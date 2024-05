Noziegums un sods 21. gadsimta Krievijā

Karš Ukrainā ne tikai vairo stresu un dusmas pret agresorvalsti un tās iedzīvotājiem. Tas cilvēkus padara arī neiecietīgākus un pat nežēlīgākus.

Arī “miera laikos”, lasot vai redzot reportāžas par noziegumiem, nereti domājam, ka varbūt nāvessodu par sevišķi smagiem noziegumiem nevajadzēja atcelt. Tiesa gan, domāju, spīdzināšanu lielākā daļa cilvēku neatbalstītu pat tad, ja tas būtu veids, kā noskaidrot patiesību par kādu noziegumu. Krievijā jautājumu sev par to, kurā brīdī, pārkāpjot kādas cilvēcības robežas, paši kļūstam par noziedznieku līdziniekiem, acīmredzot nemēdz uzdot bieži. Proti, pirms dažām dienām publicētā Levadas Centra aptauja par atbalstu nāvessodam un spīdzināšanai liecina, ka nāvessodu atbalsta vairākums aptaujāto, bet pret spīdzināšanu pavisam noteikti, neatkarīgi no situācijas, ir 35 procenti aptaujāto.



Aptauja notika aprīlī dažādās Krievijas pilsētās un ciemos. Visvairāk nāvessoda atbalstītāju, kuri par to nemaz nešaubījās, bija vecuma grupās virs 40 gadiem (29 procenti), vismazāk, tikai 15 procentu, atbalstītāju nāvessodam bija vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. Atbalsts nāvessodam atšķiras arī Maskavā, citās pilsētās un laukos dzīvojošo vidū. Mas­kavā to atbalsta 15 procenti iedzīvotāju, pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 100 tūkstošiem atbalsta 30 procenti, bet mazāk nāvessoda atbalstītāju ir laukos dzīvojošo vidū – 26 procenti. Tāpat šis atbalsts atšķiras dažādu informācijas avotu lietotājiem. Visvairāk nāvessoda atbalstītāju, 25 procenti, ir televīzijas skatītāju vidū, bet vismazākais, tikai 14 procenti, ir starp tiem, kuri informāciju iegūst sociālajos tīklos. Lielas atšķirības nāvessoda piekritēju vidū nav starp Putina atbalstītājiem un tiem, kuri ir pret Putinu, pavisam noteikti nāvessodu atbalsta 24 un 25 procenti.

Nāvessodu drīzāk atbalsta 33 procenti Putina piekritēju un 28 procenti no tiem, kuri ir pret Putinu.

Minēju tikai ļoti noteikta uzskata atbalstītājus, bet aptaujā bija arī iespējams norādīt, ka “drīzāk atbalsta” vai “drīzāk neatbalsta”, bija arī iespējams atbildēt, ka nav viedokļa par šo jautājumu. Ma­nuprāt, interesanti bija uzzināt, kā iedzīvotāji pamato to, ka ir par vai pret nāvessodu. No tiem, kuri noteikti ir par nāvessodu vai drīzāk to atbalsta, 36 procenti atbildēja, ka jābūt taisnīgam sodam, jābūt “aci pret aci, zobu pret zobu”. 33 procenti aptaujāto domā, ka nāvessods jāpiemēro par sevišķi smagiem noziegumiem, 24 procenti uzskata – ja zinās, ka iespējams nāvessods, baidīsies un būs kārtība. 12 procenti iedzīvotāju domā, ka “tādi nav jābaro uz mūsu rēķina”, bet astoņi procenti saka, ka “cilvēki nemainās, cietums neko nelabos”. Cits pamatojums bija septiņiem procentiem nāvessoda atbalstītāju, bet pieci procenti nevarēja pamatot, kādēļ viņi atbalsta nāvessodu.



Savukārt no tiem, kuri noteikti vai drīzāk neatbalsta nāvessodu, 30 procenti atbildēja, ka tas nav humāni, ir necilvēcīgi un nav tiesību kādam atņemt dzīvību. 30 procenti arī domā, ka var būt kļūdas, tā var būt vienkārši izrēķināšanās un ka neuzticas tiesu sistēmai. 16 procenti aptaujāto sacīja, ka “nāvessods ir pārāk viegls sods, labāk lai viņi sēž un mokās”. Daži procenti aptaujāto uzskata, ka nāvessods varētu būt tikai izņēmuma gadījumos, ka “lai sēž cietumā un strādā” un ka “cilvēks taču var mainīties, var nožēlot izdarīto”.

Kopumā aptaujas aina visai raiba, var sacīt, ka iezīmējas tendence, kuru var redzēt daudzās citās aptaujās – proti, gados vecāki cilvēki un tie, kuri dzīvo tālāk no galvaspilsētas, savos uzskatos ir konservatīvāki, bieži vien joprojām dzīvo PSRS laiku vērtībās. Noraugoties Krievijā notiekošajā un tās rīcībā, manuprāt, gan jāteic, ka iedzīvotāju uzskatiem un likumiem nav gandrīz nekādas nozīmes. Krievijā jebkuru var notiesāt par jebko, kas labpatiks varas pārstāvjiem, un brīvības atņemšanas vietas jau sen ir padarītas par lēnu un mokošu nāvessoda veidu.