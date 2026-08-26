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Stulbs, vēl stulbāks

Sandra Deruma
14:16, 26. Aug, 2026

Ak, šīs vēlēšanas! Cik daudz muļķību un stulbuma to tuvuma gaisotnē vēl piedzīvosim! Kaut kur jau no priekšvēlēšanu drudža esam arī ieguvēji, nu kaut vai jau laikus solītā pensiju indeksācija, kuru reāli sapratīsim jau pēc vēlēšanām. Protams, kvēlāko vēlētāju šajā laikā aizmirst nedrīkst, un, lai vai kā, par katru papildu makā iekritušu monētu var tikai priecāties. Tāpat dzirdēts par dažas labas iepriekš slēgšanai paredzētas mācību iestādes saglabāšanu, lai arī tikai uz gadu (kā gan citādi, vēlēšanas taču tad aiz muguras).

Bet ko darīt, ja potenciālo vēlētāju uzmanības piesaistīšanai pie varas un teikšanas esošie izmanto sviras, kas nudien var kaitēt sabiedrības labumam vai pat sagraut ne tikai iedibinātu kārtību, bet pat uzticību tās varbūtējai pastāvēšanai.
Protams, ar to vispirms es domāju jaunpiedāvātās izmaiņas izglītības sistēmā tikai mēnesi pirms mācību gada sākuma. (Prātiņ, nāc mājā!) Par to, ka tās nozīmētu to pašu, ko strausam iebāzt galvu smiltīs, jau izteikušies daudzi — neatkārtošos. Bet notikušais fakts atkal un atkal liek domāt un vēlēties, lai ministru amatos tiek iecelti vai pat ievēlēti profesionāļi, nevis tie, kam svarīgi domāt tikai par savas vai partijas popularitāti. Iegūt sabiedrības uzmanību ar jebkādiem līdzekļiem jau sāk kļūt par bīstamu, pat kaitniecisku tendenci!

Un kā jums patīk iecere veikt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz pienākumu televīzijas saturu valodās, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu oficiālās valodas, obligāti dublēt vai ieskaņot latviešu valodā? Saeima tos atbalstījusi jau divos lasījumos. Ak, kā mēs mīlam un aizstāvam latviešu valodu! Esam tādi patrioti! Ne vārdiņa, ne zilbītes svešvalodā, īpaši jau krievu valodā! Vai piedāvātie grozījumi nepanāks pretēju efektu, proti, biežāku pievēršanos citu valstu TV kanāliem, priekšlikuma ierosinātājiem un atbalstītājiem patlaban galva nesāp. Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) un Latvijas Kino producentu asociācija aicina Saeimu neatbalstīt grozījumus. Profesionāļu ieskatā šādi grozījumi vājinās Latvijā reģistrētos medijus, ierobežos Latvijas filmu pieejamību televīzijā un kropļos autoru radošo ieceri. Ja pirmie divi argumenti prasa nopietnāku iedziļināšanos, tad, manuprāt, katram muļķim skaidrs, ko zaudēs kaut vai profesionāļu pieminētā, starp latviešiem tik ļoti populārā mākslas filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, ja Mirtas tantes teksts — “Eto moi krustdēls”, “u menja vsjo dokumenti porjadke” — tiks ierunāts latviešu valodā!

Nu netaisīsimies taču stulbāki, nekā patiesībā esam!

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