Novēr­tēju, ka šeit varējām iepazīties, apmainīties zināšanām.”



Students Ulvis Dulbergs bija atbraucis no Valmieras, kur Vidzemes Augstskolā apgūst informācijas tehnoloģijas: “Vēlējos piedalīties, jo esmu cieši saistīts ar programmēšanu. Programmēju mājaslapas, interneta veikalus, veidoju spēles. Pasākumā bija noderīgi uzzināt, kā labāk izmantot ChatGPT, jo ar to var ātrāk nonākt līdz rezultātam. Būtu vērtīgi, ja šādu pasākumu būtu vairāk, īpaši tie noder jauniešiem un arī sievietēm.”



Uzņēmējs, grafikas dizaineris Jānis Beķeris trīs gadus ir cēsnieks, bet savulaik dzīvojis Liepājā, tāpēc arī seko Liepājas Digitālā inovāciju parka aktivitātēm, kā arī pievērš uzmanību Cēsu Raiņa kvartālā notiekošajam, tā pamanījis ziņu par pasākumu: “Tikšanās reizēs vienmēr ir iespēja parunāties ar līdzīgi domājošiem, iepazīt jaunus cilvēkus, ar ko varētu veidot sadarbību, uzzināt nozares aktualitātes, ko uzreiz var arī izmantot praktiski. IT nozarē visu laiku jāmācās, tāpēc ir labi, ka pēc augstskolas ir pieejami kursi, kur papildināt zināšanas vai pat izmēģināt ko jaunu un saprast, vai tas man der.”



Agate Ambulte “Druvai” pastāstīja, ka šāds tīklošanās pasākums Cēsīs norisinājās pirmo reizi: “Ierasti tas notiek Liepājā, kur Liepājas IT kopiena tiekas reizi mēnesī, lai apspriestu aktualitātes un uzzinātu jaunāko par IT nozari, karjeru, iespējām. Šogad pasākumu organizējam arī citviet Latvijā, lai varētu pulcēt IT nozares kopienas visā Latvijā, kā arī informēt gan jomas speciālistus, gan uzņēmumus par digitalizācijas lomu un iespējām, tajā skaitā arī Eiropas Digitālās inovācijas centru jeb EDIC piedāvāto atbalstu uzņēmumu digitalizācijai.”



Vērtējot aizvadītos pasākumus, A.Ambulte teic: “IT speci­ālisti vēlas satikties, tīkloties, sadarboties. Tāpat atnāk arī cilvēki, kas vēlas ienākt IT jomā vai arī nozarē iet citu karjeras ceļu. Tāpēc pasākums ir lieliska iespēja uzzināt vairāk, iedvesmoties un satikt citus speciālistus. Pasā­kums vienuviet pulcē tos, kas ikdienā, citos apstākļos, visticamāk, netiekas. Prieks redzēt, ka pasākuma apmeklētājiem ne vien interesē aktualitātes, bet arī ir vēlme apmainīties ar viedokļiem, idejām un dibināt jaunus kontaktus – tas ir pats vērtīgākais.”