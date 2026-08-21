“Mēs vēl arvien esam cēsnieki, tādi vienmēr esam bijuši un ar to lepojamies,” par savu Cēsīs reģistrēto uzņēmumu tūroperatora un ceļojumu sajūtu aģentūru “Travel Biiz” saka tā dibinātāja Liene Lote Čemme.
“Tūroperatora un ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz” komandā jau 13 gadus darbojas labākie no labākajiem, jo mums pašiem ir ļoti svarīga ne tikai sniegtā pakalpojuma kvalitāte, bet arī tas, ka varam radīt emocijām un sajūtām bagātus ceļojuma stāstus. Ka spējam sniegt patiesu un sirsnīgu ceļošanas pieredzi! Mēs zinām, ka ceļojums nav tikai izveidotais maršruts, izvēlētā viesnīca vai programmā iekļautie apskates objekti. Tas ir par cilvēkiem, emocijām, satikšanos, kopīgiem piedzīvojumiem un sajūtām, kuras nav iespējams nopirkt. Tāpēc katrs mūsu komandas cilvēks ik dienu iegulda savu pieredzi, zināšanas, sirdsdegsmi un rūpes, lai ikviens mūsu ceļotājs justos gaidīts, drošībā un varētu pilnībā izbaudīt pasaules skaistumu,” par sevi interneta vietnē vēsta tūroperatora un ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz”, piebilstot: “Tieši šī attieksme ir mūsu lielākā vērtība — spēja radīt patiesu, sirsnīgu un iedvesmojošu ceļošanas pieredzi, pie kuras mūsu ceļotāji vēlas atgriezties atkal un atkal.”
“Travel Biiz” vadītāja atklāj, ka izmaiņas darbībā ienesis kovida laiks, jo tieši tūrisma nozari tajā laikā ieviestie ierobežojumi skāra visizteiktāk. Liene pastāsta, ka pandēmijas periodā viņa un citi darbinieki ieraduši strādāt katrs no sava mājas biroja, arī tagad viņa pati Rīgā aģentūras telpās neesot sastopama pārāk bieži. “Pēc kovida sapratām, ka uzturēt biroja telpas Cēsīs ir lieki, un to vairs neatvērām,” atzīst “Travel Biiz” vadītāja, un papildina, ka cilvēki aptuveni 20 darbinieku kolektīvā ir no dažādām Latvijas pilsētām, tādēļ visērtāk, ja galvenais birojs atrodas Rīgā.
Par pašas ikdienu Liene Lote teic, ka tā pamatā norit starp trijiem punktiem — Saulkrastiem, Rīgu un Cēsīm. Pieredzēts arī posms ar dzīvošanu ārpus Latvijas, kad Liene, viņas vīrs Sandis un dēls Tomass bijuši pilntiesīgi Itālijas iedzīvotāji. Pēc Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas beigšanas Tomass turpinājis mācības Itālijas skolā.
Vaicāta, kā par uzņēmējdarbības virzienu izvēlējusies tieši tūrisma jomu, Liene atzīst, ka tas viņu vilinājis vienmēr un pēc vairāk nekā desmit žurnālistikā nostrādātiem gadiem, šķitis dabiski pamēģināt spēkus tieši šajā virzienā. Turklāt abi ar vīru sapratuši, ka, uzsākot darboties šajā jomā, nav nepieciešami lieli ieguldījumi. “Tā mēs arī sākām faktiski bez nekā. Sākām ar biroju uz Rīgas ielas Cēsīs. Nopirkām savu pirmo, šķiet, sešvietīgu busiņu. Atceros, pirmais brauciens bija uz Tallinu, tur toreiz bija “Titānika” izstāde,” pašus pirmsākumus atminas Liene, piebilstot, ka toreiz vīrs bijis pie stūres, bet viņa kā grupas vadītāja blakus. Daloties atmiņās, viņa atklāj, ka sākotnēji visus darbus uzņēmumā darījuši pašu spēkiem, tā pamazām 13 gadu laikā izaugot līdz ceļojumu aģentūrai, kas klientus ved ekskursijās uz vietām visā pasaulē. “Vēl joprojām visi mūsu piedāvājumi ir oriģinālprogrammas, mūsu pašu radītas un izveidotas,” lepojas “Travel Biiz” vadītāja, papildinot, ka viņi netirgo citu tūroperatoru radītus braucienus.
Liene Lote Čemme godīgi atzīst, ka ceļš līdz sasniegtajam bijis gan tāls, gan ļoti grūts un, ja jautātu, vai tagad ar savu šodienas skatījumu viņa to izvēlētos darīt, tad atbilde drīzāk esot — nē. “Daudzas nozares ir grūtas un nepateicīgas, bet nu šī ir tik nepateicīga… Cik nu vispār vien var būt,” secina tūrisma jomas speciāliste, atgādinot, ka tad, kad tūrisma nozare bija sākusi atkopties no pandēmijas, saasinājās ģeopolitiskā situācija, atkal pasliktinot situāciju. “Kovida laiks bija briesmīgs. Likās, ka prātā sajuksim,” smago periodu atceras Liene, piebilstot, ka tobrīd pat atvēruši citu uzņēmumu un nodarbojušies ar mikrozaļumu audzēšanu. Kad situācija nozarē nostabilizējusies, mikrozaļumu uzņēmums pārdots.
“Šo gadu laikā ir iegūts tāds rūdījums, ka ar niekiem mūs vairs nevar nobiedēt. Visu laiku kaut kas notiek, un tas ir vienkārši jautājums, kā pieņemt katru nākamo situāciju, savākties un saprast, kā rīkoties, saglabājot iekšējo mieru,” spriež uzņēmuma vadītāja.
Liene Lote regulāri dalās profesionālajā pieredzē arī ar topošajiem tūrisma nozares speciālistiem — katru gadu augstskolā “Turība” lasa vieslekciju par tēmu “Tūrisms. Darbs ar dažādām mērķgrupām”, stāstot par praktisko pieredzi, izaicinājumiem un cilvēkfaktora nozīmi ceļojumu organizēšanā. Par savu ieguldījumu nozarē Liene Lote 2025. gadā tika izvirzīta nominācijai “Gada cilvēks tūrismā”. “Druvai” viņa atzīst, ka gadu gaitā sapratusi — visiem cilvēkiem tomēr nevajag ceļot. Viņasprāt, absolūtajiem burkšķētājiem, kam vienmēr visur un viss ir slikti, varbūt labāk būtu palikt mājās ierastajā vidē, nevis braukt grupu ceļojumos un gandēt omu citiem.
Viņa pati gan kopš bērnības bijusi, mammas vārdiem sakot, “ciemaslota”, jo pie pirmās iespējas esot lēkusi tēta sarkanajā žigulītī, lai dotos viņam līdzi ceļā. Tagad viņa smejas: “Tolaik es nesapratu, ko tas nozīmē, bet tagad varu droši teikt, ka esmu pasaules slota, man vienmēr ir par maz ceļošanas.” Liene Lote atzīst, ka ir ļoti pateicīga savai nozarei un uzņēmumam par sniegto iespēju pabūt tik daudzās interesantās pasaules vietās un visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Pēc tās gan viņa īpaši nealkstot. Bet arī bez Antarktīdas Lienei vēl esot daudz ideju aizraujošiem ceļojumu maršrutiem.
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