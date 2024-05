Pasaules čempiones tituls arī šogad

BMX Pasaules čempionātā dāmu U23 grupā zelta medaļu un čempiones titulu izcīnīja Veronika Monika Stūriška no Jaunpiebalgas.

Pirms gada viņa kļuva par pasaules čempioni junioru grupā, tagad sperts solis augšup, uzvarot savā debijas čempionātā U23 grupā.



Pasaules čempionāts notika ASV pilsētā Rokhilā, trasē, kas Veronikai nebija sveša. Tiesa, šī sezona gājusi kā pa viļņiem, veiksmes mijušās ar ne tik sekmīgiem braucieniem, bijuši kritieni, bet Jaunpiebalgas vidusskolas 12.klases audzēkne parādīja, ka viņai ir īsts cīnītājas raksturs. Pirmajā kārtā viņa uzvarēja savā braucienā, kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Tas gan sākās ne pārāk cerīgi, jo braucienā pēc starta piecu dalībnieču konkurencē Veronika vien piektā. Tomēr turpinājumā spēja apdzīt divas no konkurentēm, finišēja trešā, kas ļāva iekļūt pusfinālā. Tajā viņa izvēlējās startēt no astotā celiņa. Pie pirmās virāžas latviete nonāca pirmā, taču atradās ārmalā, kas no līkuma neļāva izbraukt kā līderei. Tomēr trasē Veronika apliecināja ātruma spējas un finišēja pirmā. Arī lielajā finālā viņa izvēlējās startēt no astotā celiņa, bet, ņemot vērā pusfināla pieredzi, līdz virāžai bija nokļuvusi iekšmalā, kas ļāva būt līderes godā, un pirmo vietu Veronika nosargāja līdz finišam. Var teikt, uzvara bija itin pārliecinoša, sāncensēm nebija iespēju apdraudēt titulu. Otrās vietas ieguvēja atpalika par 0,22 sekundēm, bet trešās – par 0,65 sekundēm. Tas ļāva otro gadu pēc kārtas kāpt uz Pasaules čempionāta augstākā pakāpiena, un viņa atkal izdarījusi jaunu ierakstu Latvijas BMX vēsturē kā pirmā pasaules čempione U23 grupā.



Salīdzinot ar sieviešu elites grupas finālu, Veronikas laiks TOP 3 bija starp spēcīgākajām braucējām. “Druva” sazinājās ar čempioni, lai uzzinātu, kāds bijis ceļš līdz šī gada titulam. Veronika stāsta, ka ASV ieradusies jau pirms mēneša, lai startētu tur notikušajos Pasaules kausos: “Diemžēl sākums nebija sekmīgs, jau pirmajā treniņā piedzīvoju kritienu, kas atstāja ietekmi gan uz Pasaules kausiem, gan uz Pasaules čempionātu. Vēl pusotru nedēļu pirms čempionāta nebiju gatava ar maksimālu atdevi paņemt startu, nevarēju nostāvēt pie starta barjeras. Taču dienu no dienas situācija uzlabojās, un uz Pasaules čempionātu braucu ar mērķi izdarīt labāko, ko varu, un, protams, censties uzvarēt. Bija iekšējā pārliecība, ka to varu, bet šis ir tehnisks kontakta sports, kurā daudz nosaka nejaušība. Šajā trasē pirms tam jau biju startējusi divās sacensībās, tā bija labi zināma. Trase nav sarežģīta, ir ātra, un te varēju izmantot savas ātruma īpašības.” Jaunpiebaldzēniete atzīst, ka debijas čempionāts U23 grupā neradīja papildu stresu, konkurentes labi zināmas, jo Pasaules kausos jau brauc šajā grupā. Atceroties piedzīvoto kritienu, Veronika stāsta, ka trenējusies, neraugoties uz sāpēm, tā augusi arī pārliecība, ka var sasniegt visaugstākos mērķus. Stāstot par it kā neizdevīgākā – astotā – celiņa izvēli, V. Stūriška saka: “Labi apzinājos, ko tas nozīmē, proti, jāšķērso visa taisne, lai nokļūtu iekšmalā un nosargātu pirmo pozīciju, izejot no pirmās virāžas. Tas bija grūti, bet to izdarīju un ar sevi par to tiešām lepojos. Uzvarēt Pasaules čempionātā no astotā celiņa – tas ir liels panākums. Šo celiņu izvēlējos, jo tur neviens nespiežas virsū, necenšas nostumt malā, tāpēc varēju ieskrieties, braukt savā ātrumā, neviens netraucēja. Vienīgais, kas varēja patraucēt, biju es pati, bet viss sanāca. Tiešām ir prieks par uzvaru!” Jaunā pasaules čempione jau atgriezusies Eiropā, bet sveicējiem Latvijā, Jaunpiebalgā vēl dažas nedēļas jāpaciešas, lai varētu Veroniku sveikt klātienē. Viņa devusies uz Itāliju, kur pēc divām nedēļām notiks Eiropas čempionāts, tāpēc nepieciešams patrenēties. Pati Veronika gan neslēpj, ka ļoti gribas uz mājām, jo jau ļoti ilgi ir prom no dzimtenes. Pērn Eiropas čempionātā, startējot junioru konkurencē, viņa izcīnīja sudraba medaļu, šogad starts U23 grupā.