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Baidīties vai vienkārši kļūt uzmanīgākiem

Līga Salnite
15:32, 27. Aug, 2026

Pēdējās dienas vai varbūt pat nu jau nedēļas (mūsdienu informācijas un ziņu nepārtrauktajā plūdumā reizumis pazūd laika izjūta) draudīgas ziņas gāžas pār mūsu galvām cita pēc citas…

Visupirms bija jūnija nogalē notikusī datu noplūde akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”, par ko vēl tagad tiek publiski spriests un vainīgie meklēti. Pagājušajā nedēļā satricināja atklājums par ielaušanos Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sistēmā. Tagad biedē jautājums, kad un kā šie mums neredzamie krāpnieki sāks izmantot iegūtos datus? Un tad vēl uzzinām par pirmo aso konfliktsituāciju, kur mūsu valstī “iebīdītie” svešzemju ļaudis jau mēģinājuši kādam atņemt automašīnu.

Ko mums – vienkāršajiem iedzīvotājiem –darīt? Baidīties? Uzmanīties? Uzreiz rodas loģisks jautājums – tieši no kā? Kā saprast, no kuras puses jelkāds uzbrukums varētu nākt? Nu jau izskatās, ka briesmas var piezagties gan kā elementāras krāpnieciskās vēstules par it kā piemērotiem CSDD soda maksājumiem, gan kā manipulācijas ar fizisko personu datiem krāpniecisku parādsaistību noslēgšanai, gan arī – kā nu jau it reāla fiziska “sadure” ar trešo valstu iemītniekiem, kā tas nesen notika Ķekavas novadā. Turklāt tur notikušais liecina, ka nelegālie ieceļotāji jeb tā saucamie caurbraucēji – viņu ceļojuma galvenās mērķa valstis, protams, ir lielās un bagātās ES valstis – nudien var kļūt par bīstamiem elementiem. Šeit nevēlos izrādīt kaut jel mazāko ksenofobiju – paustajās bažās par nemieriem mans uzsvars ir nevis uz “imigrantiem”, bet gan “nelegālajiem”.

Taču pēc šīs dienas kārtējām ziņām jau kā bubulis sāk uzmākties bažas, vai varam mierīgi turpināt dzīvot kā līdz šim. Es gribētu tomēr palikt pie cerības, ka varam. Varam turpināt savas ikdienas gaitas un uzdevumus. Taču viens gan – “nospriegojam stīgas” jeb ieslēdzam savus iedomātos uztvērējus, kas vienam būs ciešāki vērojumi, citam dzirdīgāk saklausītais, lai nepalaistu garām to apdraudējumu. Protams, gribas pacelt bezrūpības karogu ar uzsaucienu: “Dzīvojam uz priekšu!” Tomēr vienlaikus mums visiem tās dzīves kontroles brilles uz deguna vajadzētu regulāri nedaudz piekārtot.

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