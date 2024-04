Fiziskās aktivitātes - svarīgākais ieradums labas veselības uzturēšanai

Uz jautājumu “Kurš no ieradumiem, jūsuprāt, ir vissvarīgākais veselībai?” “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā 17% respondentu atbildējuši, ka tās ir regulāras fiziskās aktivitātes, savukārt 16% kā svarīgākās norādījuši regulāras veselības pārbaudes. Interesanti, ka fiziskās aktivitātes par svarīgāko ieradumu vīrieši atzinuši divas reizes biežāk nekā sievietes. Visvairāk – 25% – ar fiziskajām aktivitātēm veselības labā nodarbojas jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, nedaudz mazāk – 21% – iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Taču tikai 8% aptaujāto senioru tās atzinuši par būtiskām.

Visvairāk fizisko aktivitāšu “fanu” ir Vidzemē un Rīgā – attiecīgi 24% un 22%, nedaudz mazāk Pierīgā – 17%, Kurzemē – 14% un Zemgalē – 13%. Vismazāk paradumu – savas veselības labā nodarboties ar fiziskajā aktivitātēm – par vērtīgu atzinuši iedzīvotāji Latgalē – tikai 7%. Uz jautājumu “Kurš no ieradumiem, jūsuprāt, ir svarīgākais veselībai?” vēl 15% atbildējuši, ka uzturas svaigā gaisā, 7% – lieto veselīgu uzturu, 6% – regulāri vēdina telpas, 2% – ir sociāli aktīvi. 25% no respondentiem norādījuši, ka viņu veselībai svarīgi ir visi atbilžu variantos pieminētie ieradumi, savukārt 6% atzinuši, ka tas ir cits ieradums.