Līdzdalība. Palīdz sociālie mediji

Sociālie tīkli mūsu ikdienā kļuvuši ļoti nozīmīgi. Tajos dalās ar informāciju un idejām, satiekas, atbalsta, diskutē un strīdas, tajos veidojas kopienas. Savs konts “Facebook”, “Instagram” un “Draugiem.lv” vietnēs ir arī daudzu pagastu un pilsētu iedzīvotājiem. Arī Cēsu novadā. Tur runā par aktuālo, aicina piedalīties vietējās norisēs un līdzdarboties citos veidos – gan ar viedokļu paušanu un apmaiņu, gan savu ideju popularizēšanu, gan dažkārt arī ar vietējās produkcijas un pakalpojumu piedāvāšanu. Par to, cik svarīgi sociālie mediji ir pagasta un novada kultūras, sociālās un ekonomiskās dzīves veicināšanā, “Druva” jautāja vairāku mūsu novada pagastu soci­ālo tīklu kontu administratoriem.

Mērķis – radīt platformu, kurā par sevi stāstīt plašākai auditorijai

“Uzzini, kas jauns Skujenē, satiec Skujenes ļaudis, baudi Skujenes labumus un priecājies par Skujeni!” Tāds sauklis rindojas Facebook vietnes “Skujene aicina!” lapā, kas izveidota 2020.gadā. Tai ir teju 650 sekotāju.

Liene Margeviča, viena no “Skujene aicina” administratorēm un pagasta aktīvistēm, piekrīt, ka tas nav maz. “Tas ir vienīgais instruments, ar kuru varam stāstīt par sevi. Esam aktīva kopiena, kad sākām darboties, sapratām, ka ir vajadzīga arī reklāma. Tā, protams, maksā naudu, kuras mums kā kopienai nav. Sociālais medijs ir viens no veidiem, kā to īstenot bez maksas,” pauž L.Margeviča.



Kopienas mērķis ir pārstāvēt visa vecuma skujeniešus, lai iesaistītu viņus vietējās dzīves aktualitātēs, rosināt sadarboties un līdzdarboties, kā arī izmantot dažādas pašvaldības un citu institūciju atbalsta formas, lai pilnveidotu pagasta ikdienu. L.Margeviča atzīst, ka gribētu, lai kāds aktīvais Skujenes jaunietis uzņemtos izveidot Instagram vai TikTok kontu, lai arī jaunāko paaudzi sasniegtu informācija par Skujeni. Liene piebilst, ka šajā virzienā iestrādes jau ir. “Starp aktīvajiem ir arī jaunāki cilvēki, kas labprāt iesaistās, tāpēc ticu, ka drīz nonāksim arī līdz saviem Instagram un TikTok kontiem. Jaunieši Sku­jenes kopienas vajadzībām gan fotografē, gan īsteno dažādas ar datoriem un IT saistītas lietas.”



Feisbukā skujenietes darbojas aktīvi, ir pat divi Skujenes konti. “Skujene aicina!” publisko norises un aktuālo informāciju par pagastu, un ir arī grupa, kurā lielākoties cilvēki dalās ar sludinājumiem, reklāmu. “Grupā jebkurš var ielikt informāciju, bet lapā “Skujene aicina!” visi ieraksti iet caur administratoru, manu un Signes Šlosbergas izvērtēšanu. Mērķis – lai šī lapa nekļūst par reklāmas platformu uzņēmumiem, bet tajā ir daudzpusīgāka informācija,” teic L.Margeviča.



Viņa atzīst, ka informācijas apritē un līdzdalības veicināšanā sociālajiem medijiem ir liels nopelns, tomēr nevar noliegt, ka ir cilvēki, visbiežāk vecākā paaudze, kas sociālos tīklus nelieto vai pārzina slikti. “Šiem cilvēkiem dažkārt informāciju nodot ir sarežģītāk. Par visiem lielākajiem notikumiem Skujenē gan vienmēr ir arī afišas drukātā veidā, ko izvietojam publiskās vietās pagasta centrā. Bet, kā jau minēju, ievietot maksas reklāmu nevaram atļauties. Tādēļ ir daļa informācijas, kas patiešām pieejama vien feisbuka kontā “Skujene aicina!”.”



L.Margeviča gan uzsver, ka cilvēki, kas izmanto sociālos tīklus, ar tur pamanīto dalās ar radiem, draugiem un paziņām, kas soci­ālos tīklus vai internetu neizmanto vai to dara ļoti reti. “Dzīvojam tādā laikmetā, kad tehnoloģijām ir ļoti liela loma. Tur neko nevar darīt – varam vien šīs priekšrocības izmantot savā labā. Ja vēl pirms divdesmit gadiem mēs sludinājumu ieliktu “Druvā”, kuru patiešām izlasītu lielais vairums skujeniešu, tagad šo cilvēku skaits būtu samērā mazs, tāpēc ir jāizmanto tas, ko cilvēki lieto visvairāk, – sociālie tīkli,” piebilst L.Margeviča.



Jautāta, vai “Skujene aicina!” administrēšanas laikā ir nācies saskarties ar sociālo tīklu negatīvo pusi, viņa teic, ka nē. “Šādas pieredzes nav bijis. Vismaz ne mūsu lapā.” Lielais vairākums “Skujene aicina!” apmeklētāji ir skujenieši.

Sociālie tīkli – informācijas apmaiņai arī kultūras dzīvē

Iespēju aicināt iedzīvotājus piedalīties, sadarboties, būt aktīviem izmanto arī kultūras dzīvē. Nītaures kultūras nama vadītājs un Facebook vietnes lapas ar tādu pašu nosaukumu administrators Rihards Vītols gan atzīst, ka šajā jomā sociālo mediju vide nav vienīgais rīks, ko izmantot, lai nodotu informāciju. Viņš arī piekrīt, ka daļa cilvēku Nītaurē sociālos tīklus neizmanto vai neprot to izdarīt, tāpēc ir svarīgi par kultūras dzīvi dalīties arī ierastajā veidā – ar afišām. “Daudz informācijas izplatās arī no mutes mutē. Daļa par aktuālo uzzina citās pašvaldības ziņās, tostarp Amatas apvienības pārvaldes mājaslapā,” tā R.Vītols.

Nītaures pagasta dzīvē kultūras notikumiem ir nozīmīga vieta un cilvēki iesaistās dažādās nodarbēs. “Ja ņemam vērā, ka Nītaurē nemaz tik daudz to iedzīvotāju nav, esam ap 700, tad jāteic, ka cilvēki labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs. Taču vienmēr jau šķiet, ka var būt labāk. Es redzu, ka kultūras nama lapas ierakstus pamana, dalās ar tiem, laiko, komentē. Aktivitāte no nītauriešiem ir.” Nītaures kultūras nama Facebook lapa pastāv trīs gadus, un tai ir gandrīz 400 sekotāju. Kā teic R.Vītols – tā ir vairāk nekā puse nītauriešu.

Vispirms klātbūtne feisbukā, vēlāk dibina biedrību

“Lai kur Tu arī būtu – Tu vienmēr būsi savējais! Biedrība savējiem Vecpiebalgā, Latvijā un plašajā pasaulē,” tāds ir biedrības “Vecpiebalga savējiem” sauklis, kas interesentus uzrunā Facebook grupā ar šādu pat nosaukumu.

Biedrība dibināta 2021.gada pavasarī. Biedrības pārstāve un Facebook grupas “Vecpie­balga savējiem” administratore Linda Ķaukule sāsta, ka biedrība tapusi tieši tāpēc, ka šajā grupā novērota liela atsaucība, interese par to, kas Vecpiebalgā notiek.



“Feisbukā cilvēkiem ir iespēja brīvi izteikties. Sapratām, ka vecpiebaldzēniem trūka tādas pulcēšanās vietas, sevišķi jau mūsdienās – izteikti digitālā laikmetā. Tādēļ šķita pašsaprotami izveidot feisbuka grupu.”

L.Ķaukule teic, ka kopš pirmās dienas šajā grupā dalībnieku skaits arvien palielinās. “Bet sapratām, ka ir vajadzīga ne tikai virtuāla, bet arī reāla sadarbība. Tā tapa arī biedrība “Vecpiebalga savējiem”.”



L.Ķaukule gan atzīst, ka Facebook grupas darbības laikā nācies saskarties arī ar negatīvo pusi – proti, abi ar vīru Edžu ir šīs grupas izveidotāji, administratori, un bijis laiks, kad cilvēki bijuši negatīvi noskaņoti par to, par ko kontā vēstīts. “Mums ticis pārmests, ka nodarbojamies ar cenzūru. Tā nekad nav bijis. Grupa ir atvērta jebkuram viedoklim, ja vien tie vairāk vai mazāk ir par Vecpiebalgu un šobrīd arī Cēsu novadu,” tā L.Ķaukule, uzverot, ka grupas dibināšanas mērķis ir vēlme, lai cilvēkiem ir iespēja dalīties ar informāciju par to, kas, kur, kad un kā notiek.



“Piemēram, bija doma, lai cilvēki varētu dalīties ar tādu vienkāršu faktu , kad kurš dodas uz Rīgu. Tā būtu iespēja kādam pievienoties braucienā vai kaut ko aizvest un atvest. Feisbuks ir veids, kā piedāvāt ātru bezmaksas informācijas apmaiņu. Ir skaidrs, ka veidot un uzturēt lietotni tikai Vecpiebalgas vajadzībām būtu ļoti dārgi. Uzskatu, ka nav jāizgudro ritenis no jauna, bet jāizmanto tie resursi, kas ir pieejami.”



Lai pievienotos grupai, jāpiesakās administratoram, kurš izvērtēs pieteikumu. “Ar vīru izskatām katru, kas vēlas pievienoties, vai ir pamats būt šādā Vecpiebalgas grupā. Nevē­lamies grupā redzēt viltus profilus vai tirgotājus, kas agresīvi dalās ar reklāmu.”



L.Ķaukule min, ka dati par dalīšanos ar ierakstiem un komentāri liecina, ka cilvēki katru ierakstu izvērtē, ņem vērā. “Ir svarīgi, lai cilvēkiem informācija neapniktu. Cenšamies atrast kaut ko jaunu. Primāri ļoti atbalstām Vecpiebalgas uzņēmumus, it sevišķi mājražotājus. Dzirdam atsauksmes no šiem cilvēkiem, ka, tieši pateicoties mūsu grupai un tur ieliktajai informācijai, visa viņu ražotā produkcija izpirkta. Ļoti cenšos, lai būtu oriģinālieraksti, lai nebūtu pārkopēta informācija no citām lapām un vietnēm,” teic L.Ķaukule.



Viņa min piemēru, kad nesen veikusi ierakstu par to, ka kāds grupas biedrs piedāvā ķirbjus, un dienu vēlāk viņš ziņojis, ka visi ķirbji atdoti. “Tas parāda, cik ļoti noderīgas šāda veida grupas un lapas ir tīri praktiskām vajadzībām.” Viņa gan nenoliedz, ka arī vēlētos, lai iedzīvotāji būtu aktīvāki. “Ir skaidrs, ka visi cilvēki ir aizņemti, nav daudz brīva laika sociālajiem tīkliem un vietējā mēroga grupām. Tomēr ir liels prieks par katru, kas apmeklē pasākumus vai dalās ar kādu komentāru internetā. Ir skaidrs, ka katrs cilvēks savam novadam dod tik, cik viņš var, un tas ir pareizi,” teic L.Ķaukule. “Dažkārt grupu izmantoju tam, lai noskaidrotu cilvēku viedokli, izveidojot kādas aptaujas, anketas. Savulaik esmu centusies vedināt cilvēkus uz politiskām pārdomām. Vēlāk dzirdam, ka paši paš­valdību cilvēki, deputāti ļoti seko līdzi arī nosacīti nelielām viedokļu apmaiņām, aptaujām. Tā kā katra šāda darbība ir noderīga.” Grupā “Vecpiebalga savējiem” šo­brīd ir vairāk nekā 5,5 tūkstoši dalībnieku.