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Baltijas kauss biatlonā ar spēcīgu sastāvu

Jānis Gabrāns
08:17, 16. Sep, 2026

Distancē. Baltijas kausā vasaras biatlonā, kas risinājās Igaunijā, distancē Baiba Bendika (50. numurs) un Elza Bleidele, apliecināja, ka ir vadošo vidū. FOTO: Martins Vesbergs

Trīs Cēsu novada biatlonistes Elza Bleidele, Baiba Bendika un Estere Volfa startēja Baltijas kausa izcīņa vasaras biatlonā, kas notika Igaunijā, Otepē un vienlaikus bija arī Igaunijas atklātais čempionāts vasaras biatlonā. Var teikt, ka cēsnieces rādīja stabilu sniegumu, abās dienās izcīnot ceturto, piekto un astoto vietu.

Sacensības pulcēja vairāk nekā 260 biatlonistus, ne tikai no Igau­ni­­jas, Latvijas, Lietu­vas, bet arī no Zviedrijas un Norvē­ģijas, kuru pārstāvēja vairāki šīs valsts vadošie biatlonisti. Viņi gan startēja tikai pirmajā sacensību dienā, sprintā, taču apliecināja savu gatavību, ierindojoties pirmajās piecās vietās.

Sprintā labāko rezultātu no mūsējām uzrādīja E. Bleidele, kura šaušanā pieļāva tikai vienu kļūdu (1+0) un izcīnīja 4. vietu 18 dalībnieču konkurencē. Līdz goda pjedestālam viņai pietrūka vien 0,3 (!) sekundes. B. Bendika ar trim kļūdām šaušanā (1+2) finišēja 1,2 sekundes aiz Elzas, ierindojoties 5. vietā, savukārt E. Volfa ar trim neaizvērtiem mērķiem (2+1) ierindojās 8. vietā pusminūti aiz komandas biedrenēm.

Svētdien biatlonisti sacentās distancē ar kopējo startu. Šoreiz 4. vietā E. Volfa ar četrām kļūdām šaušanā (1+0+2+1), B. Bendika, kura četrās šaušanās pieļāva sešas kļūdas (3+0+1+2), ieņēma 5. vietu, bet E. Bleidele ar četrām kļūdām (2+0+2+0) ierindojās 8. vietā.

Dalībnieku vidū jaunākās grupās arī daudzi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi. S19 grupā sprintā Annija Krieviņa izcīnīja 3. vietu, bet Laura Alziņa finišēja 5. vietā. Savukārt distancē ar kopējo startu L. Alziņa izcīnīja 1. vietu, vienīgā no grupas tikai ar trim nesašautiem mērķiem, kas arī nodrošināja uzvaru, kamēr citas kļūdījās septiņas un vairāk reizes. A. Krieviņa ierindojās 6. vietā.

Sprintā S13 grupā uzvarēja Alise Kras­tiņa, bet distancē ar kopējo startu viņai sudraba godalga.

Sprintā V15 grupā Jānis Lingarts izcīnīja 3. vietu, bet S15 grupā piektā — Elza Krastiņa, sestā — Rebeka Martinova.
Distancē ar kopējo startu V15 grupā bronzas medaļu izcīnīja Otto Gaiss, kurš šāva visprecīzāk no savas grupas, tikai divas kļūdas trijās šau­tuvēs.

V17 grupā Armands Gulbis ierindojās 6. vietā.

Šajā nedēļas nogalē, 12. septembrī, slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” notiks tradicionālās sacensības “Cēsu balva biatlonā”, bet Latvijas čempionāts vasaras biatlonā ieplānots septembra nogalē.

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