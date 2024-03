Sirds alkst veselības. Augi satur to, bez kā cilvēks nevar dzīvot, atzīst A.Tereško

Cēsu Centrālās bibliotēkas telpa, kur notiek tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, bija apmeklētāju pilna. Ne tikai cēsnieki, arī tālumnieki bija mērojuši ceļu, lai būtu klāt pazīstamā ārsta, fitoterapeita Artūra Tereško jaunākās grāmatas “Sirds slimību fitoterapija” atvēršanā.

“Ar sirdi man ir sirsnīgas attiecības,” smaidot un uzrunājot sanākušos, sacīja dakteris un atgādināja latviešu sakāmvārdus – sirds salecas no prieka; sirds apmet kūleni; sirds papēžos. Tie liecina, ka sirds saistīta ar emocijām. A.Tereško atklāja, ka arī pats sirdij ne mazums darījis pāri, līdz tā deva ziņu, ka jādomā un jārīkojas, lai dzīvotu tālāk.

“Ilgi dzīvo tas, kas par to domā, izglītojas un rīkojas, nesakot, ka visur vainojami gēni,” teica dakteris un pastāstīja, ka viņa mammai ir jau 97 gadi, bet par diētām viņa neko nav dzirdējusi. “Ne visiem daba devusi tādu veselību. Mums apkārt ir daba, kas nodrošina ar visu nepieciešamo, arī veselību. Augi satur to, bez kā cilvēks nevar dzīvot: vitamīnus, mikroelementus, dažādas bioloģiski aktīvas vielas,” uzsvēra dakteris A.Tereško.

Par dabas aptieku no Dieva dārza A.Tereško sarakstījis vairākas grāmatas, viņa ārstnieciskās tējas pazīst un lieto daudzi ne tikai Latvijā. Viņš pastāstīja, ka, kļūstot par sešdesmitgadnieku, jutis, ka pārāk bieži pārņem nogurums, spēka nav tik daudz kā jaunībā. A.Tereško augu valstī sāka meklēt to, kas atjaunotu spēkus. “Daudzus izvērtēju, līdz nonācu pie bērza. Par to jau bija zinātniski pētījumi.

Betulīns, kas ir tāsī, pētījumos ir atklāts kā lielisks pretiekaisuma līdzeklis, antioksidants, aknu darbības stimulētājs un aknu sargs, pretvīrusu, pretsēnīšu līdzeklis, onkoprofilakses un onkoloģisko slimību ārstēšanas līdzeklis, kas darbojas bez blakusparādībām. Tomēr vienkārši sasmalcināt tāsi un tādā veidā to lietot pavisam nav ieteicams, jo tur ir arī fenoli, darva, suberīns un citas degošas vielas, kas ekstrakcijas gaitā no bērza tāss jāatdala, jo šīs vielas nenāk veselībai par labu,” ceļu uz uztura bagātināja betulīna ražošanu atklāja A.Tereško un uzsvēra, ka tā iedarbību sākotnēji izmēģinājis, uzlabojot savu veselību. Be­tulīns ir nopērkams aptiekās, un par to saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes.

Vai holesterīns ir tik kaitīgs, kā par to runā, un kas to līdzsvaro, ko organismam nodara cukurs un sāls, mazkustīgs dzīvesveids, kāpēc jāsamazina kalcija daudzums, kā šķidrināt asinis un daudziem citiem ikvienam aktuāliem jautājumiem dakteris Tereško deva skaidrojumus un padomus.

“Cilvēku uztur veselīgs ēdiens, ārstniecības augu lietošana, kustības, svaigs gaiss, pilnvērtīgs miegs un mierīga, līdzsvarota saskarsme ar līdzcilvēkiem, un viss, kas rada prieku. Un tas viss kopā dod garus mūža gadus,” uzsvēra A.Tereško un piebilda: “Man ir svarīgi nodot to, ko zinu, kā saglabāt veselību. Ilgstoši lietojot fitoterapiju, esmu guvis pārliecību par metodes efektivitāti gan akūtu, gan hronisku sirds slimību ārstēšanā.”

Grāmatas atvēršanā piedalījās arī kādreizējās A.Te­reško kolēģes Biruta Bramane un Iveta Grapa. “Artūrs ir izvēlējies profesiju, kurā gūst gandarījumu. Viņam darbs ir vaļasprieks un nepārtraukta vēlme izzināt,” “Druvai” sacīja B.Bra­­mane un piebilda, ka par bērza preparātiem, to iedarbību dzirdējusi jau pirms gadiem, un tagad tos ražo A.Tereško, bet I.Grapa atzina, ka Artūram padodas rakstīšana.

Tagad, pavasarī, noteikti pa rokai jātur A.Tereško iepriekšējā grāmata “Gemmoterapija – terapija ar koku un krūmu pumpuru ekstraktiem”.Tā ir par pumpuru terapiju, kas pasaulē ir pazīstama kā gemmoterapija. Tas latviešu valodā ir pirmais izdevums par pumpuru izmantošanu veselības uzlabošanai un kādas kaites mazināšanai.

“Esmu priecīgs ne tikai par grāmatu, bet arī to, ka cilvēki domā par savu sirsniņu, grib būt veseli,” atzina A.Tereš­ko.