Paziņota Ungurmuižas izsole

Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi nomas tiesību izsoli uz Ungurmuižu, 18. gadsimta koka ēku ansambli Raiskuma pagastā. Objektu izsola komercdarbības īstenošanai kultūras, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu jomā. Nomā nodos visu unikālo Ungurmuižas kompleksa teritoriju – 17,59 hektārus. Tajā atrodas astoņas ēkas un būves, vairākas palīgbūves, kuras ieskauj senā parka varenie koki.

Izsole notiks 9. aprīlī Straupes pagasta Tautas namā. Pieteikums jāiesniedz līdz 5.aprīlim.

Ungurmuižas kompleksu līdz 1.martam apsaimniekoja pašvaldības SIA “Ungurmuiža”, kas nodrošināja ekskursijas pa vēsturisko vietu, rīkoja koncertus un citus pasākumus, sniedza viesmīlības pakalpojumus. “Druva” jau rakstīja, ka februārī Cēsu novada domes deputāti balsoja par pašvaldības kapitālsabiedrības likvidāciju. Tādu lēmumu pamatoja gan ar to, ka vietvara nedrīkst sniegt viesmīlības pakalpojumus, gan to, ka uzņēmuma bilance vairākus gadus pēc kārtas ir ar mīnus zīmi. Pašvaldība finansē nekustamā īpašuma pārvaldīšanā radušos izdevumus, bet zaudējumus rada papildus veiktā saimnieciskā darbība.

Patlaban Ungurmuižas kompleksu apsaimnieko Pārgaujas apvienības pārvalde, tas ir pieejams apmeklētājiem.

Senā muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā unikāla ar to, ka kungu māja ir vienīgā baroka koka celtne Latvijā. Tikpat vēsturiski vērtīgi ir 18.gadsimta sienas gleznojumi. Muižu 1732.gadā cēlis barons fon Kam­penhauzens kā savas dzimtas māju.