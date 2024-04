Ķīmiskās gaisa taciņas jeb sazvērestības teorija interneta dzīlēs

Pieļauju, ka daudzi būs dzirdējuši sazvērestības teorijas par lidmašīnu atstātajām baltajām svītrām debesīs. Atzīšos, pati par šīm lietām uzzināju diezgan nesen – laikā, kad fiziķu un citu ļaužu nelielu izsmieklu izpelnījās jau tā neveiksmīgi labo slavu zaudējušais sportists Mairis Briedis. Chemtrails jeb ķīmiskās gaisa taciņas, kā es to latviskoju avīzes lasītāju labākai izpratnei, ir sazvērestību teoriju cienītāju ideja par to, ka cilvēce mērķtiecīgi tiek indēta. Lidmašīnas (tātad pasaules ietekmīgās valstis, lielvaras) gaisā izkaisa kaitīgas ķīmiskas vielas, lai cilvēki tās ieelpotu, lai tās nosētos uz augsnes, lauksaimniecības augiem un citiem labumiem, ko lietojam uzturā un citādi patērējam ikdienā.



Sazvērestības teorijas piekritēji atsaucas uz citu līdzīgu ideju, ka valdības vai partijas ir iesaistītas slepenā programmā, lai no gaisa kuģiem atmosfērā izmestu toksiskas ķīmiskas vielas tā, ka tās debesīs veido redzamas sliedes, nedaudz līdzīgas spārniem. Par iespējamās izsmidzināšanas iemesliem spekulē dažādi, tostarp piesauc cilvēku sterilizāciju, paredzamā dzīves ilguma samazināšanu, prāta kontroli vai laikapstākļu kontroli. “Mēs neesam redzējuši nekādus ticamus pierādījumus, ka ķīmiskās taciņas pastāv. Ja mēs redzētu kādus pierādījumus tam, ka valdības apdraud savus pilsoņus tādā veidā, kā tiek apgalvots “chemtrails” sazvērestībā, mēs labprāt atklātu un apturētu visas šādas darbības,” tā par ķīmisko taciņu teoriju teic Hārvardas universitātes profesors Deivids Kīts. “Apgal­vojums, ka pastāv liela mēroga slepena programma materiālu izsmidzināšanai no lidaparātiem, ir ārkārtējs. Tomēr visi pierādījumi, ko esam redzējuši līdz šim, ir bijuši ļoti vāji. Visizplatītākais apgalvojums ir vienkārši tāds, ka gaisa kuģu sliedes izskatās “atšķirīgi”. Tas ir tikpat pārliecinoši kā apgalvojums, ka citplanētieši staigā starp mums ikdienā, pārģērbušies kā cilvēki, skaidrojot ar to, ka daži cilvēki rīkojas ļoti dīvaini. Tas ir smieklīgi,” tā D.Kīts.



Pameklējot informāciju par šo tēmu sociālajos tīklos, acīmredzams, ka Latvijas sabiedrība – vismaz tā, kas aktīvi iesaistās diskusijās un dalās ar ierakstiem un ziņām no dažādiem (dažkārt mazticamiem) avotiem – dalās. Liels pulks par šīm idejām smejas un uzskata, ka sazvērnieki ir pavisam aptrakuši. Daļa aizvien skaidro atšķirīgas idejas ar “Co­vid-19” vakcīnu sekām, un te – jau atkal – aizspriedumi, sazvērestības teorijas! Daļa aktīvi turpina dalīties ar ierakstiem, ziņu avotiem par šo tēmu, nadzīgi skubinādami citus painteresēties par šo un lieku reizi pārliecināties, ka pasaule, kurā dzīvojam, mūs mērķtiecīgi indē un palēnām iznīcina.



Lieldienu brīvdienās Latvijā piedzīvojām šim laika periodam neierastu siltumu. Tajās dienās daudzi no skapja vilka ārā šortus, vasaras t-kreklus un sporta apavus, jo ierasto marta beigu pavēso laik­apstākļu vietā pēkšņi bija +20, pat +24 grādu siltums. Pēc siltajām dienām sekoja brīdinājums par slikto gaisa kvalitāti – Sahā­ras smilšu dēļ, kuras vēji bija atnesuši pa visu Eiropu līdz pat ziemeļvalstīm. Arī pie mums. Un tad tik sākās! Pirmie to pamanīja vācieši, tad, protams, ziņas izplatījās citviet. Sahāras smilšu nosēdumi, kas bija vērojami arī pie mums, Latvijā, lielākoties uz automašīnām, izrādījās reaģēja uz magnētu! Un, lūk, sazvērestību teoriju cienītājiem bija jauns jājamzirdziņš par tēmu chemtrails vai ķīmiskajām gaisa taciņām.

Daudzi, to skaitā, protams, labi pazīstamie skaļie sociālo tīklu oratori kā Rūdolfs Brēmanis, izplatīja video ar ziņu, ka tagad nudien ir pierādījums tam, ka mūs mērķtiecīgi indē no gaisa. Tobrīd daudzi apgalvoja, ka vāc putekļu paraugus, lai nosūtītu uz laboratorijām pārbaudīt. Nu ir pagājis gandrīz mēnesis, bet dzirdamu rezultātu par smilšu putekļu sastāvu joprojām nav. Var jau būt, ka laboratoriju darbs rit lēnāk, ja runa ir par smiltīm?



Taču netrūkst to, kas par sazvērestības teoriju ironizē. “Face­book” lietotājs Kārlis Ulmanis raksta: “Atkal tie <>, nodomāju, braucot cauri Jaunjel­ga­vai un skatoties, kā trīs indētājlidmašīnas cenšas iznīdēt jaunjelgaviešus. Pagaidām viņiem ir izdevies kopš 2000. gada iznīdēt 534 jaunjelgaviešus. No 2339 iedzīvotājiem tur atlikuši vairs 1805. Katru gadu viņiem izdodas tikt vaļā no 25 jaunjelgaviešiem. Mēnesī – 2 genoht. Un vienlaikus nodomāju – tie miljardieri gan ir totāli āmurgalvas. Kā viņi varēja sapelnīt tādu naudu, būdami tādi idioti? Kā var būt tā, ka investē tādu naudu, lai tiktu vaļā no cilvēkiem tik neefektīvā un naudu izsaimniekojošā veidā? Pilots vidēji izmaksā 8tk mēnesī (tā pieņemu). Un tur vismaz ir divi piloti. Pati lidmašīna, lidmašīnas apkalpe, lidostas īrēšana, lidmašīnas uzturēšana, forklifteri, noliktavas, kurās glabā čemtrail indi, pati inde, pie kuras bildējas Merkele ar bērniem, noteikti izmaksā kā minimums 68 233 mēnesī. (..) Un šie aprēķini ir tikai par vienu lidmašīnu, Jaunjelgavā bija tādas trīs. Jaunjelgava ir tikai 6,1 m2 liela. Tā aizņem 0,009% no Latvijas un noapaļojot 0% no pasaules platības. 20 gadus no vietas šķiest katru mēnesi tādu naudu ir jābūt pamuļķim. Bet prieks, ka šie mūsdienu indētāji ir tādi stulbeņi!”



Tiešām, pat ja kāds tic absurdai idejai, ka pasaules varenie sazvērējušies iznīcināt cilvēci, vajadzētu taču apsvērt, vai tādā veidā tas praktiski realizējams, turklāt noslēpjot no sabiedrības. Ja patiešām no lidaparātiem aprakstītajā mērogā izgāž materiālus, vajadzētu būt darbības programmas aprēķiniem, ķīmisko vielu ražošanai, transportēšanai līdz lidlaukiem, iepildīšanai lidaparātos un izkliedēšanai. Un vajadzīga būtu lidojumu plānošana, koordinēšana. Ja tāda programma pastāvētu, tai būtu nepieciešami tūkstošiem vai varbūt desmitiem tūkstošu cilvēku. Visu notiekošo būtu neiespējami saglabāt noslēpumā. Turklāt, ja tādas programmas mērķis bija nodarīt kaitējumu līdzpilsoņiem — kā to apgalvo cilvēki, kas tic “Chemtrails” sazvērestībai —, tad, jādomā, programmā strādājošajiem būtu ļoti spēcīga personīga motivācija to atklāt plašākai pasaulei. Kāds cits “Facebook” lietotājs Ivars Bergs par Sahāras putekļiem Lieldienās raksta šādi: “Redzēju, kā jauneklis sakasīja strēķīti smilšu no neliela automašīnas loga gabaliņa. Es tā piemetu, ka, ja rūpīgi sakasītu, tad no viena kvadrātmetra būtu kādi 2-3 grami smilšu putekļu. Latvijas teritorija ir 64,589 km2, kas ir 64,6 miljardi m2. Ja ir 2 grami uz kvadrātmetru, tad kopējā putekļu masa ir ~ 129,2 tūkstoši tonnu. Lielākā plaši izplatītā kravas lidmašīna “Boeing 747-8 Freighter” var pacelt 132,6 tonnas. Tātad, lai uz Latviju pārvestu īpašos Sahara-sand-chemtrails, bija vajadzīgi 975 lidmašīnu vienmērīgi lidojumi virs Latvijas, noklājot tās teritoriju divu dienu laikā.”



Lieku reizi der atgādināt, ka interneta vide ir brīnumu pilna, tur var atrast ne tikai noderīgu informāciju, bet arī daudz nevajadzīgu un stresu radošu informācijas krāmu, ar ko pilnīgi nejēdzīgi piebāzt savas jau tā no ikdienas steigas un darbiem nogurušās galvas. Ja ticat chemtrails teorijai, pajautājiet sev, kā varat būt tik pārliecināti, ka patiešām pastāv grandioza sazvērestība? Kur ir tie pierādījumi? Apsveriet vienkāršus un reizē saprotamus, zināšanās balstītus skaidrojumus. Atcerie­ties, ka internets ir piepildīts ar ierakstiem, kas vienkārši nav patiesi. Ja uzskatāt, ka gaisa kuģa sliedes “izskatās citādāk” vai “uzvedas dīvaini”, jāņem vērā, ka lidmašīnu parastās kondensācijas pēdas (kontrailes) dažkārt ir ilgstošas ​​un to izskats var pēkšņi mainīties lidojuma trajektorijā, gaisa kuģiem lidojot cauri reģioniem ar atšķirīgu gaisa temperatūru un mitruma pakāpi. To pierāda novērojumi uz Zemes un zinātniskie pētījumi, ko daudzu gadu desmitu laikā veikuši tūkstošiem nozares speciālistu.