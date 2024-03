Mērķi var sasniegt maziem solīšiem

Cēsīs netālu no dzelzceļa stacijas, blakus bibliotēkai jau četrus gadus darbojas beziepakojuma veikals “Ieber.lv”. Saimniece Agnese Gaidelione pastāsta, ka pašiem ideja par šādu veikalu ļoti patikusi, un zaļais dzīvesveids, vides saudzēšana taču ikvienam ir svarīga.



“Izrādījās, ka ir dažādi aizspriedumi, priekšstati, kas ir dabai draudzīgs. Kad stāsta par kaut ko globālu, cilvēks vienkārši nobīstas, ka tas uz viņu neattiecas. Sākām stāstīt, ka zaļais, ilgtspējīgais dzīvesveids sastāv no secīgām ikdienas darbībām, sīkumiem, maziem solīšiem,” stāsta cēsniece. Pamazām vien veikals kļuva ne tikai vieta, kur iepirkties, bet satikties domubiedriem. A. Gaidelione atzīst, ka “Ieber.lv” būtu tikai tirdzniecība, tas tāpat kā līdzīgi veikali citās pilsētās jau būtu slēgts.



“Pirmajās dienās, protams, interese bija. Kāda kundze teica, ka neko jaunu neesam izdomājuši, jaunībā viņa arī ar burciņu gājusi uz veikalu un piena pudeles nesusi atpakaļ. Mums palīdzēja tas, ka šāda koncepta veikals jau bija Rīgā, sociālajos tīklos par to runāja. Viss ir vienkārši – atnāc ar savu trauku, nosver, ieber, ko vēlies, nosver un maksā tikai par produktu. Katru produktu vari pasmaržot, nopirkt kaut divas konfektes, savā traukā ieliet mazgājamos līdzekļus, eļļu,” stāsta A. Gaidelione un piebilst: “Ja nav sava trauka, kāds ir atnesis, jo kas vienam lieks, citam prieks.” Veikalā ir ap tūkstotis dažādu preču. “Ieber.lv” ir arī internetveikals un savs pakomāts. Saimniece atklāj, ka ikdienā sazinās ar klientiem daudzviet Latvijā.



Tas bija tikai likumsakarīgi, ka Agnese kļuva par ilgtspējīga dzīvesveida vēstnesi. “Tas ir stāsts par domāšanas un pieradumu maiņu. Un tam vajag laiku. Ir cilvēki, kuri domā, ja esmu samaksājis par atkritumiem, negružoju, viss kārtībā, bet arī atkritumu poligona ietilpība nav neizmērāma. Ja tu neradi atkritumus, tev nav ko šķirot. To var izstāstīt viegli, bez kādas zaļmuldēšanas un nesaprotamiem vārdiem,” saka Agnese un pastāsta garšu fejas stāstu un par “Mazo solīšu pasakas pilsētu”, kurai ilustratore Silva Lipāne veidojusi Zanes Nats pasakas tēlus – metāla salmiņa ģimeni, kas aizved ceļojumā. “Ceļojumu var klausīties latviešu un angļu valodā, un tas attēlots lielā krāsojamā plakātā. Var iepazīt piecus namiņus un katrā uzzināt noderīgas idejas, kuras savā ikdienā var kļūt par paradumu un saudzēt vidi,” stāsta Agnese. Plakātu saņēmušas visas Cēsu novada skolas, to ieinteresēti iegādājas uzņēmumi, ģimenes, draugi dāvanai, lai labi pavadītu laiku. Plakāts marķēts ar uzrakstu “Radīts Cēsu novadā”, kas ir apliecinājums gan tēmas inovatīvam risinājumam, gan ilgtspējai. Tas ir kā tilts, lai ģimenes izzinātu un pielietotu mazos soļus ilgtspējīgas ikdienas virzienā. Tiek meklēti risinājumi, lai plakāts kļūtu par metodisko materiālu mācību iestādēs.



Veikaliņš ir domubiedru tikšanās vieta. Te notiek izglītojošas lekcijas, meistarklases, kas redzamas arī sociālajos tīklos. “Esam parakstījuši iniciatīvu “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Ja tas ir uz papīra, kāda jēga, jārīkojas, jāmācās, kaut vai – kā ēdienus pagatavot bez trauku mazgāšanas, jo maltīti var pasniegt uz ledus salāta lapas. Tik vienkārši,” teic Agnese un pastāsta, ka nodarbības garšu fejas valstībā sākumā ne viens vien uztver ar skepsi, bet arī vīrieši atzinuši, ka bijis interesanti un noderīgi. Pircējam iedod kartona gabalu, jāsaloka kastīte, tad jāizvēlas produkti, jānosver, jāizrēķina, cik maksā. “Skolēniem tā ir matemātika, kompetenču izglītība. Ar nodarbībām, lekcijām braucam uz skolām, bērnudārziem,” stāsta zaļā dzīvesveida vēstnese un piebilst, ka ir iecere izglītojošās programmas piedāvāt “Skolas somai”.

Agnese ir arī Baltijas jūras valstu pārmaiņu vēstnese. “Tikšanās reizē Gdaņskā katrs dalījās savā pieredzē, bet svarīgi ir, kurp ejam visi kopā. Nākamajās reizēs runāsim, ko reāli darīsim,” stāsta cēsniece un atgādina, ka Cēsu novads ir pirmajā bioreģionā Latvijā, arī šajā jomā daudz darāmā, tieši izglītojot sabiedrību.



A. Gaidelione ir ne tikai SIA “Ieber.lv” īpašniece, viņa darbojas vairākās vides organizācijās, visu laiku pati mācās, seko jaunumiem vides problēmu risināšanā. “Mērķis ir būt daļai no tiem, kuri maina pasauli. Mūsu ģimenē aug trīs bērni, gribam viņiem iedot labāko, iedot sapņus un spārnus dzīvei saskaņā ar dabu. Ja tā nebūtu misija, sēdētu veikalā, gaidot pircējus, un bizness būtu beidzies. Es varu dalīties ar to, ko zinu, arī receptēm, atziņām, pieredzi, ko stāstījuši veikala klienti,” pārdomās dalās cēsniece un uzsver, ka ir svarīgi, tiekoties ar domubiedriem, iedvesmoties pašai, lai iedvesmotu citus, uzrunātu uzņēmējus, lai saprot, ka dara labas lietas un var darīt vēl. “Lai ilgtspēja nav tikai uzņēmuma misijā vai sauklī, bet reāli ikdienā. Korporatīvā sociālā atbildība – varam palīdzēt, un darbinieki var būt vēstneši,” pārliecināta zaļā dzīvesveida vēstnese un uzsver, ka ikdienā ir jāpiedomā, kā rīkojamies. “Ieber.lv”, piemēram, paciņas klientiem sūta pa visu Latviju, iepakojumam izmanto tās, kurās preci sūta veikalam, vai paņem no veikaliem, kas iepakojumu nodod atkritumos.



“Sīkiem solīšiem, lai cik ļoti gribas visu izdarīt un sasniegt ātri. Mācoties, iepazīstot jauno, daloties pieredzē, uzzinātajā, iedvesmojoties no citiem, iedvesmot citus. Ne tikai paši gribam dzīvot tīrā, zaļā pasaulē, bet tādu atstāt arī bērniem, mazbērniem, nākamajām paaudzēm,” atgādina zaļā dzīvesveida vēstnese Agnese Gaidelione.

UZZIŅAI

Ceļš uz ilgtspējīgu dzīvesveidu

*Sāc ar izglītību: uzlabo savu izpratni par ilgtspēju – lasi grāmatas, apmeklē lekcijas, seko līdzi aktualitātēm. Zināšanas ir pirmais solis uz pārmaiņām!

*Izmaini ikdienas paradumus: sāc ar maziem soļiem – atsakies no vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, izmanto sabiedrisko transportu vai velo, vairāk ēd vietējos produktus.

*Dalies ar saviem panākumiem: sociālajos tīklos dalies ar saviem ilgtspējīgiem panākumiem un iedvesmo citus! Kopīgi veidojam ilgtspējīgu kopienas kustību!

*Sadarbojies ar līdzīgi domājošiem: veido sadarbības tīklus ar cilvēkiem, kuri arī cenšas veikt ilgtspējīgas pārmaiņas. Kopā esam spēcīgāki!

*Turpini attīstīties: neapstājies pie sasniegtajiem mērķiem. Turpini pilnveidoties, sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un pieaugošajām ilgtspējas tendencēm.

VIEDOKLIS

Kāpēc iepērkos beziepakojuma veikalā?



Maija un Mārcis Viškinti “Ieber.lv” iepērkas regulāri. “Vai te dārgāk, neesam pētījuši, mums svarīgi iepirkties šeit,” saka Māris, bet Maija pastāsta, ka regulāri šajā veikalā pērk šampūnu, veļas mazgāšanas līdzekļus, šķidrās ziepes, citronskābi, atkaļķotāju, lēcas, auzu pārslas, garšvielas, arī kosmētiku, dāvanas. “Kaut šķiet, ka zini, kas ir videi draudzīgi, tā nav, visu nezini, un pārdevējas ikdienā atgādina noderīgas lietas. Te var nopirkt tik, cik tev vajag, nevis iepakojumu. Ja mājās liekas burciņas vai pudeles mazgāšanas līdzekļiem, atnesam, citam noderēs.” atzīst Maija. Un piebilst, ka diemžēl citur arī biobanānus tirgo plastmasas maisiņos.