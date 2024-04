Kultūras apmaiņa un ielu māksla. Jaunieši mācās sadarbību un toleranci

12 jaunieši no Nīderlandes un tikpat Cēsu novada pārstāvju pagājušajā nedēļā darbojās Cēsīs. Viņi tikās projektā “Ielu mākslas spēks 2.0”, kura mērķis ir veicināt izpratni par līdzdalību, sadarbību, toleranci.



Kopējā darbā tapa arī kas jauns – ar ielu mākslai raksturīgajiem paņēmieniem apgleznota telpa Jauniešu mājā.

“Sākotnējais plāns projektā bija piešķirt jaunas krāsas Jauniešu mājas iekšpagalmam, bet, tā kā no tā paveras skats uz Sv.Jāņa baznīcu, skices saskaņošana bija ne tikai pašvaldības kompetencē un izvērtās komplicētāka un laikietilpīgāka, nekā gaidījām. Radoši risinot situāciju, īstenojām alternatīvu plānu un kopā ar Latvijas ielu mākslinieku Viesturu Holenderu radījām interesantu iekštelpu mākslas darbu,” stāsta Iluta Balode, jaunatnes lietu speciāliste un Jauniešu mājas vadītāja. Projekta dalībnieki nedēļas laikā piedalījās Cēsu novada Jauniešu mājas ikdienas aktivitātēs, arī Jauniešu domes sēdē. Viesi iepazina Cēsis, arī apmeklēja Cēsu Bērnu un jauniešu centru. Nedēļas nogalē bija deju vakarā “Malā”, lai redzētu šo latviešu kultūras daļu. Viena diena bija veltīta ekskursijai Rīgā, lai ciemiņi varētu salīdzināt dzīves ritmu Cēsīs ar galvaspilsētas tempu. Viesiem tas ir īpaši interesanti, jo viņi dzīvo Amsterdamā, vienā no pasaulē multikulturālākajām pilsētām. Daži nīderlandieši, kas ciemojās Latvijā, bija musulmaņu kopienas pārstāvji, kas apliecina Amsterdamas iekļaujošo sabiedrību. “Šeit esam divas dienas, un mijiedarbība starp mūsu skolēniem un Latvijas jauniešiem ir lieliska. Tas ir patiešām neticami! Mēs patiesībā nekad neesam redzējuši kaut ko līdzīgu. Visi ļoti priecājas, nebaidās uzdot jautājumus, atveras latviešu jauniešiem,” iespaidos dalījās Amster­damas grupas līderis Toms Kri­kens. Projekta dalībniece, marokiete Sabrina, kas dzīvo Amster­damā, sacīja: “Jā, tiešām, latvieši ir ļoti jauki un laipni, man te patīk. Un mani iepriecina arī tas, ka ir iespēja gūt zināšanas, izpratni par citām valstīm ne tikai no grāmatām un teorijas, bet gan ar darbībām ārpus skolas ikdienas. Es varu iepazīt jaunus cilvēkus, un tas ir tas, kas man patīk.

“Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Emīlija Savicka un Ance Vanaga sacīja: “Ļoti aizraujoši ir piedalīties apmaiņas projektos. Parasti mēs stāstām, cik skaistas ir Cēsis – mums ir gleznaina baznīca, daudz vēsturisku objektu, mēs esam ļoti lepni par savu valsti. Šis projekts mums dod iespēju ne tikai stāstīt, bet arī parādīt. Tas rada lielu atbildības sajūtu, jo varam parādīt labāko kā jaunieši, kas reprezentē savu dzimteni. Mums ir liels gandarījums veidot kopīgus darbus kā divu valstu pārstāvjiem. Paveiktais paliks un ilgtermiņā priecēs ikvienu, kas apmeklēs Cēsu Jauniešu māju.” “Ielu mākslas spēks 2.0” ir veiksmīgs turpinājums iepriekšējā gada septembrī notikušajam projektam, ko biedrība “Youth for City- City for Youth” īstenoja sadarbībā ar Amsterdamas Ielu mākslas muzeju. Tad Cēsu novada jaunieši viesojās Nīderlandē.



Cēsu Jauniešu mājas un arī projekta vadītāja I.Balode atzīst: “Mums ir liels prieks piedalīties apmaiņas pieredzes projektos un uzņemt ciemiņus no citām valstīm. Šādas pieredzes iegūšana liek jauniešiem justies atbildīgiem, viņi ir kā mūsu un pilsētas vēstneši, viņiem jāparāda un jā­stāsta par dzīvi Cēsīs un apkārtnē. Tā ir iespēja uz pilsētu paskatīties ar citu acīm un novērtēt to, ko ikdienā pieņemam par pašsaprotamu. Bija gandarījums redzēt, ar kādu degsmi un lepnumu mūsu jaunieši viesiem no Nīderlandes izrādīja pilsētu.”