Vakar ugunsgrēkā Smiltenes novadā gāja bojā cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 21. februāra plkst. 6.30 līdz 22. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma sešus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu un trīs uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 19.06 VUGD saņēma izsaukumu uz Smiltenes novadu, kur divstāvu koka dzīvojamā mājā pirmajā stāvā dega dzīvoklis 50m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. No ēkas otrā stāva, izmantojot glābšanas maskas, tika izglābts cilvēks. Pārmeklējot ēku, degošajā dzīvoklī ugunsdzēsēji glābēji atrada cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi. Plkst. 22.58 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 15.59 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Madonas novada Ļaudonas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 150m² platībā. Plkst. 19.05 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Valmieras novadā, kur dega elektrības balsts 3m² platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 43 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.