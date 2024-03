3080 paraksti pret Rāmuļu skolas slēgšanu

Rāmuļu pamatskolas audzēkņu vecāki rosināja sabiedrību parakstīt kolektīvo iesniegumu, iebilstot pret skolas slēgšanu un rosinot rast iespēju to saglabāt.

“Desmit dienās iesniegumu domei parakstījuši 3080 iedzīvotāji no dažādiem apkārtējiem pagastiem un Cēsīm. Daudzi, un ne tikai tie, kuru bērni mācās Rāmuļu pamatskolā, iesaistījās parakstu vākšanā, skaidroja situāciju,” pastāsta Ilze Zilvere-Zālīte un uzsver, ka ļoti aktīvi iesaistījušies rāmulieši un vaivēnieši. Parakstu lapas bija pieejamas daudzviet, par to gādāja Ilze, Aija Kazerovska un Indulis Kalniņš. Indulis pats mācījies Rāmuļu skolā un vēlas, lai viņa bērni nākotnē arī ir šīs skolas audzēkņi.

“Sarunās jutām atbalstu, izpratni. Arī skolas skolotāji sajutuši, cik viņi ir vajadzīgi. Bet tam, ka skola varētu būt, viņi baidās noticēt, lai nenāktu vilties,” stāsta I.Zilvere-Zālīte, piebilstot: “Ja mums dos iespēju, mēs virzīsim skolu, tai būs jauns izrāviens.”

Iesniegumu ar parakstiem vakar nodeva Cēsu novada domē. Elektroniski to nosūtīs visiem deputātiem. “Ceram, ka mūs uzaicinās arī uz komitejas sēdi, kad tiks spriests par Rāmuļu skolas nākotni, lai varam paust viedokli, nevis uz domes sēdi, kad komitejās jautājums jau izlemts,” saka I.Zilvere-Zālīte.