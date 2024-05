Ģikši zied samtenēs

“Vairs Ģikšiem tik ātri cauri neizskries, svešinieks skaidri redzēs, ka iebraucis Ģikšos,” gandarīti atzīst Ama­tas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks” aktīvisti. Viņi nogāzē starp ceļu un kultūras namu izveidojuši dobi, kurā dzeltenas samtenes veido ciema nosaukumu. “Ziedu dobes, kurās puķes veido vietu nosaukumus, ir daudzviet, kāpēc gan nevarētu būt Ģikšos. Ideju apspriedām, mūs atbalstīja apvienības pārvalde,” stāsta biedrības vadītāja Alek­sandra Freivalde. Lai iegūtu finansējumu, biedrība piedalījās pašvaldības Sociālā dienesta projektu konkursā. Atbalsts tika gūts, atlika darīt.



“Nolēmām ar lāpstu norakt velēnu, tad veidot dobi,” ar smaidu stāsta A.Freivalde. To padzirdējis, Viesturs Tinuss tikai noteica, ka tas ir par traku un noorganizēja palīgos Jāni Tinusu un Leonīdu Trofi­movu. Vīri noņēma velēnu. Sievām atlika rīkoties tālāk, līdzināt zemi, bērt kūdru un klāt plēvi.



Burtus veidoja Aija Avena, arī katram stādam iezīmēja savu vietu, atlika tikai iestādīt.



“Jau laikus bijām pasūtījuši samtenes,” uzsver A.Freival­de, bet A.Avena atgādina, ka dzeltenas samtenes – tā ir sau­le, dzīvesprieks, arī draudzības krāsa, un dzeltenā krāsa izceļas zālienā un arī izskatās saskanīgi ar kultūras nama fasādi.



Dobē iestādīti 176 stādi. Seniori paši arī gādās, gan lai puķes ieaugas, gan laistīšanu. “Aicināsim palīgā mazbērnus. Nebūs jau grūti, jo ūdens ir tepat blakus,” saka A.Freivalde un ar prieku pastāsta, ka pēcpusdienā pēc puķu iestādīšanas senioru paveikto novērtēja bērnudārza audzēkņi.



Pēc darba amatieši pārsprieda šīsvasaras pasākumus. “Vasara ir īsākais gadalaiks,” atzina V.Tinuss.

Senioriem vēl jāpabeidz 17 digitālo nodarbību cikls, biedrība plāno divas ekskursijas, trešo rīko pašvaldība. Augustā noteikti būs jau tradicionālā ziedu parāde, kad katrs var palepoties ar to, kas zied dārzā. Seniori uzsver, ka pirms gadiem bijuši vieni no pirmajiem, kas rīko šādu izstādi. Tagad tā dara daudzos pagastos. Tāpat kā citus gadus par to, kā ziedus izkārtot parādē, gādās Aija Avena un Ed­vīns Šekavs. “Varbūt aizvien vairāk pagastos iekārtos dobes, kurās zied ciema nosaukums,” teic A.Freivalde.