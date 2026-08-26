Gaujas Nacionālais parks lūdz brīvprātīgo palīdzību

GNP teritorija smagi cietusi vētrā. Lauzti un izgāzti koki, kas krītot bojājuši vai aizšķērsojuši kāpnes, laipas. Lūzušie zari vai gāztie koki iekārušies citu koku zaros, tie ir bīstami cilvēkiem un arī grūti tos novākt. Tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde aicina GNP apkārtnes iedzīvotājus un tūristus pirms došanās takās pārliecināties, vai maršruts jau ir apmeklējumam atvērts, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību seku apzināšanā un likvidēšanā.
Palīdzība ir nepieciešama gan dabas taku apsekošanā un postījumu fiksēšanā, gan attīrīšanā no vētras gāztajiem kokiem un zariem. Iedzīvotāji vai organizācijas aicinātas pieteikties kādam no šiem uzdevumiem vai arī apvienot abus. Īpaši noderēs palīgi ar motorzāģiem, aizsargaprīkojumu un atbilstošu tehniku koku zāģēšanai un aizvākšanai.
Lai koordinētu darbus un efektīvi sadalītu spēkus, brīvprātīgie aicināti aizpildīt tiešsaistes pieteikuma veidlapu vai zvanīt pa tālruni 25711213. Pēc pieteikuma saņemšanas pārvaldes speciālisti sazināsies ar brīvprātīgajiem un koordinēs turpmākos darbus. Brīvprātīgie lūgti pašrocīgi bez saziņas ar pārvaldi neveikt taku attīrīšanu.
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