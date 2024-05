Ieraudzīt svarīgo

Labklājības ministrija informējusi, ka vismaz 15% meiteņu jeb viena no sešām meitenēm ir kavējušas skolu, jo nav varējušas iegādāties higiēnas preces, to jau šajā rubrikā esmu rakstījusi. Tāpat 17% meiteņu kavējušas mācību procesu higiēnas preču nepieejamības dēļ. Tāpēc esmu ļoti gandarīta, ka Balvu un Aizkraukles novadu izglītības iestādēs uzsākts pilotprojekts, kurā mēģinās apzināt skolām nepieciešamo higiēnas preču apjomu, kā arī saprast, kādas ir grūtības, ar kurām nāksies saskarties, nodrošinot šo preču pieejamību 11 līdz 19 gadus vecām meitenēm. Aizkraukles novadā pilotprojektā iesaistījušās 13 skolas, un bezmaksas higiēnas preces tiks nodrošinātas 1054 meitenēm. Balvu novadā – 12 skolas, nodrošinot higiēnas preces 580 meitenēm. Pilotprojekts tiks īstenots līdz mācību gada beigām, un jūnijā varētu būt pieejami rezultāti. Tas ir solis tuvāk, lai šādu iespēju nodrošinātu visā valstī.



Patlaban 36% skolu tiek nodrošinātas higiēnas preces. Šīm skolām kopš aprīļa pievienojušās arī Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādes, jo iecere par brīvi pieejamām higiēnas paketēm meiteņu labierīcībās radās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes skolniecēm. Sadarbībā ar skolas vadību un dizaina tehnoloģijas skolotāju tika izstrādāts īpašs, viegli atpazīstams menstruālo higiēnas pakešu izdales kastes dizains “Pačekosim!” un nodrošināta brīva pieeja higiēnas precēm. Jūrmalas izglītības iestādēm, kā arī Jaunatnes iniciatīvu centram un Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram pašvaldība iegādājusi 40 tūkstošus higiēnas pakešu, kas paredzētas šim un nākamajam mācību gadam.



Latvija darbojas arī “OPEN Radošais Centrs”, kurā sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem jauniešiem – tā centri atrodas 13 Latvijas pilsētās. Centrs, pateicoties ziedojumiem, izveidojis arī drošās patvēruma vietas, kurās nonāk jaunieši, kuri saskārušies ar sarežģītām dzīves situācijām. Te no jauniešiem var uzzināt prātam neaptveramo, bet viņiem tik pazīstamo realitāti – ne tikai meitenēm nav pašsaprotama higiēnisko preču un tamponu pieejamība, bet abu dzimumu jauniešiem, kuri patvēruma vietā nonāk, dažkārt nav ne apakšveļas, ne liekas drēbju kārtas, viņiem mājās nav bijusi gultasveļa vai pat gulta, kur gulēt. Ir jaunieši, kuri dzīvojuši mājvietā, no kuras visa iedzīve pārdota, arī ledusskapis un plīts, uz kā varētu pagatavot ēdienu, jo vecāki pārmēru lieto alkoholu. Ir tādi, kuriem nav, kur nomazgāties, nav iespējas rūpēties par higiēnu. Tāpat šiem jauniešiem nereti ir ielaistas veselības problēmas, jo viņi nav vesti pie ārsta, jauniešiem ar redzes problēmām nekad nav bijušas brilles. Šajās patvēruma vietās jaunieši atgūstas, iemācās rūpēties par sevi un vidi sev apkārt, gatavot ēst, sniedz cits citam palīdzību, pabeidz skolu un uzsāk darba gaitas.

Varbūt kādam liekas, ko var ņemties ar tiem higiēnas līdzekļiem, bet īstenībā tā ir tikai aisberga redzamā daļa, bet tik būtiska, lai atrisinātu problēmu, ko daļā ģimeņu diemžēl nerisina. Skola ir vieta, kur meitene pavada daudz laika. Ja viņai mājās nav pieejami higiēnas līdzekļi, tieši skolā ir iespēja viņai palīdzēt, zinot, ka viņa atbalstu tiešām saņems. Es sekoju informācijai par šo iniciatīvu līdzi, jo vēlos, lai tāda iespēja būtu ikvienai jaunietei un lai tas būtu pirmais solis arī citos jautājumos, kur mēs kā sabiedrība un kā valsts varam palīdzēt tad, ja ģimenē elementāras vajadzības netiek nodrošinātas. Mēs varam izlikties to neredzam, bet mēs varam to saskatīt un meklēt vispiemērotākos risinājumus.