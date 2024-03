Pērn Vidzemē ugunsgrēkos gāja bojā septiņi cilvēki

Mežs nenoliedzami ir viena no Latvijas vērtīgākajām dabas bagātībām. To pareizi apsaimniekojot, ieguvumu gūst ne tikai valsts ekonomika un tautsaimniecība, bet sabiedrība kopumā. Kaut gan dažkārt meža vērtība tiek aplūkota tikai kā ieņēmumi no kokmateriāliem, mežs ir daudz lielāks resurss. Lai ieguldītu investīcijas nākotnei, arvien vairāk zemes īpašnieku izvēlas iesaistīties oglekļa kredītu tirgū un aizsargāt […]