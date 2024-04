Amatierteātriem savs saiets

Lai kopā pavadītu laiku, sevi parādītu un citus apskatītu, Kaives tautas namā pašmāju amatierteātris “AkA” uzņēma ciemiņus: kaimiņus no Skujenes, Taurenes amatierteātri “Radi” un draugus no Murmastienas. Viņus kopā bija saaicinājis Kaivena Runcis. “Kur humors, tur Runcim jābūt,” saka Kaives tautas nama vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa un piebilst, ka Kaivena Runcis, kad grib, tad dara, bet jautrība viņam prātā vienmēr. Vispirms ciemiņus iepazīstināja ar pagasta vēsturi no muižas laikiem, bet katrs kolektīvs pārējos un skatītājus priecēja ar skečiem no sadzīves.



“Kaives teātra ikdiena ir aktīva. Darbojas septiņi dažādu paaudžu aktieri. Tādam sastāvam vieglāk izraudzīties lugas, lai visiem būtu lomas. Arī lai kaut kur aizbrauktu. Aktieriem un dekorācijām pietiek ar trim vieglajām mašīnām,” pastāsta “AkA” režisore Baiba Jukņeviča. Šosezon izrāde “Fotogrāfija” spēlēta deviņas reizes gan tuvos, gan tālākos kaimiņos. B.Jukņeviča atzīst, ka pēc pandēmijas skatītāju bijis pamaz, bet vēlēšanās apmeklēt izrādes, dažādus pasākumus pamazām palielinās. Vēl gan interese nav tik liela, kāda bija pirms ierobežojumiem.



“Teātriem vajag savus svētkus, vajag satikties. Reizi gadā aicinām uz Kaivi,” saka A.Bēr­ziņa-Caunīte, bet B.Juk­ņeviča pastāsta, ka kaivēniešus ar Mur­mastienas teātri sais­ta jau vairāku gadu draudzība. Pērn “AkA” bija ciemos pie viņiem. Bet kaimiņi parasti ir pirmie, kuriem tiek atrādīti jaunākie iestudējumi.



Katrs amatierteātris bija sagatavojis humorpilnus skečus, fragmentus no izrādēm. Katrs kolektīvs ne tikai sevi izrādīja, bet ar pārējiem arī sacentās asprātībā un zināšanās.