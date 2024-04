Topošajiem mūziķiem iespēja apgūt jaunas un papildināt esošās prasmes

“Šīs meistarklases ir daļa no pasākumu sērijas, ko veicam kā metodiskais centrs. Šajā reizē tā bija jauno dziedātāju vokālās un skatuves prasmju attīstīšana un koncertmeistaru profesionālā pilnveide,” tā par 15.aprīlī aizvadīto notikumu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā pastāsta iestādes metodiķe Ija Groza.

“Šajā reizē mēģinājām jaunu formātu – vienā telpā, vienā vietā norisinājās gan vokālo iemaņu, gan koncertmeistaru prasmju meistarklases, jo abas jomas viena bez otras nevar pastāvēt. Pie mums meistarklasēs viesojās Latvijas Nacionālās operas solists Artjoms Safronovs un koncert­meistare Ilze Ozoliņa. Artjoms darbojās ar vokālistiem, Ilze – ar koncertmeistariem, kuri pavadīja dziedātājus. Abi profesionāļi deva padomus, kā uzlabot, kā pilnveidot priekšnesumus, kā veicināt sadarbību. Šajā meistarklasē nebija uzsvars uz vokālo izpildījumu un tehniku, bet gan sadarbību ar publiku – kā tiek pasniegtas emocijas, izjūtas, kā veidojas sadarbība, kā tiek uzrunāts klausītājs,” turpina I.Groza.

Meistarklašu laikā uzskatāmi bijis redzams, kā audzēkņi iesāk savu uzstāšanos vienā veidā, bet, ņemot vērā profesionāļu padomus un ieteikumus, pabeidz pavisam citādi, atzīst I.Groza. “Artjoms ir arī Latvijas Mūzikas Akadēmijas mācībspēks, viņam ir liela pieredze pedagoģijas jomā,” bilst metodiķe.



Meistarklasēs piedalījās gan Mūzikas vidusskolas, gan bērnu mūzikas skolas audzēkņi, kā arī viens audzēknis no Valmieras Mūzikas skolas. Vokālisti apguva prasmes pielietot jaunas tehnikas un izprast mūziku. Īpaša uzmanība tika pievērsta skatuves prasmju attīstīšanai, ieskatam aktiermeistarībā, kustību brīvībā uz skatuves un partneru saspēlē. Koncertmeistari uzklausīja ieteikumus un praktiskus padomus veiksmīgai koncertmeistara un solista sadarbībai skatuves priekšnesuma sagatavošanā un izpildījumā.

“Meistarklasēs piedalījās arī mūsu skolas pedagogi, bet aicināts bija jebkurš koncertmeistars, un piedalījās pedagogi no Dzērbenes, Alūksnes, Valmieras, no citām Cēsu iestādēm,” tā I.Groza, piebilstot, ka daudzi pedagogi novērtē šādu iespēju un sadarbību. “Gan no audzēkņiem, gan pedagogiem saņēmām atsauksmes, ka meistarklases patiešām izdevušās ļoti kvalitatīvas, iedvesmojošas, arī ir ļoti noderīgas. Šīs metodiskās dienas cenšamies organizēt visām specialitātēm, ko apgūst mūsu mācību iestādē.”



Aprīļa otrajā pusē skolā norisinājās arī metodiskā diena pianistiem Latvijas Mūzikas Akadē­mijas profesora Venta Zilberta vadībā.