Lādētāju mudžeklis atšķetināts

2022.gada rudenī Eiropas Parlaments atbalstīja tiesību aktu, kas ļauj Eiropas Savienības (ES) patērētājiem visas savas elektroniskās ierīces uzlādēt ar viena tipa lādētāju. Līdz šī gada beigām visiem mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem un kamerām, ko pārdod ES, jābūt aprīkotiem ar “USB C” tipa uzlādes pieslēgvietu. Savukārt no 2026. gada pavasara šī prasība attieksies arī uz klēpjdatoriem.

“Kopējais lādētājs beidzot Eiropā kļūst par realitāti! Mēs esam gaidījuši šos noteikumus vairāk nekā desmit gadus, un nu beidzot varēsim pašreizējo uzlādes ierīču pārpilnību atstāt pagātnē. Šis uz nākotni vērstais tiesību akts ļaus nākotnē izstrādāt novatoriskus uzlādes risinājumus, un no tā ieguvēji būs visi – sākot no neapmierinātiem patērētājiem un beidzot ar mūsu trauslo vidi. Šie ir grūti laiki politikā, bet mēs esam pierādījuši, ka ES nav beigušās idejas un/vai risinājumi, lai uzlabotu dzīvi miljoniem cilvēku Eiropā un iedvesmotu arī citviet pasaulē sekot šim piemēram,” pēc tiesību akta atbalstīšanas sacīja Eiropas Parlamenta deputāts no Maltas Alekss Adžus Saliba.

Minētā direktīva ir daļa no ES centieniem samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un dot patērētājiem iespēju izdarīt ekoloģiskāku izvēli.

Izmestie un neizmantotie lādētāji ES ik gadu rada aptuveni 11 000 tonnu e-atkritumu. Aplēsts arī, ka, nepērkot nevajadzīgus lādētājus, visā ES patērētāji varētu ietaupīt līdz pat 250 miljoniem eiro gadā.

Pirmās ierīces ar “USB C” uzlādes pieslēgvietu parādījās jau 2015. gadā. Tagad tās ir visur – Android tālruņos, klēpjdatoros, bezvadu austiņās, spēļu konsolēs utt. Mobilo ierīču tirgotāji pauž, ka princips – viens lādētājs visiem gadžetiem Latvijā jau darbojas kādu laiku. Tāpēc nu ar vienu uzlādes ierīci var pabarot ne tikai telefonu, planšetdatoru, bet arī, piemēram, elektroniskās smēķēšanas ierīces un bezvadu austiņas. “Pēdējais, kas pagājušogad pievienojās “USB C” tipa vadam, bija mobilā telefona “iPhone” 15. sērija. Pirms tam aifoniem bija lightning savienojums,” stāsta SIA “Statums” veikala pārdevējs Jevgēnijs.

Viņš spriež, ka šādi noteikumi noteikti atvieglo dzīvi patērētājiem, kuriem vairs nav jāiegādājas jauns lādētājs katrai jaunai ierīcei. Tajā pašā laikā pārdevējs norāda, ka, ņemot vērā šīs izmaiņas, lādētāju cenas pieaugušas. Sadārdzinājums atkarīgs arī no to jaudas.

Noteikumi paredz, ka ar “USB C” tipa pieslēgvietu jābūt aprīkotām visu ražotāju ierīcēm, kuras ir uzlādējamas ar vadu kabeli un kuru elektriskā jauda ir līdz 100 vatiem, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, digitālajām kamerām, visu veidu austiņām, rokas videospēļu konsolēm, portatīvajiem skaļruņiem, e-lasītājiem, tastatūrām, pelēm, portatīvajām navigācijas sistēmām un klēpjdatoriem. Visām ierīcēm, kas nodrošina ātru uzlādi, jābūt vienādam uzlādes ātrumam. Tas nozīmē, ka lietotāji savas ierīces varēs uzlādēt tajā pašā ātrumā ar jebkuru saderīgu lādētāju. Tāpat noteikts, ka informācija par jauno ierīču uzlādes īpašībām jānorāda uz īpaša marķējuma. Tādējādi patērētāji var vieglāk pārliecināties, vai viņu rīcībā esošie lādētāji jau ir saderīgi ar jauno ierīci.

IEGUVUMI

*Viens lādētājs mobilajiem tālruņiem un planšetdatoriem: ieguvēji – vide un patērētāji.

*Jaunais standarts “USB C” tipa pieslēgvieta, nodrošinot ātru uzlādi un datu pārraidi.

*Pērkot jaunu ierīci, pircējs var neiegādāties lādētāju.

Avots: europarl.europa.eu