Volejbola svētki Cēsīs

Cēsu stadiona pludmales volejbola laukumos aizvadīts Latvijas čempionāta “DEPO Open 2024” trešais posms, kas bija arī otrais Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) posms.

Trīs dienu garumā 43 pāri vīriešu konkurencē un 28 sieviešu konkurencē cīnījās par godalgām. Vīriešu konkurencē laukumā redzējām arī Tokijas Olim­pisko spēļu ceturtās vietas īpašniekus Mārtiņu Pļaviņu un Edgaru Toču.



Jau rakstījām, ka iespēja piedalīties pamatturnīrā tika dota arī mūsu novada pludmales volejbolistiem – diviem vīriešu un vienam dāmu pārim, bet vēl vienam dāmu duetam – Rasai Krūzei/ Emīlijai Kalniņai – vispirms vajadzēja tikt cauri kvalifikācijas kārtai. Diemžēl zaudējums divos setos pirmajā kārtā neļāva turnīru turpināt un nācās palikt skatītāju rindās.



Otram sporta kluba “IVI” du­etam Karīnai Eglītei/ Esterei Lapiņai pamatturnīrā neizdevās izkļūt no grupas, divās spēlēs piedzīvoti zaudējumi 0:2, bet gūta laba pieredze tik spēcīgā konkurencē.



Dāmu turnīra finālā tikās Latvijas un Lietuvas pāri, un līdzvērtīgā cīņā ar 2:0 (21:17 un 21:19) pārākas izrādījās kaimiņvalsts spēlētājas Skalve Krizan­auskaite/ Ariana Rudko­vskaja, otrajā vietā atstājot latvietes Kristu Paegli/ Kitiju Martini – Ādam­soni. Bronzas mačā Ukrai­nas volejbolistes Jeva Serd­juka/ Darja Romaņuka ar 2:0 (21:18, 21:19) pārspēja Latvijas duetu Martu Ozoliņu un Luīzi Skrastiņu.



Vīriešu pamatturnīrā Cēsu Sporta skolas spēlētāji Rinalds Sirmais/ Andris Dolženko bija ielozēti A grupā, kur nācās piedzīvot divus zaudējumus ar rezultātu 0:2, tostarp pret titulētajiem M. Pļaviņu/ E. Toču. Līdz ar to iekļūt nākamajā kārtā mūsējiem neizdevās. Toties otrs Cēsu pāris Martins Dāvis Vēveris / Mārtiņš Auziņš savā grupā pirmajā spēlē uzvarēja Igaunijas spēlētājus 2:0 (21:11 un 21:14), bet otrajā zaudēja Oli­veram Bulgačam/ Markusam Graudiņam, kuri turnīrā bija izsēti ar trešo numuru. Cēsnieki rādīja atzīstamu pretestību, abos setos zaudējot 15:21. Šis zaudējums neliedza iekļūt labāko 18 pāru skaitā un turpināt cīņu. Pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā viņi ar 2:0 (21:18; 21:9) pārspēja citu Latvijas duetu Oskaru Kilku/ Marku Macu­lēviču, iekļūstot astotdaļfinālā.



Arī ceturtdaļfināls bija sasniedzams, iespējams, nedaudz pietrūka veiksmes, jo piedzīvots zaudējums trijos setos 21:23; 21:16 un 15:13 pret Jāni Kuprašovu/ Kristapu Punculi.



Vīru turnīra finālā tikās Ukrainas duets Oleksijs Bubļiks/ Jaroslavs Timčenko un Latvijas spēlētāji O. Bulgačs/ M. Graudiņš. Spēle ritēja punkts punktā, un viss izšķīrās pašās setu galotnēs. Pirmajā setā ukraiņi uzvarēja 21:19, bet otrais ritēja vēl aizraujošāk, jo latvieši seta vidū panāca pat +5, tomēr pārsvaru nosargāt neizdevās. Cīņa par uzvaru setā ievilkās, un beigās ar 27:25 pārāki tomēr bija Ukrainas spēlētāji, izcīnot pirmo vietu, latviešus atstājot uz pjedestāla otrā pakāpiena. Cīņā par bronzu M. Pļaviņš/ E. Točs divos setos pārspēja citu Ukrainas duetu Dmitro Koziju/ Svjatoslavu Nahorniju.



Pēc fināla sudraba medaļu ieguvēji O. Bulgačs/ M. Graudiņš sarunā ar “Druvu” atzina, ka nav tik labi pašiem veicies ar servju uzņemšanu, arī pretinieki labi servējuši. “Nepaņēmām tos savus punktiņus, ko vajadzēja paņemt,” teica M. Graudiņš. O. Bulgačs piebilda, ka turnīrs garš, arī noslēdzošā diena prasījusi daudz spēka, nācās aizvadīt divas trīs setu cīņas, tostarp pusfinālā pret Pļaviņu/ Toču: “Varbūt tāpēc izšķirošajā spēlē nedaudz pietrūka koncentrēšanās uz katru izspēli.”



Jautāti par diviem iepriekšējiem “Depo Open” posmiem, spēlētāji saka, ka tie bijuši traumatiski. “Pirmajā posmā nepiedalījāmies, jo bijām sacensībās Itālijā, otrajā posmā Saulkrastos Markusam kādā izspēlē izsita pirkstu no vietas, turnīru pabeigt neizdevās. Līdz ar to šis mums Latvijā pirmais turnīrs, kas aizvadīts no sākuma līdz beigām. Protams, žēl, ka neizdevās uzvarēt, bet šis būs labs stimuls nākamajam posmam, jo vēl ir, kur augt. Tagad būs mazais mērķis uzvarēt posmā,” saka O. Bulgačs.



Abi kopā spēlē kopš janvāra, bet arī iepriekš kādu laiku darbojušies kopā. Markuss norāda, ka ir ļoti svarīga pārinieka sajušana: “Ja spēj otru spēlētāju uz laukuma saprast, pat nerunājot, tas noteikti dod priekšrocību un ir krietni vieglāk spēlēt!”



Turnīrā klāt bija un arī apbalvošanā piedalījās Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Arnis Tunte, kura dzimtā puse ir Vecpiebalga, tur arī pats sācis volejbolista gaitas. Lūgts vērtēt turnīru, viņš saka, ka organizatoriskā jomā viss bijis labi: “Gribējās, lai vairāk ir vietējo skatītāju, bet saprotu, ka vasaras ir tik piesātinātas ar notikumiem, ka nav viegli konkurēt. Varbūt pašiem jābūt nedaudz aktīvākiem, jo spēles tiešām ir skaistas un baudāmas. Cēsīm ir labs potenciāls šādiem turnīriem, no visiem spēlētājiem saņemam tikai labākos vārdus, un esmu pārliecināts, ka starptautiskais turnīrs te paliks kā tradīcija. Infrastruktūra ir izcila, Cēsīm tik jāsāk domāt par papildu viesnīcām, jo spēlētājiem trūkst vietu nakšņošanai. Tas ir kompliments pilsētai, ka tik daudzi grib te apmesties. Bija paredzēts, ka šajā nedēļā Cēsīs būs arī EEVZA posms jauniešiem, bet tieši nepietiekamās viesnīcu kapacitātes dēļ nācās to pārcelt uz augustu.”



Runājām arī par kopējo situāciju pludmales volejbolā valstī, un ģenerālsekretārs neslēpj, ka situācija nav pārāk iepriecinoša: “Iespē­jams, tā ir tāda apstākļu sakritība, ka daudzi cer uz tiem spēlētājiem, kuru karjera jau tuvojas noslēgumam. To parādīja arī tas, ka olimpisko spēļu ceturtās vietas ieguvēji nevar vienkārši atbraukt un uzvarēt ar pieredzi. Varbūt skarbi skan, bet šobrīd pludmales volejbolā esam zemākajā punktā, kas nozīmē, ka turpmāk būs tikai kāpums, jo skaitliskajā ziņā esam starp vadošajiem. Ja skatāmies bērnu un jauniešu čempionātu, tur tā vilkme ir milzīga. Vairs vienā dienā turnīru nevar izspēlēt, vajadzīgas vairākas dienas. Esmu pārliecināts, ka no tās lielās masas izaugs jauni tīrradņi, tikai jābūt pacietīgiem. Aug laba jaunā maiņa, jo līdztekus Cēsu turnīram Latvijas duets Ralfs Andrejevs ar Eduardu Dūdenu Gruzijā izcīnīja bronzas medaļu U18 Eiropas čempionātā. Esmu pārliecināts, ka Latvijas pludmales volejbolisti vēl liks par sevi runāt pasaules līmenī! ”