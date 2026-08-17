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Dainis Kazaks: “Aptieciņai esmu es”

Marta Grūbe
09:27, 17. Aug, 2026

Par iecienītu vietu Raunā kļuvusi maijā atvērtā “Ap­tieciņa”, kur nedēļas nogalēs var ne tikai nobaudīt ēdienus un dzērienus, bet arī nomāt telpas dažādiem svētkiem. Parasti “Aptieciņa” apmeklētājiem ir atvērta no piektdienas līdz svētdienai, taču darba dienās durvis tiek vērtas īpašos gadījumos, piemēram, sporta spēļu tiešraižu laikā, kā arī privātiem pasākumiem.

“Sākotnēji neveicās ar telpas īri, apkure dārga, piķi vajadzēja, lai vismaz apkuri atsistu, tā lai nav pa tukšo,” stāsta “Ap­tieciņas” īpašnieks Dainis Kazaks. “Visapkārt nav vietas, kur pasēdēt, aliņu padzert, papļāpāt, daudzi man to teica,” par bāra ieceres rašanos stāsta īpašnieks.

Dainis atzīstas, ka pats bārus īpaši neapmeklē, tādēļ par “Aptieciņas” atšķirībām no citiem bāriem viņam grūti spriest. Uz jautājumu, ar ko viņa izveidotā vieta atšķiras no citām, Dainis atbild īsi: “Aptieciņai esmu es.”
Arī Raunas vārda dienas svinībās “Aptieciņas” saimnieki apmeklētājiem būs sarūpējusi īpašu piedāvājumu un dažādas aktivitātes. “Ja kādam mēmi gribēsies ēst, varēs dabūt kādu kotleti,” savā stilā saka Dainis. Telpās varēs arī uzspēlēt novusu un galda futbolu.

Bārs kļuvis par vietu, kas iesaistās Raunas sabiedriskajā dzīvē. Šogad izdevies iesaistīties dažādos pasākumos, piemēram, kad norisinājās tradicionālā “Vakara pastaiga sveču gaismā Raunā” un deviņdesmito gadu diskotēka. Arī pati “Aptieciņa” rīko saviem apmeklētājiem dažādus pasākumus — jau notikuši pokera vakari, karaoke vakari, sporta spēļu tiešraižu, tostarp futbola un hokeja skatīšanās. “Karaoke bez mikrofona bija divus vakarus, džeki dziedāja tā, ka kāds atkal zajavu* uzrakstīja” piemin īpašnieks. Dainis atminas, ka vislielākais apmeklētāju skaits bijis deviņdesmito gadu diskotēkas dienā, kad “Ap­tieciņu” apmeklējuši teju trīs reizes vairāk cilvēku, nekā ierasts.

Bārā ieviesta “ieteikumu klade”, kur ikvienam ļauts ierakstīt kādu padomu. “Tagad man ir tēja un kafijas aparāts, ko apmeklētāji bija ierosinājuši. Es tiešām ņemu vērā ieteikumus, lielākā daļa cilvēku negrib, lai apmeklētāja S. dzied, mazākā grib, vairākumu es ņemšu vērā,” uzsver D. Kazaks.

Par nākotnes plāniem saimnieks atbild gaužām vienkārši — “Viesnīciņu gribu”. Otrajā stāvā plānots ieviest īstermiņā īrējamus dzīvokļus, kā arī pagrabstāvā pirti apmēram desmit klientiem. Šobrīd privāto pasākumu laikā atpūtu var baudīt arī, relaksējoties kublā. Šī iespēja īpaši piemērota tiem, kuri vēlas svinības papildināt ar mierīgāku atpūtu un nesteidzīgu kopā būšanu. “Nākamgad vasarā gribu izveidot ārā terasi — sēdi ārā, dzer un ēd, var paņemt griliņu un uzcept līdzņemtu gaļu. “Prāta Vētru” varētu paaicināt, bet skatuves vēl nav,” par iecerēm pasmaida īpašnieks. “Bet ziemā gribu pagalmā uzliet ledus laukumu, šķību, nevis spēlēt hoķi, bet paslidot,” piebilst Dainis.

No nelielas ieceres par vietu, kur cilvēkiem satikties, “Ap­tieciņa” pamazām kļūst par daļu no Raunas ikdienas. Kamēr nākotnē vēl gaida jaunas ieceres un pārmaiņas, svarīgākais jau ir paveikts — radīta vieta, kurā valda rosība, sarunas un kopābūšanas sajūta.

*“zajava” ir žargonvārds, kas cēlies no slāvu valodām (ukraiņu/krievu заява) un visbiežāk tiek lietots, lai apzīmētu oficiālu iesniegumu vai sūdzību policijā. https://cooljugator.com/

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